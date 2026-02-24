Kész a forint erre a napra is: mutatjuk az árfolyamokat, vajon gyengébb vagy erősebb?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az euróval és a frankkal szemben picit erősödött, a dollárral szemben viszont gyengült a forint a reggeli nyitáskor.

Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az eurót 379,36 forinton jegyezték hét órakor, alacsonyabban a hétfő esti 379,45 forint után. A dollár jegyzése 321,44 forintról 322,08 forintra emelkedett, a svájci franké viszont 415,58 forintról 415,17 forintra süllyedt. Az euróárfolyam 1,1779 dollárra gyengült a hétfő esti 1,1804 dollárról.

Címlapkép: Getty Images

