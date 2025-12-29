2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő online részvényekkel kereskedik mobiltelefonon
Gazdaság

Izgalmas hétfő a BÉT-en: az elemző szerint ezek a részvények húzzák a piacot

Pénzcentrum/MTI
2025. december 29. 09:46

Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 155,98 pontos, 0,14 százalékos emelkedéssel 111 046,97 ponton zárt a legutóbbi kereskedési napon, december 23-án, kedden.

Varga Zoltán kiemelte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 35 662 forintnál látható a következő potenciális ellenállás, míg 35 ezer forintnál már rövid távú támasz húzódik. Kedden az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,03 százalékkal 35 440 forintra csökkent, forgalmuk 6,1 milliárd forintot tett ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mol árfolyamában a következő akadályok 2917, majd 2938 forintnál láthatóak, míg 2840 forint közelében támasz van. Kedden a Mol 12 forinttal, 0,42 százalékkal 2900 forintra erősödött 683,3 millió forintos forgalomban.

A Richter árfolyama továbbra is a 30 napos mozgóátlag közelében mozog, amely 9703 forintnál húzódik jelenleg, támasz 9500 forintnál, ellenállás 9870 forintnál látható. Kedden a Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,52 százalékkal 9720 forintra emelkedett, a részvények forgalma 667,4 millió forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekomnál fontos támaszzóna 1760 és 1770 forint között látható, míg a következő ellenállás 1868 forintnál van. Kedden a Magyar Telekom 1800 forinton stagnált, forgalma 288,1 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:18
10:09
09:55
09:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 29. 05:45
Nehéz éven vannak túl a boltok - Mi jöhet ezután?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 29. 08:44
MÚOSZ: A propagandistákat nem védi a sajtószabadság - indokolt volt a Bors különszámának betiltása
A Fővárosi Törvényszék tíz nappal ezelőtti döntésére reagálva határozott hangvételű állásfoglalást j...
KonyhaKontrolling  |  2025. december 29. 07:45
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kics...
Holdblog  |  2025. december 28. 13:58
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyért...
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 27. 19:43
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, histor...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 29.
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
2025. december 28.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
2025. december 28.
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 29. hétfő
Tamás, Tamara
1. hét
December 29.
A magyar kártya napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
2
7 napja
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
3
5 napja
Anyagi helyzetéről vallott Pokorny Lia: "19 év után most először tudom felújítani a lakást..."
4
2 hete
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, komoly válságba került a műanyag-biznisz: ez lehet az iparág jövője
5
1 hete
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitelkártya
segítségével nagyobb összegű, tartós fogyasztási cikkek vásárolhatók, hosszú futamidejű törlesztéssel alacsonyabb kamatért.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 10:09
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 05:25
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
Agrárszektor  |  2025. december 29. 08:59
Figyelmeztetik a magyarokat: hatalmas pánik alakulhat ki szilveszterkor