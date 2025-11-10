Fontos hír érkezett a magyar állástalanoknak: azok járnak most sikerrel, akik errefelé keresgélnek

Az idei év első 8 hónapjában mintegy 6 százalékkal kevesebb álláshirdetést tettek közzé a cégek, mint a tavalyi év azonos időszakában. A jelölt oldali kereslet ezt követte, ugyanis a csökkenő kínálat miatt nőtt a jelentkezések száma: csaknem tizedével több pályázatot adtak le az álláskeresők a meghirdetett pozíciókra.

Szektorok szerinti bontásban jelentős különbségek figyelhetőek meg az álláspiacon. A Profession.hu adatai alapján a fizikai állások esetében kevéssé markáns az álláshirdetésszám csökkenése, mint a szellemi területeknél. A fehérgalléros állások esetében átlagosan 8 százalékos visszaesés tapasztalható, míg a jelentkezések száma 9 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva. A fizikai munkáknál ezzel szemben mindössze 2 százalékos volt a visszaesés a meghirdetett pozíciók esetében, az építőiparban pedig ez az arány ennél is kisebb, mindössze 1 százalék.

A szellemi munkaköröknél jelentősebb különbségek tapasztalhatók ágazatonként: a legnagyobb növekedés a gyógyszeriparban figyelhető meg, itt 18 százalékos az emelkedés a meghirdetett pozíciók számában, míg a HR területen például 11 százalékos a csökkenés az idei és a tavalyi év első nyolc hónapját összevetve.

"A múlt és jelen adatai mellett az év ezen időszakában már sokakat foglalkoztatnak a 2026-os kilátások. A Profession.hu közelmúltbeli kutatása alapján a magyar cégek hasonló várakozásokkal fordulnak rá a 2026-os évre, mint ahogyan azt az idei évre vonatkozóan tették tavaly. Idén is 46%-uk nyilatkozott úgy, hogy javuló gazdasági helyzettel számolnak, 30%-ról 34%-ra nőtt ugyanakkor azok aránya, akik stagnáló körülményekre rendezkednek be. A toborzási hatékonyságunk egyik alappillére a piaci trendek alapos ismerete. Nem mindegy az sem, hogy melyik szegmensről vagy épp lokációról beszélünk, mindig érdemes a teljes átlag mögé nézni. Ezért hoztuk létre a Job report nevű termékünket, ami segít abban, hogy egy-egy pozíció esetén alaposan megérthessék a kapcsolódó keresleti-kínálati trendeket – ehhez pedig vállalati ügyfeleinknek díjmentes hozzáférést biztosítunk" – mondta Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója.

Hogyan keresünk munkát?

A munkavállalói oldal különösen aktív volt már tavaly is, ezt erősen katalizálta akkor az inflációs nyomás. Az álláskeresői aktivitás viszont még az előző évi állapotról is tudott nőni: a kékgalléros munkák esetében 8, a fehérgallárosoknál pedig 9 százalékkal.

A munkakeresés módja az elmúlt egy év során eltolódott az állásportálok irányába, miközben más csatornák szerepe visszaesett ebben a tekintetben 2024-es és 2025-ös év harmadik negyedévében készült kutatása rámutatott, hogy az állásportálok használatának gyakorisága 8 százalékponttal emelkedett az aktív álláskeresők körében.

Ezzel párhuzamosan a különböző közösségi média oldalakon történő álláskeresés visszaesőben van: az ilyen felületek használatának gyakorisága 6 százalékponttal csökkent az említett csoport körében.