Csak májusban 28 ezren kerültek utcára: ennyi munkanélküli van most Magyarországon

A koronavírus-járvány gazdasági következményei a vizsgált időszakot már teljes egészében érintették, így hatásai a közölt munkanélküliségi adatokban megjelennek. A 2020. március-májusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 190 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,1% volt. A férfiakat és a nőket közel azonos szintű munkanélküliség jellemezte, és mindkét nem esetében hasonló mértékben növekedett a mutató értéke. 2020 májusában az előző hónaphoz viszonyítva mintegy 28 ezer fővel nőtt a munkanélküliek száma - derült ki a KSH friss adataiból.

2020. március-májusban az egy évvel korábbihoz képest a 15-74 éves férfiak körében a munkanélküliek száma 104 ezer főre, a munkanélküliségi ráta 4,1%-ra nőtt, míg a nők esetében a munkanélküliek száma 86 ezer főre, a munkanélküliségi ráta 4,2%-ra emelkedett. A 15-24 éves munkanélküliek száma 37 ezer fő, munkanélküliségi rátájuk 12,4% volt. A munkanélküliek közel egyötöde ebből a korcsoportból került ki. A 25-54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 0,8 százalékponttal, 3,8%-ra nőtt, az 55-74 évesek munkanélküliségi rátája gyakorlatilag nem változott, 2,5% volt.

A munkanélküliség átlagos időtartama 8,5 hónap volt, a munkanélküliek 21,8%-a keresett legalább egy éve állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számított.

2020. májusban a munkanélküliek átlagos létszáma 215 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,7% volt. Az előző hónaphoz képest a munkanélküliek száma 28 ezer fővel, a 2019. májusihoz képest pedig 55 ezer fővel nőtt. A munkanélküliségi ráta egy hónap alatt 0,6 százalékponttal, egy év alatt 1,2 százalékponttal emelkedett. Az inaktívak száma jelentősen, 59 ezer fővel csökkent, a korábban munkahelyüket elvesztett személyek nagy része ugyanis - a személyes kapcsolatok korlátozásának feloldását követően - aktívan kezdett munkát keresni. Közülük 31 ezren el is kezdtek dolgozni, növelve a foglalkoztatottság szintjét. További 28 ezren azonban - annak ellenére, hogy aktívan kerestek munkát, és 2 héten belül munkába is tudtak volna állni - nem találtak munkalehetőséget, így a nemzetközi összehasonlításra is hivatott ILO-definíciók1 szerinti számbavétel alapján a munkanélküliek számát növelték.

2020. május végén az egy évvel korábbihoz képest a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 43,4%-kal, 363 ezer főre nőtt.

