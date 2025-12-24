A Pénzcentrum 2025. december 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Agyba-főbe verik a forintot szenteste napján: nagyon nem áll jól a magyar pénz
A forint jelentősen gyengült a munkaszüneti napon, az illikvid devizapiaci kereskedésben, miközben a nemzetközi tőkepiacokon optimista hangulat uralkodott, és az amerikai részvényindexek történelmi csúcsokra emelkedtek. Az euróval szembeni árfolyam a reggeli órákban hirtelen 391,50-ig ugrott, ami október közepe óta a leggyengébb szint - közölte a Portfolio.
A hazai bankközi devizapiac zárva tartása miatt a kereskedési forgalom minimális volt, ami különösen érzékennyé tette az árfolyamot. Ilyen körülmények között már kis volumenű üzletkötések is jelentős elmozdulásokat okozhatnak bármely irányba. A hajnali mozgás eredményeként az euró/forint jegyzés a korábbi, 388 körüli szintről 391 fölé ugrott.
A keddi gyengülést a piaci szereplők részben azzal magyarázzák, hogy a nemzetközi befektetők reagáltak Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter legutóbbi nyilatkozatára, amelyben ismét a monetáris lazítás szükségessége mellett érvelt.
A regionális összehasonlítás is kedvezőtlen képet mutat a magyar devizáról. A zloty/forint keresztárfolyam a 93-as szinthez közelített, ami a szeptember eleji mélypontok környékének felel meg. Ez arra utal, hogy a forint az alacsony likviditású piaci környezetben a lengyel zlotyhoz képest is gyengébben teljesít.
Figyelemre méltó, hogy a dollár/forint kurzus 331-es szintre süllyedt, ami egyhavi mélypontnak számít, annak ellenére, hogy az amerikai deviza szintén veszített értékéből. A dollár jelenleg a szeptember vége óta nem látott gyenge szinten áll. Normál piaci körülmények között a dollár gyengülése általában kedvező a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint számára is, most azonban éppen ellentétes folyamat zajlik: a magyar fizetőeszköz az euróval szemben gyengül, miközben az amerikai dollár is esik.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A forint kedvezőtlen teljesítménye különösen szembetűnő annak fényében, hogy az amerikai részvénypiacokon ezzel párhuzamosan kifejezetten pozitív a hangulat, és a vezető indexek új csúcsokat értek el.
A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is.
A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében.
Jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg.
Kedd reggel alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Utolérheti Magyarország Ausztriát életszínvonalban? Egy friss előrejelzés szerint nem kizárt – de komoly feltételei vannak.
A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Váratlan időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Az indoklás szerint az Apple a piaci erejével visszaélve megsértette az európai versenyjogi előírásokat.
A lepárló azért marad zárva, hogy a vállalat fejlesztéseket hajthasson végre a létesítményben.
A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az uniós támogatások jelentős károkat okoztak a kínai tejágazatnak.
Az arany az elmúlt hónapokban egymás után döntötte meg korábbi rekordjait, idén eddig közel 70 százalékkal drágult.
A nemzetközi felmérések adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy ehhez még jelentős előrelépésre lenne szükség.
A magyar költségvetési politika idei évét a folyamatos gazdaságpolitikai bejelentések és a viszonylag fegyelmezett hiánypálya ellentmondásos együttélése jellemezte.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a korábbi szigorú szabály helyett 3 százalékpontos toleranciasávot vezet be a devizaadósság arányára.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
