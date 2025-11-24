2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Beteg, beteg, egészségtelen női munkavállaló, aki munkahelyén, az irodában dolgozik, és sebészeti higiéniai maszkot visel az arcán. Corona vírus vagy covid-19 fogalom
HRCENTRUM

Így vándorolnak most a magyarok egyik munkahelyről a másikra: mitől sokalltak be ennyien 2025-ben?

Pénzcentrum
2025. november 24. 22:02

Élénk munkavállalói aktivitás, csökkenő álláshirdetésszám és a korábbinál hosszabb álláskeresési idő jellemzi jelenleg a munkaerőpiacot – ez derül ki az egyik álláshirdetési portál legfrissebb adataiból.

A Profession.hu legfrissebb, harmadik negyedévre vonatkozó trendjelentése alapján jelenleg a 18-65 év közötti, hazai munkavállalók közel fele (46%) keres új munkahelyet, vagy nyitott új állás lehetőségére. Miközben a munkavállalói aktivitás továbbra is élénk, a meghirdetett állások száma több mint 15%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest.

A munkaerőpiaci mozgás dinamikus növekedését jelzi továbbá az is, hogy a jelentkezők több időt szánnak új pozíciójuk felkutatására is: az álláskeresők fele minimum heti rendszerességgel több órát fordít erre, míg tavaly ugyanekkor csupán 37% volt ez az arány.

Az üres pozíciókért folytatott fokozódó verseny következtében egyre hosszabb időbe telik a váltás. Idén átlagosan öt hónap alatt találták meg új munkahelyüket azok, akik az elmúlt egy évben váltottak – ez negyedével több idő, mint tavaly ilyenkor, amikor még négy hónap volt a jellemző. Tapasztalataink alapján az álláskeresési időt lerövidítheti többek közt, ha célzottan az adott hirdetésre szabjuk önéletrajzunkat

– emelte ki Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője. 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az álláskeresési folyamat hatékonyságát, illetve a releváns jelöltek arányát nagyban javíthatják a hirdető cégektől érkező visszajelzések. A pályázók tapasztalatai alapján visszaesett a munkáltatói visszajelzések száma: idén már tízből közel öten (44%) arról számoltak be, hogy egy jelentkezésükre sem kaptak választ, míg tavaly ilyenkor csupán 35%-uk nyilatkozott így. A kevesebb nyitott pozíció mellett a visszacsatolás hiánya is nehezítheti tehát a munkakeresők helyzetét, hisz nem derül ki számukra ilyenkor, miért utasították el a pályázatukat. Mindez hozzájárul az álláskeresési idő meghosszabbodásához, mivel visszajelzés hiányában a pályázók nem tudhatják, min érdemes javítaniuk, így lassabban és bizonytalanabbul tudnak továbblépni a következő jelentkezésre

– tette hozzá a szakértő.

Ágazatok közti átjárás

Az elemzés alapján az álláskeresők jelentős része nem ragaszkodik a megszokott iparághoz. A jelentkezők csupán negyede pályázna továbbra is ugyanazon a területen, ahol korábban, vagy jelenleg dolgozik, míg háromnegyedük más ágazatok lehetőségei iránt is nyitott.

A munkahelyváltás során mérlegelt szempontok fontossági sorrendje változatlan az elmúlt években, az arányokban azonban megfigyelhető némi eltolódás. A korábbinál még fontosabbá vált a fizetés és juttatási csomag mértéke: míg az előző évben a jelöltek 85%-a, idén már 88%-uk tekinti ezt elsődleges prioritásnak. Ezt követi a munkahely elhelyezkedése, a munkaidő, majd a munkakörülmények – miközben a vezető személye némiképp kevésbé játszik szerepet a döntésük meghozatalában.
Címlapkép: Getty Images
