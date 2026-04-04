Ezzel a papírral keresi most degeszre magát rengeteg magyar dolgozó: évi sok millióval kapnak emiatt többet

MTI
2026. április 4. 08:29

A Varsovia Egyetem kutatása szerint hamar megtérülhet a tanulásba fektetett összeg a munkaerőpiacon, Magyarországon az érettségizettek átlagkeresetéhez képest havi szinten egy alapdiploma (BA/BSc) átlagosan 200 000 forintos (40 százalékos), egy mesterdiploma (MA/MSc) 450 000 forintos (mintegy 97 százalékos) kereseti előnyt jelenthet.

Az egyetem számításai alapján ez évesítve – a végzettségi szinttől függően – 2,8-6,8 millió forintos bérkülönbséget is jelenthet. Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora közleményükben kiemelte, egy önköltséges alapképzés ára akár alig több mint egy év alatt visszahozható, mesterszinten pedig ennél is gyorsabban megtérülhet.

A felsőfokú végzettség a bérek mellett a karrierlehetőségekre és a rugalmas munkavégzés esélyére is hatással van - tette hozzá. A végzettségi szintnek nagyon is konkrét, forintosítható hatása van, és ez már belépő szinten is megfigyelhető.

A diplomás specialisták és a vezetők kezdő fizetése számos szektorban bruttó 600 ezer és 1 millió forint között indulhat a terület és a felelősségi kör függvényében - írták. A Varsovia Egyetem kutatása vizsgálta azt is, hogy mitől lesz élhető egy foglalkozás, ennek egyik faktorának nevezték a távmunkát. Ezen a területen is érzékelhető szerintük a diploma pozitív hatása.

A középfokú végzettségűek körében a rendszeres távmunka aránya nagyjából 2,1 százalék, miközben a diplomásoknál ez az arány megközelíti a 16 százalékot, bizonyos szellemi területeken pedig ennél jóval magasabb is lehet - közölték. Noll-Batek Frigyes a közleményben rámutatott: a végzettség manapság már nemcsak a fizetésről szól, hanem a személyes szabadság, a rugalmasság alapja is.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #karrier #fizetés #átlagkereset #egyetem #diploma #távmunka #felsőoktatás #jövedelem #munkaerőpiac #bérek

Ismeretlen üzembentartó
ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

