Izgalmas hétfő a BÉT-en: az elemző szerint ezek a részvények húzzák a piacot

Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 155,98 pontos, 0,14 százalékos emelkedéssel 111 046,97 ponton zárt a legutóbbi kereskedési napon, december 23-án, kedden.

Varga Zoltán kiemelte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 35 662 forintnál látható a következő potenciális ellenállás, míg 35 ezer forintnál már rövid távú támasz húzódik. Kedden az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,03 százalékkal 35 440 forintra csökkent, forgalmuk 6,1 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyamában a következő akadályok 2917, majd 2938 forintnál láthatóak, míg 2840 forint közelében támasz van. Kedden a Mol 12 forinttal, 0,42 százalékkal 2900 forintra erősödött 683,3 millió forintos forgalomban.

A Richter árfolyama továbbra is a 30 napos mozgóátlag közelében mozog, amely 9703 forintnál húzódik jelenleg, támasz 9500 forintnál, ellenállás 9870 forintnál látható. Kedden a Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,52 százalékkal 9720 forintra emelkedett, a részvények forgalma 667,4 millió forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekomnál fontos támaszzóna 1760 és 1770 forint között látható, míg a következő ellenállás 1868 forintnál van. Kedden a Magyar Telekom 1800 forinton stagnált, forgalma 288,1 millió forint volt.