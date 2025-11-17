Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát

Döbbenetes, de igaz: vásárlóerő-paritáson számolva egy bécsi Lidl-eladó fizetése gyakorlatilag pontosan ugyanakkora életszínvonalat biztosít Ausztria fővárosában, mint amekkorát egy budapesti dolgozó ér el Budapesten. A Pénzcentrum három főváros – Budapest, Pozsony és Bécs – bolti eladói béradatait hasonlította össze, majd megnézte, mit ér valójában a nettó fizetés a helyi megélhetési költségek fényében. Az eredmény: a nominális bérszakadék hatalmas, ám reálértéken messze nem ott van a legnagyobb különbség, ahol első pillantásra gondolnánk.

Egy üzletlánc, három főváros, három különböző kereset, egy munkakör. A Pénzcentrum ezúttal azt vizsgálta, mekkora kezdőbért kínál a Lidl Budapesten, Pozsonyban és Bécsben egy frissen belépő bolti eladónak. A különbségek első ránézésre döbbenetesen nagyok – papíron úgy tűnik, az osztrák eladó toronymagasan vezet.

Csakhogy nem elég a nominális fizetést nézni: a bérek valós értékét a mindennapi kiadások határozzák meg. Lehet, hogy nyugaton többet lehet keresni, de ha ott az élet is sokkal drágább, könnyen előfordulhat, hogy a hónap végén nem marad több a zsebben. Vagy épp ellenkezőleg? Utánaszámoltunk, hol ér a legtöbbet valójában egy Lidl-eladó fizetése.

Lidl pénztáros leszek! De hol?

Az összehasonlításhoz mindenhol konkrét, valós álláshirdetésekből dolgoztunk: Budapesten a II. kerületben talált ajánlatot vettük alapul, Pozsonyban a IV. kerületből választottunk releváns hirdetést, míg Bécsben a III. kerület aktuális pozícióját elemeztük.

Fontos hangsúlyozni, hogy a három ország toborzási politikája jelentősen eltér, legyen szó cafeteriaelemekről, műszakpótlékokról, éves bónuszokról vagy egyéb juttatásokról. Ezek a különbségek természetesen hatással vannak a teljes kompenzációs csomagra. Mi azonban igyekeztünk mindenhol a lehető leginkább összehasonlítható, belépő szintű bérajánlatot kiválasztani, hogy a bruttó bérek és azok vásárlóereje a lehető legtisztábban legyen mérhető.

Az álláshirdetések alapján a következő bérajánlatokat találtuk (40 óra, bolti eladó):

Budapest - bruttó 632 000 forint

Pozsony - bruttó 1466 euró (562 736 forint; 1euró=383,86forint )

) Bécs - bruttó 2502 euró (960 412 forint; 1euró=383,86forint)

Ha megnézzük ezeket a számokat első pillantásra sokan a homlokukra csaphatnak. A bécsi fizetés ugyanis bődületesen veri mind a két másik ország fővárosában tapasztalhatót. Jószerivel majdnem kétszer akkora, mint a pozsonyi, de a budapesti bérnél is másfélszer nagyobb.

Itt érdemes egyébként megjegyzni, hogy a szlovák bérajánlatot 38,75 órás heti munkaórás, míg a bécsit egy 20 munkaórás ajánlatból számoltuk ki. A Magyarországon jellemző 40 órás ajánlatot egyik másik fővárosban sem találtunk, ezért éltünk ezzel az egységesítéssel.

Bruttó vagy nettó

Mielőtt még vásárlóerőparitáson is megvizsgálnánk a béreket egy másik bökkenő, amibe beleütközünk, hogy mindhárom országban más-más járulékfizetési kötelezettség terheli a bruttó kereseteket.

Éppen ezért, kalkulációnk szerint Magyarország esetében 33,5 százalékot, Szlovákia esetében 32,5, míg Ausztria esetében 31 százalékot fogunk levonni a bruttó bérekből. Így a nettók megközelítőleg a következőképpen alakulnának:

Magyarország - 420 280 forint

Pozsony - 990 euró (380 019 forint, 1euró=383,86forint )

) Bécs - 1751 euró (672 135 forint, 1euró=383,86forint)

Na, de lássuk, mennyi is az annyi

Első ránézésre tehát nettóban is masszívan a bécsi melós fizetése vezet. De mi történik akkor, hogyha egy adott ország megélhetési költségei is képbe kerülnek. A Világbank vásárlóerő-paritáson alapuló 2024-es árszintarányaival kalkulálva azt kapjuk,

hogy az osztrák Lidl dolgozó 672 135 forintos ottani bére gyakorlatilag annyit ér Bécsben, minthogyha Budapesten 420 084 forintot keresne. Ez pedig szinte pontosan ugyanakkora bér, mint amennyit (420 280 forint) a budapesti Lidl-ben kínálnak jelenleg.

Azaz, ha a megélhetési költségeket is beleszámítjuk, akkor gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy manapság egy kezdő Lidl bolti eladó ugyanannyi pénzt keres Bécsben, mint Budapesten, legalábbis az ottani keresete pontosan olyan életszínvonalat biztosít neki, mint itthon, egy itthoni fizetés a Lidl dolgozó számára. Szlovákia viszont ezen a téren lemaradt.

Nem elég, hogy bruttóban és nettóban számolva is, még átváltva is kisebb az ottani bér, mint a magyar, de a Világbank adatai szerint Szlovákiában még a megélhetés is drágább. Ezért a szlovák Lidl dolgozó annyit keres Pozsonyba, mintha idehaza csupán 316 683 forintot keresne.

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogyha vásárlóerőparitáson nézzük, akkor egy átlagos, kezdő Lidl dolgozó Bécsben vagy Budapesten nagyjából pontosan ugyanolyan életszínvonalat tud biztosítani magának a keresetéből. Egy pozsonyi Lidl eladó azonban ezeknél valamivel rosszabbat Szlovákiában.

De ki jár a legjobban?

Az lehet, hogy egy bécsi Lidl dolgozó és egy budapesti Lidl dolgozó a saját városában már ugyanúgy tud élni, viszont még így sem mondhatjuk, hogy ők járnak a legjobban. A mostani összehasonlításunk ugyanis fővárosi bérekre épült.

Ám Magyarország és Szlovákia sajátos földrajzi előnye, hogy a határ osztrák oldalán sok helyen ugyanazért a munkáért lényegesen magasabb bér jár, miközben az ingázók a mindennapi kiadásaikat továbbra is otthon, jóval alacsonyabb árszínvonal mellett fizetik.

Éppen ezért az igazi nagy nyertesek nem feltétlenül azok, akik valamelyik fővárosban állnak pénztár mögé, hanem azok a dolgozók – eladók, raktárosok, szakmunkások –, akik napi szinten képesek ingázni az osztrák bérekért, miközben továbbra is a magyar vagy szlovák oldalon élnek. Ők azok, akikre tényleg igaz: nemcsak többet keresnek, de többet is tudnak belőle megtartani.