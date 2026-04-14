Elképesztő bérigények a nyaralóhelyeken: kiderült, mennyi pénzt várnak el idén a vendéglátósok

Horvátországban tovább nőttek az idénymunkások bérelvárásai. Egy friss felmérés szerint a szezonális munkavállalók idén átlagosan havi nettó 1518 eurós fizetést várnak el. Ez 9 százalékos emelkedést jelent a tavalyi 1390 eurós összeghez képest.

Az Alma Career Croatia, a MojPosao álláskereső platform mögött álló vállalat kutatásából kiderül, hogy a megkérdezettek 76 százaléka dolgozott már legalább egy szezont. A munkavégzés jellemzően az Adriai-tenger partján történt. Az idénymunka sokak számára az első munkatapasztalatot, a kiegészítő jövedelmet vagy a nyelvtanulási lehetőséget jelenti. - írta meg a Croatia Week.

A vendéglátás továbbra is uralja a szektort. A válaszadók 59 százaléka szerzett tapasztalatot ezen a területen. Ezt a turizmus egyéb ágai (24 százalék) és a kiskereskedelem (21 százalék) követik. Emellett a karbantartás, a logisztika és a szállítmányozás is jelentős szerepet játszik.

A munkaadó kiválasztásánál a dolgozók a stabil jövedelmet (46 százalék) és a biztosított szállást (43 százalék) helyezik előtérbe. Ezek a tényezők akár magát a fizetés mértékét is megelőzik a rangsorban. Ez az eredmény jól tükrözi az idénymunka mobilis jellegét, amelynél az elhelyezés alapvető kérdés.

A szektor vonzereje továbbra is erős. A megkérdezettek közel 70 százaléka a szakmai fejlődést tartja a legnagyobb előnynek. Több mint a felük emelte ki az új ismeretségeket és a magasabb szezonális keresetet. A tengerparti munkavégzés ráadásul már önmagában is motiváló tényező.

A nehézségek között a gyenge minőségű szállás, a rövid távú szerződések és a családtól való távolság szerepel a leggyakrabban. Sokan panaszkodnak a túlzott munkaterhelésre, valamint az ahhoz viszonyítva alacsony bérezésre is. A bérelvárások ugyanakkor pozíciónként eltérnek: a szakácsok havi megközelítőleg 2000, míg a pincérek mintegy 1590 eurót tartanának elfogadhatónak.