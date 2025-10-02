2025. október 2. csütörtök Petra
9 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Apa a lányaival az őszi parkban őszi szünet
Oktatás

Tényleg rövidebb az őszi szünet, mint eddig hittük? Itt a fájó igazság, amiről sok diáknak fogalma sincs

Pénzcentrum
2025. október 2. 15:44

Az őszi szünet 2025-ben október 23-án, a nemzeti ünnepen kezdődik és november 2-án vasárnap ér véget. Így összességében, naptár szerint 11 nap pihenője lesz a tanulóknak, pedagógusoknak. Ez papíron két nappal több, mint az őszi szünet 2024-ben volt, van azonban egy szépséghibája az idei szünetnek, mint arra több lap is rávilágított az utóbbi napokban. 

A 2025/26-os tanév rendje még nyáron jelent meg a Magyar Közlöny 87. számában, amelyből az is kiderült, mikor lesz az őszi szünet 2025-ben. A köznevelésben résztvevőknek az idei őszi szünet egybeesik az október 23-i nemzeti ünneppel, illetve a halottak napjával, valamint az őszi óraátállítás 2025-ben is az őszi szünet alatt lesz. (A felsőoktatásban az intézmények saját hatáskörben döntenek az egyetemi őszi szünet dátumáról, mely gyakran rövidebb, mint a köznevelésben, vagy egyáltalán meg sem tartják.) Az idei őszi szünet naptár szerint 11 napos lesz, október 23-tól november 2-ig tart majd, ezzel két nappal lesz hosszabb, mint a múlt évi őszi szünet. Mutatjuk, hogy mégis mi ennek a szépséghibája 2025-ben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ahogy arra több lap is rámutatott az elmúlt napokban: a 2025-ös őszi szünet ugyan papíron 11 napos, viszont október 24-ét előtte, október 18-án, szombaton le kell dolgozni. Így valójában csak 10 nap a kiadott pihenő a nemzeti ünnepnapokkal együttesen. (Egyes lapok pedig úgy kalkulálnak, ha levonjuk az ünnepnapokat és a hétvégéket, akkor valójában mindössze 5 napot adnak ki a gyerekeknek.) A leginkább azonban a ledolgozós szombat jelenti a problémát: ugyan a dolgozó szülőknek előnyös, hogy amíg ők munkában vannak, a gyermekük is iskolába megy, a pedagógusoknak azonban így egy kötelezően kiadott szabadnapot kell előre ledolgozniuk. Ez pedig a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) szerint nem pusztán igazságtalan, hanem jogellenes.

A Pénzcentrumnak korábban adott nyilatkozatában Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője már kitért arra a szüneteket érintő visszásságra is, hogy sok pedagógusnak a "ledolgozós szombatok" alkalmával valójában olyan napokat kell ledolgoznia szombaton, amelyet a munkáltató kötelező szabadságnak ad ki, mivel iskolai szünet idejére esik. Ez nemcsak kellemetlen és bosszantó, de jogellenes is Nagy Erzsébet elmondása szerint, aki már akkor jelezte: ilyen nap lehet a 2025/2026-os tanév során október 18-a és december 13-a is, melyeket az október 24-i és december 24-i munkaszüneti napért "cserébe" dolgoznak le a magyarok a kormány döntése értelmében. Utóbbi napok azonban az őszi és a téli szünetek idejére esnek, amelyeket a pedagógusoknak kötelező szabadságként adnak ki. Kiadott szabadságot ledolgoztatni márpedig jogellenes - mondta el lapunknak akkor.

Nem ez az egyetlen baj az iskolai szünetekkel

Ahogy korábbi cikkünkben kitértünk rá, az érettségiket is egyre inkább nehezíti az iskolai szünetek megváltozott rendje a korábban megszokottakhoz képest. Két éve ugyanis a nyári szünet megrövidítése is a pedagógusok ellen dolgozik: 2025-ben a nyári szünet június 23-án kezdődött és augusztus 31-én ért véget, így pontosan 10 hetet ölelt fel, akárcsak 2024-ben. Miközben a korábbi években jellemzően egy héttel hamarabb véget ért a tanítás. Amióta viszont a téli szünet hosszabb lett, a nyári megrövidült, azt eredményezve, hogy teljesen összecsúszik az évzárás és az érettségiztetés.

A 2025/2026-os tanév rendje alapján már azt is lehet tudni, hogy ez idén is hanlóképp alakulhat, hiszen az utolsó tanítási nap 2026. június 19-én, pénteken lesz, és az évkezdés várhatóan ugyanúgy szeptember 1-re, keddre esik majd (bár ezt még nem hirdették ki hivatalosan). Több problémát is okoz a megkurtított nyári szünidő is:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Amellett, hogy egyre melegebb is van – június második felében már kihívás tanítani a légkondicionáló nélküli tantermekben –, sok iskolában az utolsó tanítási hetekre esnek a szóbeli érettségik is. A vizsgáztató pedagógusok így nehezebben tudják lezárni az alsóbb évfolyamokat. Viszont ha a tanév lezárása utánra tolnák a szóbeli vizsgákat, az érettségizők is nehezen tudnak koncentrálni a hőségtől

- mondta el a szakértő korábban. Fontos hangsúlyozni, hogy az, hogy a pedagógusok dolga megnehezül, nemcsak a tanerő életét nehezíti meg, de hátrányosan érintheti magyar diákok százezreit is.
Címlapkép: Getty Images
#iskola #oktatás #óraátállítás #tanév #október #munkaszüneti nap #őszi szünet #halottak napja #november #tanítás #diákok #pdsz #pedagógusok #tanszünet #pedagógusok demokratikus szakszervezete

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:44
16:31
16:15
16:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 2.
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
2025. október 2.
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
2025. október 2.
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
NAPTÁR
Tovább
2025. október 2. csütörtök
Petra
40. hét
Október 2.
A mosoly világnapja
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2
3 hónapja
Új tananyag jöhet szeptembertől a magyar iskolákban: szinte minden gyereket érint a változás
3
2 hónapja
Tanév rendje 2025/26: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
4
2 hónapja
Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább
5
1 hónapja
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Készpénzkímélő fizetési megoldások
A bank, - és hitelkártya valamint a csekk olyan szolgáltatás, amellyel készpénz nélkül is fizethetünk. A hasonló megoldások rengeteget spórolnak a magyar gazdaságnak, hiszen az elektronikus tranzakciók sokkal kevesebbe kerülnek, mint a készpénzesek. Ráadásul, amíg nem a farzsebünkben, hanem bankban van a pénzünk, addig más gazdasági szereplők is hozzáférhetnek, így olcsóbbak lehetnek a hitelek és „düböröghet” a gazdaság. Az MNB elemzései szerint több milliárd forintot takaríthatna meg az ország, ha minden készpénzes fizetés valamilyen elektronikus formában valósulna meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 16:44
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 16:04
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
Agrárszektor  |  2025. október 2. 16:27
Így védekezz a hideg ellen: 7 tuti tipp, amivel megóvhatod a növényeidet