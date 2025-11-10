A három munkavállaló közül ketten könnyű égési sérüléseket szenvedtek.
Fontos hír érkezett a magyar állástalanoknak: azok járnak most sikerrel, akik errefelé keresgélnek
Az idei év első 8 hónapjában mintegy 6 százalékkal kevesebb álláshirdetést tettek közzé a cégek, mint a tavalyi év azonos időszakában. A jelölt oldali kereslet ezt követte, ugyanis a csökkenő kínálat miatt nőtt a jelentkezések száma: csaknem tizedével több pályázatot adtak le az álláskeresők a meghirdetett pozíciókra.
Szektorok szerinti bontásban jelentős különbségek figyelhetőek meg az álláspiacon. A Profession.hu adatai alapján a fizikai állások esetében kevéssé markáns az álláshirdetésszám csökkenése, mint a szellemi területeknél. A fehérgalléros állások esetében átlagosan 8 százalékos visszaesés tapasztalható, míg a jelentkezések száma 9 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva. A fizikai munkáknál ezzel szemben mindössze 2 százalékos volt a visszaesés a meghirdetett pozíciók esetében, az építőiparban pedig ez az arány ennél is kisebb, mindössze 1 százalék.
A szellemi munkaköröknél jelentősebb különbségek tapasztalhatók ágazatonként: a legnagyobb növekedés a gyógyszeriparban figyelhető meg, itt 18 százalékos az emelkedés a meghirdetett pozíciók számában, míg a HR területen például 11 százalékos a csökkenés az idei és a tavalyi év első nyolc hónapját összevetve.
"A múlt és jelen adatai mellett az év ezen időszakában már sokakat foglalkoztatnak a 2026-os kilátások. A Profession.hu közelmúltbeli kutatása alapján a magyar cégek hasonló várakozásokkal fordulnak rá a 2026-os évre, mint ahogyan azt az idei évre vonatkozóan tették tavaly. Idén is 46%-uk nyilatkozott úgy, hogy javuló gazdasági helyzettel számolnak, 30%-ról 34%-ra nőtt ugyanakkor azok aránya, akik stagnáló körülményekre rendezkednek be. A toborzási hatékonyságunk egyik alappillére a piaci trendek alapos ismerete. Nem mindegy az sem, hogy melyik szegmensről vagy épp lokációról beszélünk, mindig érdemes a teljes átlag mögé nézni. Ezért hoztuk létre a Job report nevű termékünket, ami segít abban, hogy egy-egy pozíció esetén alaposan megérthessék a kapcsolódó keresleti-kínálati trendeket – ehhez pedig vállalati ügyfeleinknek díjmentes hozzáférést biztosítunk" – mondta Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója.
Hogyan keresünk munkát?
A munkavállalói oldal különösen aktív volt már tavaly is, ezt erősen katalizálta akkor az inflációs nyomás. Az álláskeresői aktivitás viszont még az előző évi állapotról is tudott nőni: a kékgalléros munkák esetében 8, a fehérgallárosoknál pedig 9 százalékkal.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A munkakeresés módja az elmúlt egy év során eltolódott az állásportálok irányába, miközben más csatornák szerepe visszaesett ebben a tekintetben 2024-es és 2025-ös év harmadik negyedévében készült kutatása rámutatott, hogy az állásportálok használatának gyakorisága 8 százalékponttal emelkedett az aktív álláskeresők körében.
Ezzel párhuzamosan a különböző közösségi média oldalakon történő álláskeresés visszaesőben van: az ilyen felületek használatának gyakorisága 6 százalékponttal csökkent az említett csoport körében.
Jön az utolsó szombati munkanap 2025-ben: így alakul december 24 ledolgozása, ez a nap lesz ledolgozós szombat
2025-ben December 24 munkaszüneti nap, ünnepnap vagy talán munkanap? Egyik sem: áthelyezett pihenőnap, amit december 13-án kell ledolgozni. Mutatjuk, ez hogy érinti a mindennapokat.
Évente rengeteg magyar elgondolkodik rajta, hogy Ausztriában vállaljon munkát, azonban sokakat visszatart a nyelvismeret hiánya, pedig sok munkához még az se kell.
Sokk a magyar munkahelyeken: dolgozók ezrei nem kérnek már ebből, jöhet a felmondási hullám – erre készülhet mindenki
Egy friss kutatásból kiderült, hogy a Z generáció esetében már nem akkora a munkahelyi lojalitás, mint az előző generációknál.
Temérdek magyar dolgozót rúghatnak ki egyik napról a másikra: kész, vége, erre a munkára többé nem kell ember?
Az AI-alapú ügyfélszolgálati rendszerek egyre nagyobb teret hódítanak, de kérdéses, hogy teljesen kiválthatják-e az emberi munkaerőt.
A Wall Streeten ismét nőhetnek a bónuszok, miután az ügyletek száma és a piaci volatilitás új lendületet adott a kereskedőknek és befektetési bankároknak.
Egymilliót is simán lehet keresni ezzel a melóval: bárki megtanulhatja, nagyon keresik ide az embereket
Ma már a tapasztalt fehérgalléros dolgozók többsége bruttó 1 millió forint felett keres: jövőre ráadásul további, 5-7%-os béremelés várható.
Budapesten idén az év harmadik negyedében 16,2%-kal kevesebb állást hirdettek meg, mint egy évvel korábban.
Bőven 1 millió forint felett keresnek ezek a magyarok: rengetegen szakembert keresnek, ők az új IT-sok?
Ma már a tapasztalt fehérgalléros dolgozók többsége bruttó 1 millió forint felett keres.
2025 elején több mint 255 ezer külföldi élt Magyarországon, tízből négyen dolgoznak is az országban. Eközben több mint 41 ezer magyar vándorolt ki tavaly.
Fordulat a minimálbér-emelésben: jövőre sem lesz sokkal több pénz, ennek nem fognak örülni a magyar dolgozók
A gyenge gazdasági teljesítmény miatt újratárgyalják a korábban megkötött hároméves bérmegállapodást.
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
Diploma van, de megélhetés nincs? A CHART by Pénzcentrum bemutatja, mely magyar diplomák térülnek meg igazán – és hol marad el a megbecsülés a fizetéstől.
Manapság már nem feltétlenül szükséges éveket tölteni egy diploma megszerzésével ahhoz, hogy értékes tudásra tegyünk szert és versenyképesek legyünk a munkaerőpiacon.
Németországban egész évben keresnek megbízható munkaerőt, és bőven találhatunk olyan állásokat is, amikhez még nyelvtudásra sincs szükség.
Kulturális, gazdasági és társadalmi beidegződéseket is érint a bérátláthatóságot célzó uniós irányelv.
Dr. Tóth Ágnessel, a Prohuman vezérigazgatójával beszélgettünk többek közt a 2025-ös munakerőpiaci kihívásokról és trendekről.
Két hasonló állásajánlat között a magyar dolgozók háromnegyede a megbízhatóbbnak ítélt céget választja.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2024-ben is tovább nőtt a jövedelmi olló Magyarországon: a leggazdagabbak fejenként több mint négyszer annyit keresnek, mint a legszegényebb háztartások.
A jövő munkavállalójának a sikerhez elengedhetetlen a folyamatos tanulásra való képesség, a kreatív és rugalmas gondolkodásmód, valamint az erős személyes kompetenciák.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.