Kiderült az igazság a 9 órás iskolakezdésről: ez várhat a szülőkre szeptembertől

Ahogy arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, június 29-én robbant a hír, miszerint a BKK és a budapesti városvezetés azt javasolja az oktatási intézményeknek, csúsztassák el a reggeli iskolakezdést 9 órára. A javaslatot a városvezetés annak fényében tette, hogy a reggel 7 és 8 közötti csúcsforgalom idején a közösségi közlekedésben utazók egyharmada diák, főként középiskolás és a felsőoktatásban tanuló hallgató. A cél kendőzetlenül az, hogy ősztől se alakulhasson ki zsúfoltság a közösségi közlekedésben. És bár a javaslat kiváltó oka most az, hogy az új koronavírus-járványnak lehet, hogy lesz majd egy második fertőzési hulláma is, egy esetleges pilot jellegű iskolakezdés-módosítás rávilágíthatna arra, amire a munka világában a kényszer home office tette, hogy nem is olyan ördögtől való elképzelésről van szó...

A főváros közleményében ezen felül tudatta azt is, hogy a terv gyakorlatba való átültetésről még további egyeztetésekre hívják az intézményvezetőket. Továbbá a városvezetés már egyeztetett a BKK, az EMMI, a KLIKK, 10 budapesti tankerület, Budapesten több oktatási intézményt fenntartó egyházak (katolikus, református, MAZSIHISZ), felsőoktatási intézmények, szakképzési centrumok, Pedagógusok Szakszervezete és Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete képviselőivel. Ezen felül pedig a főváros vezetése arról is tájékoztatott, hogy a munkáltatókkal hasonló fórumot szerveznek, hogy azokon a munkahelyeken, ahol a termelést ez nem befolyásolja, szintén lehetséges legyen a csúsztatott munkakezdés.

Biztos, hogy jó ötlet ez?

Bár a 9 órás iskolakezdés lehetősége most rendesen felkavarta az állóvizet, egyáltalán nem új keletű elképzelésről van szó. Még akkor sem, ha Magyarországon eddig nem volt példa arra, hogy rendszerszintűen 9 órakor kezdődjön bárhol az iskola. Máshol viszont már igen!

Korábban beszámoltunk arról, hogy a 2010-es évek közepén az USA-ban a New York-i Dobbs Ferry Középiskola csatlakozott egy akkor kicsi, de egyre növekvő csoporthoz, amely szerte az Egyesült Államokban a kialvatlan középiskolások mellett kampányolnak. Ugyanis

több, alvással foglalkozó tudományos kutatás alátámasztotta, hogy a tizenévesek többsége kialvatlan, és egy kis extra pihenéssel, sokkal jobban teljesítenek az iskolában.

Az említett iskola egyik vezetője, dr. Lisa Brady anno elmondta, hogy korábban a felső tagozatosoknak 8.15-kor, a középiskolásoknak pedig 7.30-kor kezdődött az oktatás. Az új irányelveket követve most mindenki fél órával később kezdi a tanulást, és negyed órával később fejezi be. Tapasztalataik szerint ez hatalmas javulást eredményezett az egész iskola életében. Ez persze csak egy példa, de USA-szerte Seattletől Pennsylvániáig lehetne sorolni a későbbi iskolakezdés pozitív eredményeit.

Magyarországon működne?

A 2018/2019-es tanévkezdés előtt a Pénzcentrum kíváncsiskodott kicsit, és eljátszott a gondolattal, milyen jó lenne itthon is kicsit később kezdeni a napot, nyugodtabban tölteni a reggeleket, és a legmeglepőbb, hogy ennek elviekben nem is lenne akadálya.

"Magyarországon az iskolakezdés pontos időpontját nem határozza meg jogszabály. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 16. § (1) bekezdése szerint az első tanítási órát reggel nyolc óra előtt - az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, közösség és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével - legfeljebb negyvenöt perccel korábban lehet megkezdeni. Tehát már az is alapvetően helyben, a köznevelési intézményben eldöntendő kérdés, hogy legyen-e nulladik óra, ez nem kötelező, de a jogszabály megadja a lehetőségét azzal, hogy egy bizonyos időpontnál előbbi kezdést megtilt. Amennyiben az iskola később szeretne kezdeni, erre is van lehetősége.

Országos, egységes iskolakezdési szabályozás bevezetését nem tervezi a Minisztérium

- válaszolta korábban az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Pénzcentrum megkeresésére.

A rendelet és a Minisztérium szerint tehát nem lenne akadálya a későbbi iskolakezdésnek, ahogy egyébként annak sem, hogy az egyes intézmények különböző évfolyamok, különböző osztályok tanulóiból álló csoportoknak szervezzenek meg órákat - de ez már egy másik történet -.

Nem eszik olyan forrón!

A téma kapcsán még 2018-ban megkerestük Mogyorósi Rebeka pszichológust is, aki tapasztalatiról akkor úgy számolt be, hogy gyakran fáradtak, kialvatlanok a gyerekek, ami kihat a teljesítményükre is. Ennek okai lehetnek a késői lefekvés, a nagyon korán kelés, a túlzsúfolt óra- illetve napirend, illetve, hogy alapvetően egész nap többnyire levegőtlen teremben ülnek, keveset mozognak.

Az iskolapszichológus szerint azonban sok változásra lenne szükség rendszerszinten ahhoz, hogy az megoldást jelenthessen a diákok kipihentségét illetően, hiszen az álláspontok is eltérnek. Akkor lehetne például működőképes a későbbi iskolakezdés,

ha, ez a szülők munkahelyével is összhangba kerülne, ami megint nem könnyű kérdés. Másrészt, az lenne az ideális, ha nem kellene ugyanennyivel tovább bent maradniuk a gyerekeknek az iskolában, mert akkor ugyanott tartunk, ahonnan el szerettünk volna mozdulni. Éppen ezért fókuszáltabb tananyagra is szükség lenne.

Mindezt persze az aktualitásokat tekintve kezeljük a helyén, a Budapesti városvezetés ugyanis friss közleményében igazából a középiskolásokat, illetve az egyetemistákat emelte ki. Azaz jelenleg legalább 14/15 éves gyerekekről, illetve fiatal felnőttekről beszélgetünk, akiknek nyilván már nincs szükségük arra, hogy szüleik elvigyék őket az iskolába, következésképpen a szülők munkahelyi kezdése jelen esetben kevéssé releváns.

Ami persze némileg megváltozik akkor, ha mondjuk az általános iskolások iskolakezdési idejét is 9 órára módosítanák. De erről egyelőre nincs szó. Ezzel együtt azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy külföldi kutatások szerint az iskolarendszer egyszerűen nem alkalmazkodik a serdülők biológiai órájához (mely eltér a felnőttekétől), előidézve ezzel a csökkent iskolai teljesítményt, a folyamatos fáradtságot, iskolai késéseket, krónikus alváshiányt. Már egy fél órával későbbi (8:30-as iskolakezdés) is nagy változás lenne.

Nem csupán az előbbieken segítene, de további nagy mintán végzett amerikai kutatások arról számoltak be, hogy a fizikai panaszokat, az érzelmi nehézségeket és akár a viselkedési problémákat is nagymértékben csökkentheti. Külföldön több helyen is elkezdték bevezetni a későbbi iskolakezdést. Azonban ha a hazai alternatív iskolákat nézzük, a Waldorf Pedagógiában ugyancsak a 8-9 óráig eltelő időben még nem a tanulás, hanem a feladatokra és az egymásra való ráhangolódással telik, így mindenki számára könnyebben indul a nap.

Egyszer már volt szavazás!

A Pénzcentrum olvasói korábban már szavazhattak a témában, és majdnem 12 ezren meg is nyilvánultak az intézkedéssel kapcsolatban. Korábban tehát azt kérdeztük: Jobb lenne, ha később kezdődnek a tanítás?

A legtöbb szavazatot (44 százalék) az a válasz kapta, hogy igen, kezdődjön később a tanítás, mert az ő gyermeke is mindig fáradt. A későbbi kezdés mellett még 3 százalék szavazott, de ők azért, mert délután könnyebbséget jelentene neki, ha nem kellene rohannia a gyerekért az iskolába.

A második legtöbben arra szavaztatok (30 százalék), hogy előbb kellene lefektetni a gyerekeket, hogy az ne legyen reggel fáradt, ugyanis kortól függően este 8 és 10 óra között az ágyban van a helyük. "Nem" mellett a szavazók 20 százaléka azért tették le a voksukat, mert reggel nem tudnák elvinni iskolába a gyereküket, vagy emiatt elkésnének a munkahelyükről. És akadt 4 százalék (több mint 400 fő) keménykezű szavazó is, akik szerint meg kell edződniük a gyerekeknek: az élet kemény, szokjanak hozzá.

De akkor most legyen újra!

Előző szavazásunkból jól kiviláglott, hogy az olvasók megosztottak voltak a kérdést illetően. Éppen ezért, néhány év elteltével, és a legfrissebb fejlemények okán újra nekifutunk a dolognak, némileg módosított választási lehetőségekkel, de ugyanazzal a kérdéssel: Szerinted jó ötlet lenne, ha 08:00 helyett 09:00-kor kezdődnek a tanítás?

