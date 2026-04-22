Rendkívüli bejelentést tettek a hatóságok: zárt ajtók várnak mindenkire, aki pénteken intézne ügyet

Pénteken szünetel az ügyfélfogadás a rendőrkapitányságokon a rendőrség napja alkalmából - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata szerdán a police.hu oldalon.

Tájékoztatásuk szerint Szent György napja munkaszüneti nap a rendőrségi állomány számára, ezért szünetel az ügyfélfogadás a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon, a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken.

Ugyanakkor a készenléti és közterületi szolgálatellátás folyamatos, a bejelentések felvételét is biztosítják - tették hozzá.