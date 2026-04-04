Mennyit ér ma egy friss diploma Magyarországon? A Dealish videójában megszólaló egyetemisták őszintén elárulták, mekkora fizetésre számítanak első teljes állásukban
Ezzel a papírral keresi most degeszre magát rengeteg magyar dolgozó: évi sok millióval kapnak emiatt többet
A Varsovia Egyetem kutatása szerint hamar megtérülhet a tanulásba fektetett összeg a munkaerőpiacon, Magyarországon az érettségizettek átlagkeresetéhez képest havi szinten egy alapdiploma (BA/BSc) átlagosan 200 000 forintos (40 százalékos), egy mesterdiploma (MA/MSc) 450 000 forintos (mintegy 97 százalékos) kereseti előnyt jelenthet.
Az egyetem számításai alapján ez évesítve – a végzettségi szinttől függően – 2,8-6,8 millió forintos bérkülönbséget is jelenthet. Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora közleményükben kiemelte, egy önköltséges alapképzés ára akár alig több mint egy év alatt visszahozható, mesterszinten pedig ennél is gyorsabban megtérülhet.
A felsőfokú végzettség a bérek mellett a karrierlehetőségekre és a rugalmas munkavégzés esélyére is hatással van - tette hozzá. A végzettségi szintnek nagyon is konkrét, forintosítható hatása van, és ez már belépő szinten is megfigyelhető.
A diplomás specialisták és a vezetők kezdő fizetése számos szektorban bruttó 600 ezer és 1 millió forint között indulhat a terület és a felelősségi kör függvényében - írták. A Varsovia Egyetem kutatása vizsgálta azt is, hogy mitől lesz élhető egy foglalkozás, ennek egyik faktorának nevezték a távmunkát. Ezen a területen is érzékelhető szerintük a diploma pozitív hatása.
A középfokú végzettségűek körében a rendszeres távmunka aránya nagyjából 2,1 százalék, miközben a diplomásoknál ez az arány megközelíti a 16 százalékot, bizonyos szellemi területeken pedig ennél jóval magasabb is lehet - közölték. Noll-Batek Frigyes a közleményben rámutatott: a végzettség manapság már nemcsak a fizetésről szól, hanem a személyes szabadság, a rugalmasság alapja is.
A siker kulcsát egyre inkább az olyan puha készségek jelentik, mint a kommunikáció, az alkalmazkodóképesség és az empátia.
