Rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor: ekkor áll ki a sajtó elé a miniszterelnök

Az előző évektől eltérően ezúttal az új év kezdetén tart sajtótájékoztatót Orbán Viktor. Mint azt a közösségi médiában a kormányfő megírta, 2026. január 5-én, 11 órától tart nemzetközi sajtótájékoztatót.

„Kérdés nem marad válasz nélkül” – tett még hozzá a miniszterelnök.

Az utóbbi négy évben a kormányfő mindig december 21-én tartotta meg sajtótájékoztatóját, így most szakít ezzel a hagyományával.

