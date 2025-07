Itt a nagy állástrükk: így húzhatsz be 2025-ben egy jól fizető munkahelyet

A munkaerőpiacon jelenleg több területen is kimagasló az álláshirdetésekre beérkező jelentkezések száma. Egy-egy pozícióra rövid időn belül nagyszámú pályázat érkezik, így egy jól célzott, az adott pozícióhoz illeszkedő önéletrajz kulcsszerepet játszik a sikeres kiválasztásban. A tömeges, nem célzott pályázatok ritkán hoznak eredményt – ezzel szemben már néhány tudatos lépéssel jelentősen növelhetjük esélyeinket a kiválasztási folyamatban. De mitől lesz igazán hatásos egy pályázat, és hogyan emelkedhetünk ki már az első szűrésnél?

A Profession.hu 2024 év végén publikált HR Körkép kiadványának keretében végzett kutatás rámutatott, hogy a munkáltatók leggyakrabban előforduló toborzási nehézsége, hogy a pályázók az adott álláshirdetésben meghatározotthoz képest merőben más képesítéssel és tapasztalattal rendelkeznek.

Ez részben annak is köszönhető, hogy a munkakeresők jóval aktívabbak, magasak az átlagos, hirdetésenkénti jelentkezőszámok. Egy új pozíció esetében leggyakrabban a fizetés (88%), a munkahely jó elhelyezkedése (70%) és a rugalmas munkarend (59%) befolyásolja őket. A felmérés alapján tízből négy magyar nyitott új álláslehetőségekre, ami továbbra is élénk mozgást jelez a munkaerőpiacon.

Így növelhetjük az esélyeinket a jelentkezésnél

A magas pályázószám miatt különösen fontos, hogy az első körös szűrésnél is ki tudjunk tűnni. Munkavállalói szempontból általában kevésbé bizonyul hatékonynak az a stratégia, ha tömegesen jelentkezünk olyan álláshirdetésekre is, amelyek lényegesen elütnek a végzettségünktől, kvalitásainktól. Ehelyett érdemes időt szánnunk például az önéletrajzunk testreszabására: azt az adott pozícióhoz illeszteni és akár röviden leírni a személyes kapcsolódásunkat a munkakörhöz a bemutatkozó résznél. A motivációs levélben – ha kérnek ilyet a hirdetésben – szintén ajánlott kifejteni, hogy miért választottuk az adott álláslehetőséget, amennyiben nincs szükség ilyenre, elegendő az önéletrajzban megjeleníteni - így jelentősen javulnak az esélyeink az előszűrésnél.

Az önéletrajz tudatos elkészítésénél, formázásánál egyre fontosabb szempont az AI alapú szűrésekhez való alkalmazkodás is. Megfigyelhető ugyanis az a tendencia, hogy egyre több toborzó cég mesterséges intelligencia alapú eszköz alkalmazásával szűri meg az álláshirdetésére beérkezett pályázatokat. Ilyenkor rendszerint a kiválasztást végző szakember megadja a jelölttel szemben támasztott elvárásait, illetve a pozíció részleteit az adott felületen, majd az AI kiválasztási javaslatait kikérve feltölti a beérkezett önéletrajzokat.

A mesterséges intelligenciát elsősorban az emberi munkaerő tehermentesítésére használják a HR területén is, az pedig hasonlóan dolgozik az előszűrésnél, mint általában egy szakember: kulcssavakat keres, és a megadott kritériumoknak való megfelelést figyeli. Egy önéletrajz elbírálására egy szakembernek - különösen, ha sok, – akár száznál is több érkezik be – erősen korlátozott idő áll rendelkezésére. Akár ember végzi, akár AI-alapú az önéletrajzok előszűrése, döntő fontosságú a kiválasztás hatékonysága szempontjából, hogy annak a tartalmát könnyen és egyszerűen áttekinthetően írják meg a jelentkezők. Érdemes a CV-ben olyan kulcsszavakat használni, amelyek az álláshirdetésben is szerepelnek, hiszen ezek segítenek abban, hogy az önéletrajz hatékonyan átmenjen a szűrőrendszereken és könnyebben felkeltse a toborzók figyelmét. Emellett fontos, hogy a korábbi tapasztalatokat úgy írjuk le, hogy azok mindenki számára – akár az adott céget vagy munkakört nem ismerő olvasónak is – világos, egyértelmű és könnyen értelmezhető legyen, hiszen ami számunkra magától értetődő, az másnak nem biztos, hogy az

– fogalmazott Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzás-kiválasztási szakértője.

Gyűjtsünk információt!

Mielőtt jelentkeznénk, a pályázat beadása előtt gondoljuk át, hogy az adott pozícióhoz megadott bérezés – amennyiben elérhető ez az információ – mennyiben fedi az elképzeléseinket és azt, hogy ebben a tekintetben hajlandóak vagyunk-e rugalmasnak lenni. Ha merőben más a két oldal elképzelése ebben a tekintetben, akkor valószínűleg kölcsönösen energiát és időt takaríthatnak meg a felek, ha nem a bértárgyalás fázisánál realizálják, hogy nem fognak közös nevezőre jutni.

Érdemes a cégnek is utánanéznünk, amelyhez jelentkezünk: milyen információk elérhetőek róla az interneten, mekkora és milyen felépítésű vállalatról van szó, milyen a cégkultúra. Utóbbihoz jó tájékozódási pont lehet, ha van olyan ismerősünk, aki az adott vállalatnál dolgozik vagy korábban dolgozott, vagy ha megnézzük az adott céghez tartozó értékeléseket. Ezzel nemcsak azt deríthetjük ki, hogy várhatóan megfelelő lesz-e nekünk az adott munkahely, hanem az önéletrajz elkészítésénél és az állásinterjún is használható információkat nyerünk.

A munkakeresőknek érdemes a lehető legtöbb rendelkezésükre álló információt felkutatniuk, melyek birtokában tovább javíthatják az esélyeiket a jelentkezésnél, ehhez pedig már számos eszköz áll a rendelkezésükre: többek között van olyan szolgáltatás, amellyel megtudhatjuk, hogy az adott pozícióra előttük hányan és milyen átlagos bérigénnyel jelentkeztek, így ezek hasznos támpontot jelenthetnek a fizetési igény meghatározásánál. A felületen emellett lehetőség van arra is, hogy a felhasználók kiemeljék a számukra fontos álláslehetőségeket, ezt pedig a munkáltatók is látják, hiszen kiemeléskor a Prémium felhasználók pályázata előre sorolódik a többiekéhez képest

– tette hozzá a szakértő.