Utálod a munkád, de most nem tudsz femondani? Így kerülheted el a mindennapos szenvedést

A munkával való elégedetlenség egyre gyakoribb jelenség, különösen a bizonytalan gazdasági helyzetben, amikor sokan ragaszkodnak állásukhoz akkor is, ha már nem lelkesednek érte. Ha nincs lehetőség otthagyni a megunt vagy megutált állást, meg kell próbálni újra örömöt találni a munkában anélkül, hogy állást váltanánk - tanácsolják a szakértők a The Guardian cikkében.

A gazdasági bizonytalanság időszakában egyre többen ragaszkodnak jelenlegi pozíciójukhoz még akkor is, ha már nem éreznek szenvedélyt a munkájuk iránt. Ezt a jelenséget nevezik angolul job huggingnak. De léteznek módszerek, amelyekkel újra felfedezhetjük a lelkesedést a mindennapi feladatainkban.

Alice Stapleton karriercoach szerint érdemes felidézni, mi vonzott eredetileg a munkánkhoz. "Az emberek gyakran küzdenek azzal, hogy csak kis fogaskeréknek érzik magukat egy nagy gépezetben, de ha arra gondolunk, kinek segítünk nap mint nap, és miért választottuk eredetileg ezt a pályát, az segíthet újra kapcsolódni a munkánkhoz." Fókuszáljunk a munkánk napi hatására és azokra az emberekre, akiknek segítünk, ne csak a nagy képre.

Ha nehéz felidézni az eredeti motivációt, koncentráljunk a kézzelfogható előnyökre: a fizetésre, a stabilitásra, a rutinra, a szabadságra vagy akár a munkatársakkal való kapcsolatra. Ezek tudatosítása energiát adhat a mindennapokhoz.

A kollégákkal való mélyebb kapcsolat kialakítása is segíthet. Dina Grishin karriercoach javasolja, hogy lépjünk kapcsolatba más osztályok munkatársaival is, hiszen ha van valaki a munkahelyünkön, aki biztonságos kikötőt jelent, az segíthet megváltoztatni a hozzáállásunkat.

A munkahelyen kívüli tevékenységek is pozitív hatással lehetnek a munkánkra. "Emberként mindig szeretünk fejlődni és tanulni," mondja Stapleton. "Egy új hobbi elsajátítása olyan tanulási élményt adhat, ami elviselhetőbbé teszi a mindennapokat." Maya Kawashima, aki csatlakozott a Toastmasters nonprofit szervezethez, nemcsak egy szórakoztató hobbit talált, hanem olyan készségeket is szerzett, amelyeket tanári munkájában is hasznosíthat.

A távmunka terjedésével a környezetváltozás is segíthet a felfrissülésben. Ha nem tudunk elmozdulni az íróasztalunktól, akkor Gretchen Spreitzer, a Michigani Egyetem professzora szerint személyesítsük meg munkaterünket: helyezzünk el családi képeket, emléktárgyakat, amelyek emlékeztetnek munkánk értelmére.

A hálanapló vezetése is hatékony lehet. "A nap végén írj le három dolgot, amiért hálás vagy, vagy három dolgot, ami jól ment," javasolja Stapleton. "Ez segíthet hosszú távon is kapcsolódni a munkádhoz, és megváltoztathatja a perspektívádat, hogy lásd, még mindig sikeres vagy."

Érdemes átgondolni, mely munkafeladatokat élvezzük még mindig, és hogyan tudnánk több időt tölteni ezekkel. "A legtöbb ember nem utálja munkája minden részét, és meglepődhet, mennyire közelebb kerülhet azokhoz a feladatokhoz, amelyeket élvez," mondja Stapleton. Alison Gibbs üzleti pszichológus ezt "munkaalakításnak" nevezi, amikor az egyének proaktívan a saját erősségeikhez igazítják munkájukat.

Ha régóta ugyanabban a munkakörben vagy karrierben dolgozunk, elveszíthetjük a kapcsolatot erősségeinkkel. Ingyenes online tesztek segíthetnek újra felfedezni ezeket, és a szervezetek gyakran rendelkeznek tanulási vagy coaching költségvetéssel, amelyet igénybe vehetünk készségeink fejlesztésére.

Bár az állásváltás nagy lépés lehet, érdemes megfontolni a cégen belüli pozícióváltást is. Mathilda Chenu, aki egy technológiai cégnél dolgozik, sikeresen váltott csapatot a szervezeten belül, miután elmagyarázta, hogy nem volt elég kihívás az eredeti pozíciójában.

Jo Maughan karriercoach a "tápláló rituálék" fontosságáról beszél, amelyek könnyebbé tehetik a nehéz napokat. "Amikor befejezted a feladatot, amit nem akartál elvégezni, kelj fel és csinálj valamit, amit szeretsz," javasolja. A kis győzelmek ünneplése nagyobb teljesítményérzetet adhat.

A munkahelyi problémák kezelésében segíthet, ha hasonlóan gondolkodó kollégákkal együtt keresünk megoldásokat. "Felhatalmazó és célirányos lehet, ha kollégákkal kapcsolódsz a közös problémák megoldása érdekében," mondja Maughan.

John Wilson olvasó szerint fontos megváltoztatni a perspektívánkat arról, hogyan illeszkedik a munka az életünkbe. "Rájöttem, hogy inkább arról van szó, hogyan illeszkedik a munka az életedbe, nem pedig fordítva," mondja. "Könnyű a negatívumokra koncentrálni, ha csak a munkádra fókuszálsz, de ha az egész heted részeként tekintesz rá, láthatod, mi másra van még helyed."

A kedvesség gyakorlása, a gyakori köszönetnyilvánítás és a mosoly segíthet csökkenteni a stresszt és a szorongást, valamint jobb munkahelyi kultúrát teremteni. "A kedvesség beépítése a mindennapi rutinodba segít kialakítani azt a munkahelyi környezetet, amit szeretnél," mondja Gibbs.

Végül, ha kinőttük jelenlegi munkánkat, de még nem találtuk meg a lehetőséget a váltásra, semmi sem akadályoz meg abban, hogy kilépési stratégiát dolgozzunk ki. "Miután kitaláltad, mit szeretnél csinálni, kezdj el gondolkodni a továbbképzésről vagy átképzésről," tanácsolja Stapleton. "Járj iparági workshopokra vagy szemináriumokra, és használd ezt az időt a kapcsolati hálód építésére. Ez erősíti az önéletrajzodat és segít új lehetőségeket találni."