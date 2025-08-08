A mai modern, digitális világban a mobilalkalmazások nélkülözhetetlenek a legtöbb ember életében.
Bejelentette a ChatGPT: minden user ingyenes ajándékot kap, igényelni se kell, automatikusan jár
Az OpenAI csütörtökön hivatalosan is kiadta a régóta várt GPT-5 modellt, amely a ChatGPT legújabb verziója és jelentős előrelépés a mesterséges általános intelligencia (AGI) felé - írta meg a Business Insider.
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a modellt "jelentős frissítésnek" nevezte, és elmondása szerint a GPT-4-hez való visszatérés a GPT-5 használata után "nyomorúságos" élmény.
Az új modell mindenki számára ingyenesen elérhető lesz, és a felhasználóknak többé nem kell váltogatniuk a korábbi modellek között különböző feladatokhoz. A GPT-5 automatikusan alkalmazkodik a kérés típusához és összetettségéhez.
A GPT-5 standard, mini és nano verziókban lesz elérhető, a fizető felhasználók pedig magasabb használati limiteket kapnak. Altman szerint ez a vállalat eddigi leggyorsabb modellje is.
Az új verzió továbbfejlesztett képességekkel rendelkezik a "vibe coding" terén, amely a Szilícium-völgy legújabb őrülete.
Altman korábban azt nyilatkozta, hogy a "GPT-5 szinte minden tekintetben okosabb nálunk", és fejlesztését a Manhattan Projekthez hasonlította, ami némi aggodalommal töltötte el.
Az OpenAI legutóbbi jelentős modellje a GPT-4.5 volt, amelyet februárban adtak ki. A GPT-5 megjelenése többször is késett, az eredeti időpontok 2024 közepétől 2025 közepéig, majd augusztusig tolódtak.
A vállalat csütörtökön közölte, hogy a ChatGPT felhasználóinak száma továbbra is növekszik, és várhatóan ezen a héten eléri a heti 700 millió aktív felhasználót.
Az Apple várhatóan szeptember második hetében mutatja be az iPhone 17 szériát, amely négy modellből áll majd.
A Meta bejelentése szerint a WhatsApp 6,8 millió csalókhoz köthető fiókot törölt 2024 első félévében.
Vallottak a tudósok: óriási veszély fenyegeti az emberiséget, sehol sincs a klímaváltozás ehhez képest
A DSV jelentése szerint csak az élelmiszer-csomagolásból több mint 3600 szintetikus vegyi anyag található.
A retró mobiltelefonok piaca 2025-ben új lendületet kapott, egyes ritka modellekért már milliós összegeket is kifizetnek a gyűjtők.
Az akkumulátorproblémái továbbra is fennállnak, annak ellenére, hogy a vállalat nemrég kritikus frissítést adott ki a túlmelegedés és kigyulladás megelőzésére.
Ahhoz, hogy a cég technológiája valódi alternatívává váljon, versenyképesnek kell lennie árban.
A megbeszélésen megerősítették a Nemzetközi Űrállomással (ISS) kapcsolatos együttműködést, amely a tervek szerint legalább 2028-ig folytatódik.
Október végén eltűnhetnek a mentett jelszavaid: erről feltétlenül tudnia kell minden internethasználónak
A Dropbox október végén megszünteti jelszókezelő szolgáltatását, a felhasználóknak korlátozott idő áll rendelkezésre adataik mentésére.
A Microsoft részvényei több mint 5 százalékkal emelkedtek csütörtökön, aminek köszönhetően a vállalat piaci értéke elérte a 4 billió dollárt, csatlakozva ezzel az Nvidiához a...
A Samsung Electronics nyeresége 55%-kal zuhant a második negyedévben, miközben a vállalat piaci részesedése folyamatosan csökken a félvezetőgyártás területén.
Azoknak, akik fiók nélkül használták az Authenticatort, be kell jelentkezniük, ezzel elfogadva, hogy jelszavaik az Edge-be kerülnek át.
A három legnagyobb szolgálató megemelte díjcsomagjai roaming-adatkeretét, és változtatott az előfizetéses csomagjainak az összetételén
A vezérigazgató kemény kritikával illette a jelenlegi mesterséges intelligencia szabályozást is.
A JPMorgan elemzése szerint az Apple várhatóan 2026 második felében mutatja be a készüléket.
Bár már évek óta velünk van, és rohamosan fejlődik, a magyarok jelents része hallani sem akar az AI használatáról.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Peak Advisor Kft.-vel szemben.
A mesterséges intelligencia (MI) szerverek áramigénye napjaink legdinamikusabban növekvő energiafogyasztási ágazatává teszik az MI fejlesztést.
Itt a ChatGPT válasza a Google újítására: ez teljesen meg fogja változtatni az internetezési szokásokat
Az OpenAI hamarosan kiadja saját AI-alapú webböngészőjét, amely közvetlen kihívást jelent a Google Chrome piaci dominanciájával szemben.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
