Minimum 215 ezret fizet majd dolgozóinak a Tesco: cserébe ezt várják el

A kereskedelemben továbbra sem enyhülő munkaerőhiány hatékonyabb kezelésére munkaszerződéseket módosítanak a Tesco áruházláncnál. Az alkalmazottaknak felajánlják az új típusú megállapodást, amely az idei második, szeptembertől esedékes fizetésemelés mértékét is rögzíti, míg az új jelentkezőket már csak az összevont feladatkört jelentő "áruházi munkatárs" pozícióba veszik fel.

Az eladóterek szűkítésével, a termékkínálat egyszerűsítésével, minőségi fejlesztésével járó változások részeként a diszkontosodó áruházláncnál a bolti foglalkoztatottak feladatköre is átalakul a Tescónál, ennek részeként pedig jelentősen módosítják az áruházi munkatársakkal korábban kötött munkaszerződéseket - tudta meg a Magyar Nemzet.

A munkaerőhiányból fakadó működési kihívások kezelésére már csak olyan szerződést kötnek a lánchoz jelentkező új dolgozókkal, amely nem az egyes feladatkörökre szabottan, hanem általánosan határozza meg a munkavégzés jellegét. Eszerint az új tescósok "áruházi munkatársként" kerülnek a cég kötelékébe, ami a korábbi beosztásoknál általánosabb, egyébként a piacon más - főként diszkont jellegű - áruházláncoknál már régebb óta jellemző modellt jelent. A gyakorlat szerint a Tesco árufeltöltői a jövőben bármely termékkörben, az áruházak bármely területén megbízhatók a polcrendezés, árupakolás, komissiózás feladataival a raktár és a teljes eladótér területén.

Korábban erre árufajtánként külön csoportok működtek.

Az egy munkanap során többféle megbízás ellátása során így például előfordulhat, hogy a műszakban lévő alkalmazottnak ügyelnie kell a pékárurészlegben működő sütőkre is, majd néhány órára be kell ülnie a pénztárba. A korábbiaknál összetettebb és a munkaidő kitöltése szempontjából feszesebb, rugalmas munkakör ellátásáért cserébe viszont jellemzően magasabb bért biztosít a Tesco is.

A meglévő munkatársakkal a szerződésmódosítások elsődleges oka a 2019-re rögzített béremelés második hulláma. A szakszervezetekkel kötött év eleji megállapodás szerint szeptembertől februárig az eddiginél nyolcezer forinttal magasabb, bruttó 215 ezer forint lesz a legalacsonyabb alapbér a Tescónál

- közölte az áruházlánc sajtóosztálya. Az "áruházi munkatárs" munkakör létrehozásával követik a már meglévő kiskereskedelmi irányokat, jobban alkalmazkodva a munkaerőpiaci kihívásokhoz.

Az új munkatársakat tavaly év vége óta ebbe a rugalmasabb munkakörbe léptetjük be, jelenlegi munkatársainknak pedig az átállás opcionális

- jelezték. A Tesco szerint a rugalmas feladatmegosztással a vásárlók kiszolgálása és az áruházi működés is hatékonyabban szervezhető.