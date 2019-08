Kitálalt a Penny: ennyit fizet dolgozóinak a bolthálózat

Elárulta a Penny, mennyi fizetésre számíthatnak náluk a bolti eladók: hat hónap után már ad hűségjutalmat is. Még mindig hatalmas gondot jelent a tízezres eladóhiány, így nagy a verseny a boltláncok és kisebb üzletek között is a dolgozókért. A Penny Market azok közé a boltláncok közé tartozott, amelyek eddig titkolták, mennyit fizetnek a dolgozóiknak, azonban most nyilvánossá tették ezeket az adatokat.

Nem csak a Penny Market béradatai nyilvánosak, sok más nagyobb boltláncról is tudható, mennyit fizet a bolti dolgozóknak. A blokkk.com közleménye szerint az adatok nyilvánossá tétele nem lehet véletlen, hiszen korábban már más láncok is megszellőztették a béreket, ahogy például az Auchan vagy a Spar, viszont jelenleg ezek a láncok titkolják a fizetéseket.

Kifejezetten a bolti dolgozók - kasszások, árufeltöltők, pékek, takarítók - keresetét tekintve egyértelmű rangsor alakul ki a láncok között. A csemege pultozás a hipermarketben, szupermarketben jellemző, azonban ezt már végzettséghez kötik. Az Aldi országosan egységes bért kínál, pontosan megjelölve a kezdőt és a béremelés tervezett mértékét. Bérlista vezető, de csak nyolc órára számítva, nála ugyanis csak részmunkaidős bolti munka van. Még a tíz év alatt elérhető bért is megadja a boltlánc.

A Lidl az álláshirdetéseiben a három év múlva elérhető keresetet adja meg, de sajtóközleményeiből a kezdőfizetés is kikutatható. A Tesco szeptembertől bért emel, de átszervezte a munkaköröket diszkont mintára. A Spar továbbra sem árul el sokat a bérezésről, csak egy korábbi sajtóanyagából lehet számolgatni, viszont nagyon sokrétű az álláskínálata. Sok helyen kifejezetten szakeladót is keresnek, amihez megfelelő szakmai képzettség szükséges.