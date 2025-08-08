Bejelentette a ChatGPT: minden user ingyenes ajándékot kap, igényelni se kell, automatikusan jár

Az OpenAI csütörtökön hivatalosan is kiadta a régóta várt GPT-5 modellt, amely a ChatGPT legújabb verziója és jelentős előrelépés a mesterséges általános intelligencia (AGI) felé - írta meg a Business Insider.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a modellt "jelentős frissítésnek" nevezte, és elmondása szerint a GPT-4-hez való visszatérés a GPT-5 használata után "nyomorúságos" élmény.

Az új modell mindenki számára ingyenesen elérhető lesz, és a felhasználóknak többé nem kell váltogatniuk a korábbi modellek között különböző feladatokhoz. A GPT-5 automatikusan alkalmazkodik a kérés típusához és összetettségéhez.

A GPT-5 standard, mini és nano verziókban lesz elérhető, a fizető felhasználók pedig magasabb használati limiteket kapnak. Altman szerint ez a vállalat eddigi leggyorsabb modellje is.

Az új verzió továbbfejlesztett képességekkel rendelkezik a "vibe coding" terén, amely a Szilícium-völgy legújabb őrülete.

Altman korábban azt nyilatkozta, hogy a "GPT-5 szinte minden tekintetben okosabb nálunk", és fejlesztését a Manhattan Projekthez hasonlította, ami némi aggodalommal töltötte el.

Az OpenAI legutóbbi jelentős modellje a GPT-4.5 volt, amelyet februárban adtak ki. A GPT-5 megjelenése többször is késett, az eredeti időpontok 2024 közepétől 2025 közepéig, majd augusztusig tolódtak.

A vállalat csütörtökön közölte, hogy a ChatGPT felhasználóinak száma továbbra is növekszik, és várhatóan ezen a héten eléri a heti 700 millió aktív felhasználót.