Tőzsdei piac kijelző táblája az utcán, amely zöld színben mutatja a részvények emelkedését
Gazdaság

Csúcs közelében zárta az évet a tőzsde: ünnepi hangulat uralta a kereskedést

Pénzcentrum
2025. december 29. 20:18

Enyhe mínuszban zárta a hétfői kereskedést a Budapesti Értéktőzsde. A BUX index 93,57 pontos, 0,08 százalékos csökkenéssel 110 953,40 ponton fejezte be a napot. A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok vegyes mozgást mutattak a december 23-i záróárakhoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Aradványi Péter szerint ünnepi, visszafogott kereskedés jellemezte a napot, a BUX a nemzetközi piacok trendjét követte. Napközben az index új történelmi csúcsot is elért. A vezető részvények közül a Mol és a Richter erősödni tudott, míg az OTP árfolyama történelmi csúcsról fordult le, feltehetően profitrealizálás miatt.

  • Az OTP-részvények ára 430 forinttal, 1,21 százalékkal 35 010 forintra csökkent, 6,1 milliárd forintos forgalom mellett.
  • A Mol 54 forinttal, 1,86 százalékkal 2954 forintra emelkedett, forgalma elérte az 1,0 milliárd forintot.
  • A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1798 forintra süllyedt, 352,9 millió forintos forgalomban.
  • A Richter papírjai 165 forinttal, 1,7 százalékkal 9885 forintra drágultak, 1,2 milliárd forintos forgalommal.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9982,50 ponton zárt, ami 79,52 pontos, 0,79 százalékos csökkenést jelent a pénteki záráshoz képest.
Címlapkép: Getty Images
