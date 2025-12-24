Anyagi helyzetéről vallott Pokorny Lia: "19 év után most először tudom felújítani a lakást..."

A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.

Valóban sok pénzt keres, de nem költi el mindet egyszerre, és félretenni sem olyan egyszerű, mint sokan gondolják - ezt mondta anyagi helyzetéről a népszerű színésznő. A Newshama TV-nek adott interjújában megjegyezte még, hogy sok év után most gondolhat először lakásfelújításra.

Elmondta, hogy a lakása a Városliget mellett van, és azt érzi luxusnak, hogy azt ebebn az évben fel tudja újítani - igaz, már fél éve csinálja, és még nem tart a végén.

Nem vagyok egy gazdag ember, jóval több pénzt keresek, mint sok-sok éven keresztül. Most a lakásfelújítás alkalmával - én egy 68 négyzetméteres lakásban lakom a Városligetnél - ez az én luxusom, hogy én ott lakom 19 éve, és most először újítom fel

- fogalmazott a színésznő. Kérdésre nevetve tette hozzá, hogy egy bojlernek, vagy egy új WC-csészének is nagyon örülne a karácsonyfa alatt.

Körülbelül itt tartok, igen. Több hónapja tart már ez, most ez elmúlt két hónapban talán most tudok kicsit lelazulni. Most például a szekrénygombokat nézegetem..."

- tette hozzá a viszontagságokról.