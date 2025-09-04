Makón, a Maros-parti ártéren teljes megújulás előtt áll az egykori Vadászház. A beruházás összköltsége 470 millió forint, a projekt uniós támogatással valósulhat meg.
400 éves rácsok és sötét titkok: kiderült, folytatják-e a legendás vidéki várbörtön felújítását
Most jött a hír, új homlokzatot és tetőt kap majd a Veszprémi Törvényszék Várbörtön-szárnya, kiírták a közbeszerzést.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a veszprémi várbörtön felújítása: a közelmúltban kiírt közbeszerzés lehetővé teszi a 17. századi épület homlokzati és tetőszerkezeti rekonstrukcióját. A munkálatok várhatóan egy éven belül befejeződnek, tovább erősítve a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében zajló fejlesztéseket - írta a Magyar Építők.
A veszprémi várbörtön több mint 400 éves múltra tekint vissza, az ország egyik legrégebbi börtönépületeként ismert. Az 1600-as években épült, és 2003-ig működött büntetés-végrehajtási intézményként. Az épület azóta is a város egyik kulturális és történelmi öröksége, amelyet az Európa Kulturális Fővárosa program keretében kívánnak megújítani.
A felújítás során már elkészült a -3. szint, ahol interaktív kiállítást alakítottak ki „Ember a rács mögött” címmel. A kiállítás célja, hogy bemutassa a börtönök történelmét, a rabok mindennapjait és a büntetés-végrehajtás különböző aspektusait. A látogatók betekintést nyerhetnek a múltba, és megismerkedhetnek a börtönélet kihívásaival és realitásaival.
A legújabb közbeszerzés lehetővé teszi a várbörtön homlokzati és tetőszerkezeti rekonstrukcióját, amely várhatóan egy éven belül befejeződik. A munkálatok célja, hogy megőrizzék az épület történelmi jellegét, miközben biztosítják a modern látogatói igényeknek megfelelő környezetet. Külön figyelmet fordítanak az akadálymentes megközelíthetőségre is, hogy minden érdeklődő számára elérhetővé váljon a kiállítás.
