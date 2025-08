Sok százezres fizetés múlhat rajta: beugratós kérdések, amiken sok magyar elbukja az álommelót

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szeptemberben nemcsak az iskolakezdés, hanem a cégek toborzási hulláma is elindul: az úgynevezett hiring day-ek időszaka, amikor megszaporodnak az állásinterjúk és velük együtt a stressz és szorongás is. Egy friss hazai kutatás szerint a pályázók 52,2%-a alaposan készül az interjúra, de még így is sokakat ér meglepetésként egy-egy váratlan kérdés vagy nyelvváltás. A pszichológiai vizsgálatok pedig egyértelműen kimutatták: azok a jelöltek, akik kevésbé szoronganak, nemcsak jobb teljesítményt nyújtanak, de nagyobb eséllyel jutnak tovább a kiválasztási folyamatban. Mindez rámutat arra, hogy az állásinterjúra való felkészülés ma már nemcsak szakmai, hanem mentális edzést is igényel – különösen egy olyan világban, ahol az első benyomás sorsa akár percek alatt eldőlhet.

