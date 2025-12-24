Agyba-főbe verik a forintot szenteste napján: nagyon nem áll jól a magyar pénz

A forint jelentősen gyengült a munkaszüneti napon, az illikvid devizapiaci kereskedésben, miközben a nemzetközi tőkepiacokon optimista hangulat uralkodott, és az amerikai részvényindexek történelmi csúcsokra emelkedtek. Az euróval szembeni árfolyam a reggeli órákban hirtelen 391,50-ig ugrott, ami október közepe óta a leggyengébb szint - közölte a Portfolio.

A hazai bankközi devizapiac zárva tartása miatt a kereskedési forgalom minimális volt, ami különösen érzékennyé tette az árfolyamot. Ilyen körülmények között már kis volumenű üzletkötések is jelentős elmozdulásokat okozhatnak bármely irányba. A hajnali mozgás eredményeként az euró/forint jegyzés a korábbi, 388 körüli szintről 391 fölé ugrott.

A keddi gyengülést a piaci szereplők részben azzal magyarázzák, hogy a nemzetközi befektetők reagáltak Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter legutóbbi nyilatkozatára, amelyben ismét a monetáris lazítás szükségessége mellett érvelt.

A regionális összehasonlítás is kedvezőtlen képet mutat a magyar devizáról. A zloty/forint keresztárfolyam a 93-as szinthez közelített, ami a szeptember eleji mélypontok környékének felel meg. Ez arra utal, hogy a forint az alacsony likviditású piaci környezetben a lengyel zlotyhoz képest is gyengébben teljesít.

Figyelemre méltó, hogy a dollár/forint kurzus 331-es szintre süllyedt, ami egyhavi mélypontnak számít, annak ellenére, hogy az amerikai deviza szintén veszített értékéből. A dollár jelenleg a szeptember vége óta nem látott gyenge szinten áll. Normál piaci körülmények között a dollár gyengülése általában kedvező a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint számára is, most azonban éppen ellentétes folyamat zajlik: a magyar fizetőeszköz az euróval szemben gyengül, miközben az amerikai dollár is esik.

A forint kedvezőtlen teljesítménye különösen szembetűnő annak fényében, hogy az amerikai részvénypiacokon ezzel párhuzamosan kifejezetten pozitív a hangulat, és a vezető indexek új csúcsokat értek el.