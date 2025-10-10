A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX 0,42 százalékos eséssel, 424,57 pont mínuszban, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
MOL, MÁV, állami hivatalok: könyörtelen szigorítás jön – de a multik mást terveznek
A Covid–19-járvány robbanásszerűen terjesztette el a távmunkát Magyarországon. Bár a pandémia lecsengése után visszarendeződés indult, a home office szerepe tartósan erősebb maradt, mint korábban. A GKI 2025 szeptemberében végzett felmérése szerint a munkavállalók 29%-a dolgozhat legalább időnként otthonról. Bár egyre több cég – köztük a MÁV–Volán-csoport és a MOL – szigorítja a távoli munkavégzés feltételeit, a teljes tiltás nem tűnik reálisnak.
A szélessávú internet elterjedése előtt a távmunka csak egy szűk elit kiváltsága volt, a járvány azonban mindent átírt: 2019 végén még csak 110 ezren dolgoztak otthonról, az első Covid-hullám idején viszont már 700 ezren. Azóta stabilizálódott a helyzet, 2022 és 2024 között 300–400 ezer fő körül mozgott az érintettek száma.
Nemzetközi összevetésben Magyarország lemaradásban van: míg nálunk a dolgozók mintegy 12%-a végez távmunkát, addig Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában magasabb ez az arány, Nyugat-Európában pedig akár a munkavállalók fele is élhet a lehetőséggel.
A lehetőség erősen végzettség- és szektorfüggő. A felsőfokú végzettségűek fele otthonról is dolgozhat, az önálló értelmiségi szakmákban ez az arány 80% fölötti. A közszférában viszont alig 10–16%, míg a versenyszférában a diplomás beosztottak 71%-a, az irodai dolgozók 43%-a dolgozhat hibrid rendszerben. Regionálisan Budapest és környéke vezet (44%), vidéken jóval alacsonyabb az arány.
A jövedelem is számít: a legfeljebb 200 ezer forint nettót keresők között alig akad távmunkás, míg a 700 ezer felett keresők 60%-a él ezzel a lehetőséggel. A legfiatalabb generáció (29 év alatt) a legrugalmasabb: majdnem felük home office-ol legalább néha.
A távmunka formája is átalakult: minden negyedik érintett csak ritkán marad otthon, háromnegyedük viszont rendszeresen él vele. A kizárólag otthonról dolgozók többsége nő, és főleg magas végzettségű.
Miközben az állami és konzervatív szektor a teljes irodai visszatérés felé mozdul, a multik, IT-cégek és bankszektor inkább hibrid modellt tartanak fenn – részben a tehetségmegtartás miatt. A jövő nagy kérdése tehát nem az, marad-e a home office, hanem az, milyen formában. A heti 1–2 napos hibrid megoldás tűnik a kompromisszumnak. Aki viszont teljesen megszünteti az otthoni munkavégzést, az komoly fluktuációs és toborzási kockázatot vállal.
