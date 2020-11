A medikusok után a tanárjelölteket is bevonnák a védekezésbe

Nem csak a középiskolai tanároknak lesz lehetőségük otthonról tanítani a következő hetekben. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár bejelentése szerint az alsóbb évfolyamokon tanítók közül is digitálisan oktathatnak azok, akiknek krónikus betegségük van, és emiatt nem vállalják a jelenléti munkát. Viszont az adott időszakban biztosítani kell a gyerekek felügyeletét is az iskolában. Pedagógusból viszont kevés van.

Több ezer pedagógus mentesülhet a járvány miatt a tantermi oktatás alól, miután a krónikus betegségben szenvedő nevelők bizonyos feltételek esetén átállhatnak digitális tanításra - közölte az az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Magyar Nemzettel. A könnyítésnek örülnek az érintettek, de ha túl sokan élnek a lehetőséggel, veszélybe kerülhet a feladatellátás. A tanárok szerint érdemes lenne a pedagóguspályára készülő egyetemistákat is bevonni a gyerekfelügyeletbe.

Értelemszerűen nincs nyilvántartásunk a pedagógusok krónikus betegségeiről, de a korosztályos statisztikák alapján többezres nagyságrendről van szó

- közölte az Emmi. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke azt javasolná az intézményeknek, hogy végezzenek helyi felmérést, és beszéljék meg a pedagógusaikkal, hogy ha valaki érintett, akkor szeretne-e élni a könnyítéssel. Hangsúlyozta: ha sok kollégát érint a lépés, akkor az problémát jelenthet a feladatellátásban, hiszen például egy alsó tagozatos osztályhoz mindenképp kell felügyelet a tanteremben, miközben a tanáruk otthonról online órát tart.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) alelnöke szerint a karanténban lévők nagy száma miatt sok iskolában már most is túlterheltek a nevelők - van, ahol a takarítót is bevonták a gyermekfelügyeletbe. Az érdekvédő szerint, ahogy az orvostanhallgatók jelenleg részt vesznek a betegellátásban, a pedagógusképzésben is el lehetne képzelni hasonlót: a végzős hallgatók besegíthetnének az oktatásba, a diákok felügyeletébe.

