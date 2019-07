Melósokat keresnek Budapesten: 510 ezres fizetés, diploma sem kell

Kapkodnak az emberek után az autóiparban is: nem csak autómosóként, de autófényezőként is meg lehet keresni a minimálbér többszörösét. Friss hirdetésre bukkantunk, melyben autófényezőket keresnek álomfizetéssel.

Manapság betanított munkásokból és szakemberekből is óriási hiány van nem csak itthon, de az egész régióban. A kivándorlás nem az egyetlen probléma, a szakemberek viszonylag magas átlagéletkora is komoly kihívás, ahogy az is, hogy apad az utánpótlás.

Éppen ezért egy jó szakmával, például autófényezőként meg lehet keresni a minimálbér többszörösét is. Jól látszik, hogy a munkaadók megpróbálják kiemelkedően magas bérekkel átcsábítani a munkaerőt más területekről, transzparens fizetések segítségével.

Egy friss, a Workanián talált hirdetésben már például egy budapesti márkaszervíz bruttó 530 ezer forintot kínálnak az autófényezőknek, ez nagyjából nettó 350 ezer forintnak felel meg. A teljesítményarányos bérezést még különféle cafeterielemek is kiegészítik, cserébe szakirányú végzettséget, vagy OKJ-s vizsgát várnak el.

Jó az irány?

Hogy célravezető-e a bérek folyamatos emelése, örök kérdés. A munkaerő gyors megszerzésére talán alkalmas, de hosszú távú megtartáshoz ennél több kell. A szakmai szervezet szerint a jelentős béremelés mellett a szakmák népszerűségének javításával lehetne megoldani a jelenlegi problémákat

Ki marad itt?

A Pénzcentrumon az elmúlt egy évben sok cikk jelent meg a külföldi munkavállalással kapcsolatban. Írtunk ápolókról , orvosokról, akik külföldön kezdtek új életet, mesélt nekünk egy magyar autószerelő arról, hogy miért lépett le Dániába, és egy magyar lány is beavatott minket abba, hogyan indította el saját vállalkozását Svédországban. Rengeteg álláshirdetést mutattunk be, melyekben nagy erőkkel keresik a magyar munkaerőt a magyar fizetésekhez képest kiemelkedő bérért.

Nem is csoda, hogy mennek a magyarok, hiszen a külföldi munkaadók minden fronton támadnak. Ma már nem is kell utánamenni az álláshirdetéseknek, azok találnak meg minket. Egy osztrák üvegfeldolgozó cég például már célzottan a YouTube-on hirdet, a videók előtt. A videón Krisztián, a magyar munkás mutatja be a céget, a munkát és beszél az elvárásokról is. Elmondása szerint fontos a kitartás és a szorgalom, valamint a fizikai állóképesség is. Elengedhetetlen az elegendő német nyelvtudás a munka és biztonsági utasítások megértéséhez és végrehajtásához.