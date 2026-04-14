Szobalányok ágyaznak egy szállodai szobában
HRCENTRUM

Elképesztő bérigények a nyaralóhelyeken: kiderült, mennyi pénzt várnak el idén a vendéglátósok

Pénzcentrum
2026. április 14. 20:01

Horvátországban tovább nőttek az idénymunkások bérelvárásai. Egy friss felmérés szerint a szezonális munkavállalók idén átlagosan havi nettó 1518 eurós fizetést várnak el. Ez 9 százalékos emelkedést jelent a tavalyi 1390 eurós összeghez képest.

Az Alma Career Croatia, a MojPosao álláskereső platform mögött álló vállalat kutatásából kiderül, hogy a megkérdezettek 76 százaléka dolgozott már legalább egy szezont. A munkavégzés jellemzően az Adriai-tenger partján történt. Az idénymunka sokak számára az első munkatapasztalatot, a kiegészítő jövedelmet vagy a nyelvtanulási lehetőséget jelenti. - írta meg a Croatia Week.

A vendéglátás továbbra is uralja a szektort. A válaszadók 59 százaléka szerzett tapasztalatot ezen a területen. Ezt a turizmus egyéb ágai (24 százalék) és a kiskereskedelem (21 százalék) követik. Emellett a karbantartás, a logisztika és a szállítmányozás is jelentős szerepet játszik.

Sokkoló drágulás a horvát Adriánál: rengeteg magyar utazó foghatja a fejét 2025-ben
EZ IS ÉRDEKELHET
Sokkoló drágulás a horvát Adriánál: rengeteg magyar utazó foghatja a fejét 2025-ben
Horvátország turizmusa ellentmondásos képet mutat: bár folyamatos a drágulás, a bevétel is egyre nagyobb.

A munkaadó kiválasztásánál a dolgozók a stabil jövedelmet (46 százalék) és a biztosított szállást (43 százalék) helyezik előtérbe. Ezek a tényezők akár magát a fizetés mértékét is megelőzik a rangsorban. Ez az eredmény jól tükrözi az idénymunka mobilis jellegét, amelynél az elhelyezés alapvető kérdés.

A szektor vonzereje továbbra is erős. A megkérdezettek közel 70 százaléka a szakmai fejlődést tartja a legnagyobb előnynek. Több mint a felük emelte ki az új ismeretségeket és a magasabb szezonális keresetet. A tengerparti munkavégzés ráadásul már önmagában is motiváló tényező.

A nehézségek között a gyenge minőségű szállás, a rövid távú szerződések és a családtól való távolság szerepel a leggyakrabban. Sokan panaszkodnak a túlzott munkaterhelésre, valamint az ahhoz viszonyítva alacsony bérezésre is. A bérelvárások ugyanakkor pozíciónként eltérnek: a szakácsok havi megközelítőleg 2000, míg a pincérek mintegy 1590 eurót tartanának elfogadhatónak.
HR BLOGGER
coachco  |  2026.04.14 16:58
Mennyire áradt nálunk a Tisza? Mád, Nagykovácsi választás után
Régen írtam blogbejegyzést. Valahogy nem volt hozzá kedvem. De arra jutottam, így négy év után ezt a...
legacykft  |  2026.04.08 14:55
Hiába vagy kiváló szakember, ha nincs valódi hatásod a csoportra
Egyre több olyan szakemberrel találkozunk, akik csoportokkal dolgoznak, legyen szó önismereti folyam...
hrdoktor  |  2026.03.24 15:00
Mit tehetünk a változó kor alvászavarai ellen?
A menopauza beköszönte sokféle testi panasszal járhat, ezek közül az egyik leggyakoribb az alvás min...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 14.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
2026. április 14.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
1
2 hónapja
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
2
1 hónapja
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
3
2 hónapja
Hidegzuhany a németországi magyaroknak: nem kapkodnak már értük a korábbi slágerszakmákban
4
1 hete
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
5
3 hete
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 19:15
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 19:01
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
Agrárszektor  |  2026. április 14. 19:29
Óriási dobásra készül a hazai élelmiszeripar: ezekkel hódítják meg Európát