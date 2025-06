Óriási a hiány a kamionsofőr szakmában: bárkit felvesznek, jó pénzt adnak a jelentkezőknek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Európa-szerte a fuvarozási és logisztikai ágazatban nem csupán a kamionsofőr-hiány okoz gondot, hanem a szakképzett járművezetők utánpótlása is minden területen nehézkes, így például a vasúti szállításokban is. A Waberer’s Csoport a kihívásokra komplex válaszokat ad: átalakította üzleti stratégiáját, bővítette szolgáltatási portfólióját, optimalizálta flottáját és erősen fókuszál a sofőrmegtartására is, nemcsak közúti, de immár a vasúti szegmensben is.

Az utóbbi években nagyon gyakran előkerült az európai sofőrhiány, amely a logisztikai ágazat, ezen keresztül a szektorral együttműködő bármilyen ágazatban érdekelt vállalat termelékenységén és jövedelmezőségén is nyomot hagyott. Ennek megfelelően kulcskérdés lett a sofőrök megtartása - derül ki a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, komplex logisztikai szolgáltatásokat nyújtó régiós nagyvállalat, a Waberer’s Csoport összeállításából. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Európa fuvarozási szektora is komoly kihívásokkal néz szembe a teherautó-sofőrök egyre súlyosbodó hiánya miatt. Az International Road Transport Union (IRU) ágazati szakmai szervezet tavalyi felmérése szerint az Európai Unióban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban már több mint 233 ezer sofőr hiányzik, ha pedig nem lesznek jelentős intézkedések, ez a szám 2028-ra elérheti a 750 ezer főt. Az ágazatban dolgozó sofőrök átlagéletkora 47 év és egyharmaduk már betöltötte az 55. életévét, így a közeljövőben sokan nyugdíjba vonulnak. Ezzel szemben a fiatalok, különösen a 25 év alattiak aránya rendkívül alacsony, alig haladja meg az 5 százalékot. A nők aránya az európai teherautó-sofőrök körében szintén alacsony, mindössze 4 százalék. A legmagasabb arány Németországban van, ahol a sofőrök több mint 7 százaléka nő, Romániában ez az arány 6,1, míg Franciaországban 4,5 százalék. Az egyre súlyosbodó munkaerőhiány miatt az európai országok egyre több külföldi munkavállalót vonzanak. 2023-ban több mint 42 ezer munkavállalási engedélyt adtak ki, míg 2019-ben ez a szám mindössze 14 ezer volt. Ez jól mutatja, hogy a sofőrhiány egyre nagyobb kihívást jelent, és az európai gazdaságra gyakorolt hatásai is egyre súlyosabbá válnak. Optimalizáció és tudatos bővítés A munkaerőhiány közvetlen következménye, hogy a vállalatok közel 50 százalékénak a termelékenységét fogja vissza ez a helyzet, míg 39 százalékuk bevételkiesést tapasztal. Az európai cégek több mint 70 százaléka már most különféle ösztönző intézkedéseket alkalmaz, hogy megtartsa és vonzza a sofőröket, például teljesítményalapú jutalmakat és magasabb béreket kínál. Kapcsolódó cikkeink: Nem álom diploma nélkül a milliós fizetés: ezekben az állásokban rommá keresheted magad 2025-ben

