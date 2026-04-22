2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
10 °C Budapest
Fizz Liga

UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Európai szürke farkas, Canis lupus lupus, Farkascsoport, Németország
Utazás

Egyre több rettegett ragadozó bukkan fel Magyarországon: tényleg okunk van a pánikra?

Jeki Gabriella
2026. április 22. 19:00

Egyre több hír szól arról, hogy farkasokat láttak Magyarország különböző pontjain. De vajon mennyire kell tartanunk tőlük? A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt nézzük meg, hogy hol élnek farkasok Európában és hazánkban, és vajon mekkora az esélye egy valódi találkozásnak.

Visszatértek a farkasok Magyarországra, de tényleg van okunk félni? A szakértők szerint a rettegés sokszor túlzó. A farkasok rendkívül óvatos állatok, amelyek általában messze elkerülik az embert. Támadás csak nagyon ritka és kivételes körülmények között fordulhat elő, például ha az állat beteg, sarokba szorítják vagy provokálják. Európában ugyanakkor igencsak látványos a farkasok visszatérése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint a populációk az elmúlt évtizedekben jelentősen megerősödtek, különösen Kelet-Európában és a Balkánon. A Kárpátok térsége ma az egyik legfontosabb élőhely, de stabil állományok élnek a Balti régióban, Skandináviában, valamint az Ibériai-félszigeten is. Nyugat-Európában inkább mozaikos a jelenlét, de ott is egyre több új területet hódítanak meg ezek a ragadozók.

Magyarországon a farkasok főként az Északi-középhegységben jelennek meg. Az Aggteleki-karszt, a Bükk és a Zemplén térségeiben már stabil, szaporodó állományról beszélhetünk, amit kameracsapdás felvételek is alátámasztanak. Az elmúlt évtizedek adatgyűjtése alapján az utóbbi években azonban egyre több alkalmi észlelés történt az ország más részein is, ami a faj nagyfokú mozgékonyságát jelzi.

A visszatérés hátterében több tényező áll. A természetvédelmi intézkedések, a vadászat szigorítása és az élőhelyek részleges regenerációja mind hozzájárultak ahhoz, hogy a farkasok ismét megjelenjenek korábbi élőhelyeiken.

CHART by Pénzcentrum: elgondolkodtató számok, statisztikák - heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #európa #magyarország #erdő #állat #környezet #természet #vadállat #természetvédelem #farkas #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 22. szerda
Csilla, Noémi
17. hét
Április 22.
A Föld napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyam
A bank által a forint és egy adott deviza/valuta vonatkozásában napról-napra hivatalosan jegyzett, a napilapokban időről-időre közzétett vételi és eladási (átváltási) árat jelenti. A deviza/deviza közötti árfolyamot, vagyis a keresztárfolyamot mindig a forint árfolyamával szemben jegyzett árfolyamokon keresztül kell értelmezni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
