2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2018. június 22.: Két rendőr járőrözik a Várhegyen.
Gazdaság

Rendkívüli bejelentést tettek a hatóságok: zárt ajtók várnak mindenkire, aki pénteken intézne ügyet

Pénzcentrum/MTI
2026. április 22. 19:29

Pénteken nem lehet ügyet intézni a rendőrségen, mivel Szent György napja a testület számára munkaszüneti nap. Az intézkedés az ország összes rendőri szervét érinti. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a közbiztonság fenntartása és a sürgős ügyek kezelése továbbra is biztosított. Az állampolgároknak érdemes előre tervezniük az ügyintézést.

Pénteken szünetel az ügyfélfogadás a rendőrkapitányságokon a rendőrség napja alkalmából - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata szerdán a police.hu oldalon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tájékoztatásuk szerint Szent György napja munkaszüneti nap a rendőrségi állomány számára, ezért szünetel az ügyfélfogadás a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon, a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken.

Ugyanakkor a készenléti és közterületi szolgálatellátás folyamatos, a bejelentések felvételét is biztosítják - tették hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #belföld #gazdaság #ügyintézés #munkaszüneti nap #hatóság #orfk #tájékoztatás #rendőr #rendőrök #szolgálat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
20:29
20:15
19:45
19:29
19:15
NAPTÁR
Tovább
2026. április 22. szerda
Csilla, Noémi
17. hét
Április 22.
A Föld napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon
Vagyonon vagyoni, értékű jogok és kötelezettségek összességét értjük.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
