Súlyos betegség bukkant fel a magyar börtönökben: most egy fiatal rabnál fedezték fel

Rühes lett egy fiatal fogvatartott a tököli börtönben, emiatt hónapokkal elhalasztották a tárgyalását. Ügyvédje szerint a fertőzés a börtönben történt, és nem egyedi esetről van szó.

Rühes lett egy fogvatartott a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében, emiatt elhalasztották a tárgyalását – számolt be róla a HVG. Fahidi Gergely, a 21 éves fiatal kirendelt védője szerint a fertőzés egyértelműen a börtönben történt, mivel a lappangási idő alapján már tünetmentesen került be. Az ügyvéd hangsúlyozta: védencét nemcsak a megbetegedés, hanem az emiatt 4,5 hónappal elnapolt tárgyalás is hátrányosan érinti.

Fahidi szerint az eset nem elszigetelt, több jogász is jelezte már, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben gyakoriak a fertőzések, de ezek sokszor csak a szabadulás után derülnek ki. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága elismerte, hogy előfordulnak bőrbetegségek, például rühesség, de szerintük ez nem tekinthető általános problémának, különösen annak fényében, hogy jelenleg több mint 19 ezer fogvatartott van a rendszerben.