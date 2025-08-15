Az üzemanyagoknál literenként nagyjából 8 forintos áremelkedést eredményez majd az adóváltozás.
A KSH-nál sincsen kolbászból a kerítés: se prémium, se lakhatási támogatás vagy szolgálati lakás nem jár
A Központi Statisztikai Hivatal munkatársai évek óta nem kapnak teljesítményalapú juttatásokat, miközben a szervezet fenntartja szolgálati gépjárműveit és jelentős összeget fordít kiküldetésekre - írta meg a Népszava.
A Népszava információi szerint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) dolgozói 2023 óta nem részesültek sem jutalomban, sem prémiumban. Az elmúlt két és fél évben egyetlen teljesítményhez kötődő kifizetés sem történt a hivatalnál. A legmagasabb nem rendszeres juttatást 2024-ben egy osztályvezető kapta, bruttó 11,6 millió forint értékben, ám ez végkielégítés volt, nem teljesítményalapú kifizetés.
A KSH jelenleg 18 szolgálati gépjárművet tart fenn, amelyek közül három vezetői szinten személyes használatra is igénybe vehető. Ez azt jelenti, hogy bizonyos - a hivatal által meg nem nevezett - vezetők hazavihetik a szolgálati autókat. A gépjárműpark fenntartása 2025 első hét hónapjában 17,7 millió forintba került.
A hivatal munkatársai rendszeresen vesznek részt bel- és külföldi kiküldetéseken. Ezekre 2023-ban 103,6 millió forintot, 2024-ben 112,4 millió forintot, míg 2025 első hét hónapjában 51,2 millió forintot fordítottak. A KSH sem lakhatási támogatást, sem szolgálati lakást nem biztosít alkalmazottainak.
A közelmúltban a KSH adatközlési gyakorlata kritika tárgyává vált, miután Gábos András (Tárki) és Tátrai Annamária (ELTE) statisztikusok a Válasz Online-on megjelent cikkben aggasztó hibákra hívták fel a figyelmet. Állításuk szerint a 2017 után jelentősen javuló magyarországi szegénységi mutatók valójában adatfelvételi vagy -feldolgozási hibákból eredhetnek, de a szándékos manipuláció lehetősége sem zárható ki.
A KSH határozottan cáfolta a szegénységi adatok torzításának vádját, hangsúlyozva, hogy a nemzetközi standardoknak megfelelően jártak el. A hivatal saját meghatározása szerint "szakmailag független, önálló gazdálkodású kormányzati főhivatal, a Hivatalos Statisztikai Szolgálat centruma". A KSH adatközlési módszereivel kapcsolatban korábban már Katona Tamás egykori KSH-elnök és volt MSZP-s pénzügyi államtitkár, valamint Mellár Tamás korábbi KSH-elnök is megfogalmazott kritikákat.
