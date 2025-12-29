2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
Flags of the European Union and Hungary flying from poles outside an ornate building in the centre of Hungarian capital city of Budapest
Gazdaság

Nincs több kérdés: már biztos, hamarosan rengeteg pénzt veszít Magyarország, a következmények súlyosak

Pénzcentrum
2025. december 29. 09:36

Az EU-források felhasználása egyre meghatározóbb szerepet játszik a közép- és kelet-európai gazdaságok fejlődésében, miközben Magyarország különösen nehéz helyzetben van a befagyasztott támogatások miatt - állapítja meg a Société Générale friss elemzése - írja elemzésében a Portfolio.

A következő években a közép- és kelet-európai régió gazdasági kilátásait elsősorban az uniós források felhasználásának üteme és szerkezete határozza meg, nem pedig az általános konjunktúra. Bár a térség egésze elmarad az euróövezettől a támogatások lehívásában, az egyes országok között jelentős különbségek alakultak ki.

Magyarország különösen kedvezőtlen helyzetben van, mivel a jogállamisági viták következtében a kohéziós források harmadától és a helyreállítási alap forrásainak szinte egészétől el van zárva. Míg Franciaország az allokált RRF-támogatások 85 százalékát, Horvátország 71, Spanyolország 69, Csehország pedig 68 százalékát már megkapta, addig Magyarország mindössze 2 százalékos kifizetési aránynál tart.

Ez a lemaradás azért is aggasztó, mert a helyreállítási források 2026 májusáig használhatók fel - ha addig Magyarország nem fejezi be a vállalt projekteket, az összes forrást elveszítheti. A bank szerint Magyarország alapvetően a "gyorsabb" növekedési csoportba tartozhatna a régión belül, hiszen a belföldi kereslet fenntartja a növekedést, de ezt a képet rontja az uniós forrásokból finanszírozott beruházások elmaradása.

A kohéziós források esetében Magyarország 16 százalékos felhasználási aránnyal ugyan a mezőny felső harmadában van, de ez nem ellensúlyozza a helyreállítási források kiesését. Ráadásul a 21,7 milliárd eurónyi kohéziós keretből csak 12,5 milliárd euróhoz fér hozzá, és az n+2 szabály miatt 2024-ben már 1,1 milliárd eurót végleg elveszített.

A Société Générale szerint a régió növekedési motorja továbbra is a lakossági fogyasztás marad, de a beruházások szerepe 2026-2027-ben felértékelődik. Magyarország esetében ez a dinamika torzul: a fogyasztás fiskális eszközökkel történő élénkítése - különösen a választási kampányban - átmeneti növekedést hozhat, de a beruházások elmaradása korlátozza a potenciális növekedést.

A védelmi beruházások részben enyhíthetik ezt a hátrányt: az Európai Bizottság ReArm Europe kezdeményezése keretében Magyarország a 14,7 milliárd eurós hiteligényével Lengyelországgal és Romániával együtt a program fő kedvezményezettjei közé tartozhat. Fontos különbség azonban, hogy ezek a források hitelek, nem vissza nem térítendő támogatások.

A kockázatok között a bank kiemeli a munkaerőhiányt, az esetleges inflációs nyomást, valamint a geopolitikai bizonytalanságokat, amelyek különösen az exportorientált ágazatok számára jelentenek lefelé mutató kockázatot.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #magyarország #európai unió #gazdaság #eu #növekedés #uniós támogatás #elemzés #jogállamiság #helyreállítási alap

