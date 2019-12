Ezekben a szakmákban szénné keresheted magad: diploma sem kell

A Pénzcentrum oldalán 2018 elején elindított interjúsorozatunk keretében a legjelentősebb, a legtöbb embert foglalkoztató hazai vállalatok hr vezetőivel készítünk interjút. A sorozat 2019-ben is folytatódott, hiszen továbbra is kíváncsiak voltunk arra, mik a trendek, merre tart a piac.

Alapvetően megállapítható, hogy az immár évek óta fennálló helyzet nem sokat változott, a hazai nagyvállalatok hr vezetői szerint az egyik legégetőbb gazdasági probléma a folyamatosan növekvő munkaerőhiány - mely nem csak hazánkat, a környező országokat, de a fejlett világ egy jelentős részét sújtja.

Nem véletlenül látja úgy ma 10-ből 7 cégvezető, hogy a helyzet már akadályozza a cég növekedését - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Martis István. A Profession.hu vezérigazgatójával a munkaerőpiaci trendek mellett, a kirakatba rakott bérekről, a magyar tehetségek elvándorlásáról, az egyetemi diplomák létjogosultságáról, illetve a robotizációról és digitalizációról beszélgettünk.

2019 egyik legérdekesebb interjúja minden bizonnyal az volt, melyet Czeczeli Tamással, az ügyvezetőből árufeltöltőnek állt, és amivel mindenkit meglepett szűkebb és tágabb környezetében az, hogy elégedett a helyzetével. Hosszú évtizedeket töltött topmenedzserként, de tönkretette a munkája.

2015-2016 tájékán kezdtük érezni, hogy baj van, főként a munkaerőpiaci helyzet változásai miatt, ami minket totál váratlanul ért el. Előtte az a szó, hogy fluktuáció, nem szerepelt a szótárunkban. Hosszú könyörgések és egyeztetések kezdődtek, mire végre sikerült kézzel fogható eredményeket elérnünk. De ha egy multinál elkezd valaki év közben panaszkodni, az hosszú távon sok jóra ne számítson. Utólag már látom, hogy nekem ezt a helyzetet nagyon nehéz volt megélni: egyszerűen nem volt jó az érdekérvényesítő képességem. Kudarcot vallottam, hiszen nem tudtam eladni azt, hogy itt az embereknek több pénzre van szükségük, és akár 15 ezer forintért munkahelyet váltottak. Én ezt most, a jelenlegi helyzetemben nagyon átérzem.





Ez vár ránk 20 év múlva

A munkaerőhiány óriási klisé, de még mindig nem igazán értjük, mekkora probléma - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Paróczay Balázs, aki több mint tizenöt éve foglalkozik toborzással, amelyből tíz évet nemzetközi vezetői pozíciókban töltött el, és aki jelenleg globális toborzási igazgató a Cielo Talent-nél. A jövő legnagyobb kihívásai mellett beszélt még a lehetséges megoldásokról is, illetve hogy merre halad a HR digitálizációja.

A Telekom után a kétmásik telekommunikációs szolgáltatót is megszólaltattuk, kíváncsiak voltunk, ők milyen problémákkal küzdenek és miképp látják a jövőt. Endrei-Kiss Judit, a Telenor Magyarország Zrt. HR vezérigazgató-helyettesétől megtudtuk, hogy ők jelenleg nem küzdenek munkaerőhiánnyal, és rengeteg energiát fordítanak a megtartásra, de eszük ágában sincs a bérrel versenyezni, inkább az átlagon felüli munkakörnyezetben, a munkavállalói élményben hisznek.

Tóth Zsuzsanna, a Vodafone Magyarország HR vezérigazgató-helyettese a Pénzcentrumnak adott interjúban beszélt a toborzás és a megtartás folyamatairól, valamint arról is, miért vannak kitüntetett helyzetben a kismamák, és mit tesznek a cég annak érdekében, hogy mielőbb újra munkába álljanak.

Szabadok a színészek is

A kevésbé felkapott, mellőzött színészek elhelyezkedését, munkába állását segíti a Szabadszínész nevű oldal, melyet Lengyel Tamás és Gosztonyi Csaba hoztak létre:

Vannak olyan helyzetek, amikor hiába lennél alkalmas, nem ajánlanak ki egy szerepre, ugyanakkor egy előfeltevés-mentes adatbázisban mindenki egyenlő eséllyel indul: a fotói, a videói, a referenciái alapján van esélye bekerülni egy olyan körbe, ahol adott esetben több a lehetőség, mivel nincs szelekció.





Itt sem könnyű...

De találkoztunk a legjelentősebb hazai informatikai vállalatok vezetőivel is, Erdelics Tímea magyar alapítású amerikai székhelyű IT cég, a LogMeIn HR igazgatóval, aki legfontosabb feladatának egy itthon kevésbé ismert cégkultúra meghonosítását tartja, valamint azt is elárulta, meddig emelkedhetnek még itthon a bérek az IT szektorban.

Az átlagosan 13-14 százalékos fluktuáció miatt a vállalatok mindent, de szó szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a számot lecsökkentsék az IT szektorban. Sokan teljesen újfajta HR-modellre állnak át, amelyekkel sikerülhet nem csak megtartani a, de maradéktalanul elégedetté is tenni munkavállalókat. A munkakörnyezeten kívül egyre fontosabb a személyes törődés, az alkalmazottak egyéni, személyes céljainak megvalósulása - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Balogh Zsolt, a csaknem 900 főt foglalkoztató Liferay, Inc. nemzetközi cégcsoport tagjaként működő magyar leányvállalat ügyvezető igazgatója. De beszélt a boootcampekkel való kapcsolatról és természetesen az informatikusok fizetésére is kitértünk.

Lassulunk?

Az év második felétől kezdve érkeztek hírek arról, hogy a világ meghatározó autópiacai a visszaesés jeleit mutatják, a jövő nem tűnik rózsásnak többek között a Brexit vagy éppen az amerikai-kínai kereskedelmi háború jelentette kockázatok miatt. A Pénzcentrum több ágazati szereplőtől is úgy értesült, hogy emiatt az autóiparban több helyen is létszámstop van érvényben:

Mindenki látja, hogy vannak változások a piacon. Jelen pillanatban nehéz megmondani, hogy hogyan fog alakulni a helyzet, tény, hogy változik a technológia: az elektromobilitás, a hibrid meghajtás felé mozdul minden, és ezzel párhuzamosan vannak olyan üzleti szegmensek, ahol visszaesést látunk. HR oldalról arra készülünk, hogy ha kell, akkor telephelyen belül átcsoportosítjuk a munkavállalókat az egyik termékportfólióból a másikra. De hogy mi lesz jövőre, nem tudjuk, annak még ki kell forrnia. Ha ez a lassulás kitart, mondjuk öt évig, akkor az megint egy másik üzleti szituáció.

- mondta el Somogyi András, a Bosch HR- igazgatója.

Jobb pedagósusok és jobb tanulás: ez a jövő?

"Nincs olyan forgatókönyv Magyarország számára, ami nem a pedagógusok jobb anyagi és erkölcsi megbecsülését helyezné a középpontba" - mondta el a Pénzcentrumnak Csucska Péter. A Lexmark Magyarország ügyvezető igazgatója, az AmCham alelnöke beszélt az egész országot sújtó munkaerőhirány lehetséges megoldásairól, valamint arról, mik azok a legfontosabb készségek és tudásanyag, ami nélkül a jelen és a jövő munkavállalói már egészen biztosan nem boldogulhatnak.

Vállalatok új szerepkörben

Polányi Zoltán, az UNIQA Vállalati Üzletágért felelős igazgatósági tagja szerint a munkáltató feladatköre mára kitágult: nem csak munkát és fizetést ad dolgozóinak, de szolgáltat is, felvett egyfajta edukációs szerepkört. Ma már minden vezető egy kicsit coach is, amely szerep évekkel ezelőtt még újdonságként hatott.





A Spartól hallottak után kíváncsiak voltunk a többi nagy üzletlánc tapasztalatára is: Szigeti Barbara, a Tesco-Global Zrt. országos HR vezetője elárulta, hol van igazán szükség munkaerőre, és milyen módszerekkel kutatják fel és tartják meg a dolgozóikat. A munkaerő szempontjából egyetlen hazai cég sincs könnyű helyzetben, az Auchan üzleteiből például az állomány 7 százaléka hiányzik. Ám ahelyett, hogy beszállna kiskereskedelmi szektorban dúló licitháborúba, inkább a meglévő dogozók megtartására koncentrál, HR szempontból hosszú távon ezt tartják a cég legfontosabb feladatának. Kérdéseinkre Széll Hajnalka, az Auchan Magyarország Kft. HR-igazgatója válaszolt.

Címlapkép: Getty Images