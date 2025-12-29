2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én.MTI/Minisztere
Gazdaság

Rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor: ekkor áll ki a sajtó elé a miniszterelnök

Pénzcentrum
2025. december 29. 12:08

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn délelőtt írta meg a Facebook-oldalán, hogy évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart 2026. január 5-én 11 órakor.

Az előző évektől eltérően ezúttal az új év kezdetén tart sajtótájékoztatót Orbán Viktor. Mint azt a közösségi médiában a kormányfő megírta, 2026. január 5-én, 11 órától tart nemzetközi sajtótájékoztatót.

„Kérdés nem marad válasz nélkül” – tett még hozzá a miniszterelnök.

Az utóbbi négy évben a kormányfő mindig december 21-én tartotta meg sajtótájékoztatóját, így most szakít ezzel a hagyományával.

Címlapi kép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
