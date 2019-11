400 ezer forint feletti kezdő fizu, középfokú végzettség is elég: tömegeket keresnek

Magyarországon rengeteg állami cég is küzd az egyre nagyobb méreteket öltő munkaerőhiánnyal. Nem is csoda, hogy a legnagyobb vállalatok is nyakló nélkül hirdetik meg az álláslehetőségeket, és egészen változatos módon toboroznak. Mára például egyre több esetben válik megszokottá, hogy az állásajánlat már tartalmazza a várható kezdőbért is, teljesen transzparensen. Így például a friss ajánlatokat böngészve simán el lehet helyezkedni Budapesten 320-400 ezer forintos vagy e fölötti kezdő fizetéssel is, úgy hogy mindehhez középfokú végzettség is elég és szakmai tapasztalatra sincs szükség.

Egyre többször és többet hallani arról, hogy a mára egészen nagy méreteket öltő hazai munkaerőhiányból bizony az állami cégek is bővek kiveszik a részüket. Szeptember elején például arról számoltunk be, hogy beteg lett az egyetlen éjszakai dolgozó, ezért vasárnap este negyed 8-tól hajnali fél 6-ig nem volt jegypénztár a Keleti pályaudvaron.

A MÁV a fennakadással kapcsolatban a munkaerőhiányt okolta, aminek okán például augusztusban 30 vonat nem tudott elindulni, mert nem volt rá személyzet. A MÁV szerint ez csak a járatok töredéke, és bár folyamatosan keresnek vasutasokat, úgy látják, összességében nincs baj a szolgáltatással.

A MÁV-on kívül persze máshol is vannak gondok, októberben a HelloVidék például arról írt, hogy elharapódzott a munkaerőhiány a Magyar Postánál. Egyes postákon ugyanis állandósult a súlyos emberhiány, akadnak ugyanis olyan települések, ahol lakosoknak maguknak kell bemenniük a leveleikért, mert nincs kézbesítő, aki kivinné őket. Van, ahol emiatt kígyózó sorokban vártak a helyiek ügyük intézésére.

A Posta ezzel kapcsolatban azt írta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek kiszolgálása zökkenőmentesen történjen, azonban vannak olyan területek, illetve szakmakörök, amelyeket jobban sújt a munkaerőhiány. A posta folyamatos toborzással, hirdetésekkel próbálja mielőbb betölteni az üres állásokat.

A brutális munkaerőszükségletből persze a BKK sem maradt ki, főleg, akkor vált igazán égetővé a helyzet számukra, amikor elkezdődött az M3-as metró felújítása. A két és fél éve tartó nagyszabású toborzás azonban úgy látszik meghozta a gyümölcsét, ugyanis az adatokból az látszik, hogy megduplázódott a meghirdetett állásokra és az adatbázisunkba jelentkezők száma.

Utóbbi cég sikerei kapcsán kíváncsiak lettünk arra, hogy a BKK-hoz tartozó, annak leányvállalataként működő Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok (BKÜ) cég milyen ajánlatokkal várja a jelentkezőket, hogy feltöltsék az üresen pangó helyeket. Szerencsére a vállalat honlapján bőven találni olyan lehetőségeket, amiknél már a toborzáskor is közzé teszik a várható béreket. Ezek közül szemezgettünk.

Van mit a tejbe aprítani

A vállalat többek között folyamatosan keres jegyellenőröket, náluk a hivatalos tájékoztatás szerint az átlagos havi kereseti lehetőség 320 000 forint felett tetőzik, amihez éves bruttó 396 ezer forintos cafetériajuttatás is jár, ami 12 hónapra leosztva 33 ezer forintra jön ki. És mindezért cserébe nincsenek is megugorhatatlan elvárások:

középfokú végzettség kell

megbízhatónak kell lennie a jelentkezőnek, erkölcsi bizonyítvánnyal

jól kell tűrni a stresszt, és a több műszakos próbarendet.

Aki pedig ezekre képes, annak a fő feladat az lesz a pozícióban, hogy "a közösségi tömegközlekedési eszközökön, valamint azok üzemi területein az utasok utazási jogosultságának ellenőrzése, az utazási feltételek betartatása. A jogosulatlanul utazókkal, illetve az utazási feltételeket megszegő utasokkal szemben pótdíjazási eljárás kezdeményezése" - írják.

A sima jegyellenőrökön kívül azonban a vállalat keres HÉV-Jegyellenőröket is, akiknek a céljuk bár ugyanaz, "a közösségi közlekedésben részt vevő utasok támogatása, utazási jogosultság ellenőrzése", mindezt mégis egy jóval nagyobb jövedelemért. Ennek a pozíciónak ugyanis

az átlagos havi kereseti lehetősége havi 400 000 forint felett van.

És ehhez ugyanúgy jár a bruttó 396 ezres éves cafetériajuttatás, valamint a szakmai fejlődéshez szükséges továbbképzések. Ráadásul ehhez a munkakörhöz sem tartoznak nagyobb elvárások, az ideális jelentkező ebben az esetben is:

középfokú végzettséggel rendelkezik,

vállalja a több műszakos munkabeosztást,

megbízható, jó a problémamegoldó képessége, jól kezeli a stresszt,

és rendelkezik erkölcsi bizonyítvánnyal.

Aki ennek megfelelne, annak az elsődleges feladata "a HÉV - elsősorban a H8 (Gödöllői vonal) - üzemi területén, illetve szerelvényein az utasok utazási jogosultságának ellenőrzése, az utazási feltételek betartatása. A jogosulatlanul utazókkal, illetve az utazási feltételeket megszegő utasokkal szemben pótdíjazási eljárás kezdeményezése."

Nem csak ellenőrzésekből áll a világ

A BKÜ karrieroldalán természetesen nem csak jegyellenőröket keresnek, lehet jelentkezni például tájékoztatás-kivitelezési munkatársnak, jegy- és bérletpénztárosnak, rendszeradminisztrátornak, illetve ingatlangazdálkodási főmunkatársnak is. Ezekben az ajánlatokban azonban már közös pont, hogy a várható bérezés mértékét nem közli a cég.

Ráadásul több állásnál is kérnek valamilyen szakirányú végzettséget, illetve - nem is kevés - szakmai gyakorlatot. Így például egy rendszeradminisztrátori posztra aspiráló egyénnek például Linux szerverkörnyezetek üzemeltetésében szerzett legalább 3 éves tapasztalattal kell rendelkeznie. Míg például az ingatlangazdálkodási főmunkatársnak felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettségnek kell a birtokában lennie.

Ezeken felül azonban középfokú végzettséggel el lehet helyezkedni jegy- és bérletpénztárosként és tájékoztatás-kivitelezési munkatársként is. Ám előbbihez kell legalább 1 éves tapasztalat pénzkezelésben, eladásban. Utóbbihoz pedig többek között B kategóriás jogosítvány is. Ezek a pozíciók sem végzettséghez kötöttek tehát, ám az átlagos, várható fizetésről ezeknél az ajánlatoknak nem esik szó, a potenciális jelentkezőnek be kell érnie a "versenyképes fizetés" toposzával és reménykednie, hogy nem egy teljes üres zsákbamacskáért vesz részt egy állásinterjún.