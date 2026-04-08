Súlyos tévhitben élnek ezek a fiatal magyarok: rámehet az egész karrierjük egy hibás döntésre

Pénzcentrum
2026. április 8. 17:44

Bár az elmúlt évtizedekben rugalmasabbá vált a társadalmi gondolkodás, a magyarok túlnyomó többsége szerint a munkaerőpiacon ma is élesen elkülönülnek a "fiús" és "lányos" szakmák. Ez derül ki egy újabb kutatásból. A felmérés rámutat: miközben a fiatalok egyre nyitottabban állnak a technológiai és vezetői pályákhoz, a nők döntéseit még mindig erősen befolyásolják a családi minták és a társadalmi elvárások. Eközben az idősebb generáció tagjai egyre inkább a karrierváltásban hisznek.

A Yettel kutatásában a megkérdezettek mintegy 80 százaléka úgy véli, hogy a pályaválasztás során ma is létezik a nemi alapú megkülönböztetés. Ezt a jelenséget a férfiak még a nőknél is valamivel erősebben érzékelik. Bár a válaszadók közel négyötöde lát pozitív elmozdulást az elmúlt évtizedekhez viszonyítva, sok hivatás megítélése változatlan maradt. Az óvodapedagógusi vagy a kozmetikusi pályát a többség egyértelműen női területnek tartja.

Ezzel szemben az informatikusi, mérnöki, autószerelői és villanyszerelői szakmákat férfiasnak gondolják. Léteznek kevésbé egyértelmű, de alapvetően még mindig valamelyik nem felé húzó munkakörök is. A cégvezetői, szoftverfejlesztői vagy rendőri pálya megítélése inkább férfias. A könyvelői, pszichológusi és emberierőforrás-menedzsment területeket pedig inkább nőiesként tartja számon a köztudat.

A legfiatalabb, 16–29 éves korosztály gondolkodásában mutatkozik a legnagyobb előrelépés. Ők az olyan modern pozíciókat, mint például az adatkutató vagy a szoftverfejlesztő, már sokkal semlegesebbnek látják. A cégvezetői szerepkört sem tartják kizárólag férfias kiváltságnak. Ezzel párhuzamosan a 60 év felettiek körében a legmagasabb azok aránya, akik szerint sosem késő szakmát váltani. Az ő élettapasztalatuk igazolja leginkább, hogy a karrierút nem csupán egyetlen, fiatal korban meghozott döntés eredménye. Az újratanulás és a pályamódosítás számukra teljesen reális lehetőség.

A kutatás arra is kitért, hogy mi formálja leginkább a fiatal lányok döntéseit. Bár a legfontosabb tényező a saját érdeklődés és a tehetség, szinte ugyanekkora súllyal esik latba a családi minta és a szülői elvárás. Szintén meghatározó a várható fizetés, valamint a média és a véleményvezérek hatása. A munkaerőpiaci tapasztalatok azt mutatják, hogy a műszaki és technológiai pályákon nem a nők bátorsága hiányzik. A probléma gyökere sokkal inkább az, hogy a döntés már nagyon korán, a tanulmányok elején megszületik. Ezt a vállalati statisztikák is hűen tükrözik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A marketing vagy a HR területén hagyományosan felülreprezentáltak a nők, míg az adatalapú, mérnöki és informatikai munkakörökben továbbra is a férfiak vannak többségben. A modern munkaerőpiacon azonban a szakterületek közötti átjárás ma már természetes folyamat. A munkáltatók számára is kiemelt cél, hogy a technológiai pályák a nők számára is vonzó alternatívát jelentsenek. Kifejezetten fontos, hogy a pályaválasztást valóban az egyéni képességek, ne pedig a berögzült sztereotípiák irányítsák.
