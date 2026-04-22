Egyre több rettegett ragadozó bukkan fel Magyarországon: tényleg okunk van a pánikra?

Egyre több hír szól arról, hogy farkasokat láttak Magyarország különböző pontjain. De vajon mennyire kell tartanunk tőlük? A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt nézzük meg, hogy hol élnek farkasok Európában és hazánkban, és vajon mekkora az esélye egy valódi találkozásnak.

Visszatértek a farkasok Magyarországra, de tényleg van okunk félni? A szakértők szerint a rettegés sokszor túlzó. A farkasok rendkívül óvatos állatok, amelyek általában messze elkerülik az embert. Támadás csak nagyon ritka és kivételes körülmények között fordulhat elő, például ha az állat beteg, sarokba szorítják vagy provokálják. Európában ugyanakkor igencsak látványos a farkasok visszatérése.

A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint a populációk az elmúlt évtizedekben jelentősen megerősödtek, különösen Kelet-Európában és a Balkánon. A Kárpátok térsége ma az egyik legfontosabb élőhely, de stabil állományok élnek a Balti régióban, Skandináviában, valamint az Ibériai-félszigeten is. Nyugat-Európában inkább mozaikos a jelenlét, de ott is egyre több új területet hódítanak meg ezek a ragadozók.

Magyarországon a farkasok főként az Északi-középhegységben jelennek meg. Az Aggteleki-karszt, a Bükk és a Zemplén térségeiben már stabil, szaporodó állományról beszélhetünk, amit kameracsapdás felvételek is alátámasztanak. Az elmúlt évtizedek adatgyűjtése alapján az utóbbi években azonban egyre több alkalmi észlelés történt az ország más részein is, ami a faj nagyfokú mozgékonyságát jelzi.

A visszatérés hátterében több tényező áll. A természetvédelmi intézkedések, a vadászat szigorítása és az élőhelyek részleges regenerációja mind hozzájárultak ahhoz, hogy a farkasok ismét megjelenjenek korábbi élőhelyeiken.

