Amerikai elemzők munkahelyek létrehozása nélküli gazdasági növekedést prognosztizálnak, ami új kihívások elé állíthatja a gazdaságot.
Csúcs közelében zárta az évet a tőzsde: ünnepi hangulat uralta a kereskedést
Enyhe mínuszban zárta a hétfői kereskedést a Budapesti Értéktőzsde. A BUX index 93,57 pontos, 0,08 százalékos csökkenéssel 110 953,40 ponton fejezte be a napot. A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok vegyes mozgást mutattak a december 23-i záróárakhoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Aradványi Péter szerint ünnepi, visszafogott kereskedés jellemezte a napot, a BUX a nemzetközi piacok trendjét követte. Napközben az index új történelmi csúcsot is elért. A vezető részvények közül a Mol és a Richter erősödni tudott, míg az OTP árfolyama történelmi csúcsról fordult le, feltehetően profitrealizálás miatt.
- Az OTP-részvények ára 430 forinttal, 1,21 százalékkal 35 010 forintra csökkent, 6,1 milliárd forintos forgalom mellett.
- A Mol 54 forinttal, 1,86 százalékkal 2954 forintra emelkedett, forgalma elérte az 1,0 milliárd forintot.
- A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1798 forintra süllyedt, 352,9 millió forintos forgalomban.
- A Richter papírjai 165 forinttal, 1,7 százalékkal 9885 forintra drágultak, 1,2 milliárd forintos forgalommal.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9982,50 ponton zárt, ami 79,52 pontos, 0,79 százalékos csökkenést jelent a pénteki záráshoz képest.
Kismértékben erősödött a forint hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest.
Vállalatvezetők, közgazdászok, tudósok és közéleti szereplők adtak éles, sokszor meglepően őszinte képet 2025-ben a magyar valóságról a Pénzcentrumnak.
Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Magyarország a jogállamisági viták következtében a kohéziós források harmadától és a helyreállítási alap forrásainak szinte egészétől el van zárva.
Több, a kis- és középvállalkozásnak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én.
A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt.
A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött.
Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.
A forint jelentősen gyengült a munkaszüneti napon, az illikvid devizapiaci kereskedésben, miközben a nemzetközi tőkepiacokon optimista hangulat uralkodott.
Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings.
A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is.
