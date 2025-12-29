A hazai szabályozás szerint dohányboltot kétféle módon lehet üzemeltetni: koncessziós engedéllyel, amelyet még 2013-ban nyertek el a vállalkozók, illetve külön feljogosítással.
Nincs több kérdés: már biztos, hamarosan rengeteg pénzt veszít Magyarország, a következmények súlyosak
Az EU-források felhasználása egyre meghatározóbb szerepet játszik a közép- és kelet-európai gazdaságok fejlődésében, miközben Magyarország különösen nehéz helyzetben van a befagyasztott támogatások miatt - állapítja meg a Société Générale friss elemzése - írja elemzésében a Portfolio.
A következő években a közép- és kelet-európai régió gazdasági kilátásait elsősorban az uniós források felhasználásának üteme és szerkezete határozza meg, nem pedig az általános konjunktúra. Bár a térség egésze elmarad az euróövezettől a támogatások lehívásában, az egyes országok között jelentős különbségek alakultak ki.
Magyarország különösen kedvezőtlen helyzetben van, mivel a jogállamisági viták következtében a kohéziós források harmadától és a helyreállítási alap forrásainak szinte egészétől el van zárva. Míg Franciaország az allokált RRF-támogatások 85 százalékát, Horvátország 71, Spanyolország 69, Csehország pedig 68 százalékát már megkapta, addig Magyarország mindössze 2 százalékos kifizetési aránynál tart.
Ez a lemaradás azért is aggasztó, mert a helyreállítási források 2026 májusáig használhatók fel - ha addig Magyarország nem fejezi be a vállalt projekteket, az összes forrást elveszítheti. A bank szerint Magyarország alapvetően a "gyorsabb" növekedési csoportba tartozhatna a régión belül, hiszen a belföldi kereslet fenntartja a növekedést, de ezt a képet rontja az uniós forrásokból finanszírozott beruházások elmaradása.
A kohéziós források esetében Magyarország 16 százalékos felhasználási aránnyal ugyan a mezőny felső harmadában van, de ez nem ellensúlyozza a helyreállítási források kiesését. Ráadásul a 21,7 milliárd eurónyi kohéziós keretből csak 12,5 milliárd euróhoz fér hozzá, és az n+2 szabály miatt 2024-ben már 1,1 milliárd eurót végleg elveszített.
A Société Générale szerint a régió növekedési motorja továbbra is a lakossági fogyasztás marad, de a beruházások szerepe 2026-2027-ben felértékelődik. Magyarország esetében ez a dinamika torzul: a fogyasztás fiskális eszközökkel történő élénkítése - különösen a választási kampányban - átmeneti növekedést hozhat, de a beruházások elmaradása korlátozza a potenciális növekedést.
A védelmi beruházások részben enyhíthetik ezt a hátrányt: az Európai Bizottság ReArm Europe kezdeményezése keretében Magyarország a 14,7 milliárd eurós hiteligényével Lengyelországgal és Romániával együtt a program fő kedvezményezettjei közé tartozhat. Fontos különbség azonban, hogy ezek a források hitelek, nem vissza nem térítendő támogatások.
A kockázatok között a bank kiemeli a munkaerőhiányt, az esetleges inflációs nyomást, valamint a geopolitikai bizonytalanságokat, amelyek különösen az exportorientált ágazatok számára jelentenek lefelé mutató kockázatot.
Az Európai Bizottság jelzést adott, hogy a paksi atomerőmű bővítésének állami támogatása jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással.
Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Komoly piaci törések, karácsonyi témák és nagyívű interjúk jellemezték az elmúlt hetet a Pénzcentrumon.
Ez még Magyarországon is fejfájást okozhat? Óriási bajban a kínai akkunagyhatalmak: komoly válság jöhet 2026-ban
A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt.
A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött.
Komoly pénzosztásra készülhetnek Brüsszelben 2026-ban? Kiderültek a tervek, rengeteg forrás sorsa dőlhet el
Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.
A forint jelentősen gyengült a munkaszüneti napon, az illikvid devizapiaci kereskedésben, miközben a nemzetközi tőkepiacokon optimista hangulat uralkodott.
Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings.
A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is.
A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében.
Jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg.
Kedd reggel alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.