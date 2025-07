Kimaradtál az egyetemről? Ezt a szakmát 1 év alatt kitanulhatod, havi 380 ezret is fizetnek

Előző héten kihirdették az idei felvételi ponthatárokat, de azoknak sem kell elkeseredniük, akik nem nyertek felvételt a kiszemelt egyetemre – sőt, számukra most különösen érdemes elgondolkodni a jól fizető, felnőttképzésben is elérhető szakmákon. A mentálhigiénikus képzés akár már 1–2 év alatt elvégezhető, és havi bruttó 375 947 forintos átlagfizetéssel lehet benne elhelyezkedni – ez nagyjából 2 349 Ft-os órabért jelent. Ugyan a KSH legfrissebb adatai szerint a teljes munkaidős bruttó átlagkereset májusban 702 800 Ft volt, vagyis a mentálhigiénikus fizetés az országos átlag 54%-át éri el, mégis stabil megélhetést és gyors munkába állási lehetőséget kínál. Érdemes tudni: ezzel szemben például a dentálhigiénikusok bruttó havi átlagfizetése elérheti a 2,1 millió forintot is – igaz, ez már jóval specializáltabb képzést és gyakran magánszektorbeli elhelyezkedést feltételez.

2025. július 23-án hivatalosan is kiderültek az egyetemi felvételi ponthatárok, és nagyon sokan – örömteli izgalommal – kezdik meg felsőoktatási tanulmányaikat. Azonban azoknak sem kell elkeseredniük, akik nem jutottak be az áhított képzésre, vagy még bizonytalanok abban, mely szak felel meg leginkább nekik. Számos olyan pályalehetőség van, amely szakmailag is értékes, felnőttképzés keretében is elérhető, és akár átmeneti megoldásként is szolgálhat a döntés előtt állóknak.

A mentálhigiénikus szakma rugalmasan végezhető képzéseket kínál – gyakran esti vagy hétvégi formában –, és viszonylag gyorsan (1–2 év alatt) el lehet sajátítani az alapfeladatokat. Így akár addig is dolgozhatsz ebben a területben, amíg eldől a hosszabb távú egyetemi választás.

Mentálhigiénikus? Mit csinálnak, akiknek ez a végzettsége?

A mentálhigiénikus (vagy mentálhigiénés szakember) feladata a pszichés egészség megőrzése, prevenciós tanácsadás, stressz- és konfliktuskezelés, csoportos és egyéni támogatás különböző cégek és intézmények keretében. Kapcsolatban állhat iskolákkal, cégekkel, szociális szervezetekkel, és szerepe fontos a közösségek lelki jólétének támogatásában.

A képzés tipikusan pedagógiai vagy szociális felsőoktatási szakokon indul be, de léteznek kifejezetten mentálhigiénés felnőttképzések is, melyek akár OKJ-s vagy felsőfokú szakképzési formában is elérhetőek. Sok intézmény kínál ilyen lehetőséget esti és hétvégi formában is, így ideális azoknak, akik közben dolgoznak vagy más képzés mellett szeretnének fejlődni.

A képzések időtartama változó, például OKJ vagy felsőfokú szakképzés esetén általában 1 év (plusz gyakorlat), míg felsőoktatási pszichológiai vagy mentálhigiénés szak esetén akár 2–3 év. A választott formától függően azonban akár fél-egy év alatt el lehet kezdeni dolgozni a területen. Az álláshirdetésekkel foglalkozó portálok adatok alapján a szociális mentálhigiénés pozícióban dolgozók éves átlag bruttó bére 4 511 364 Ft, ami havi szinten kb. 375 947 Ft. Ez heti kb. 93 987 Ft, óránként pedig 2 349 Ft körül alakul. Ez a kezdő vagy középfokú tapasztalatot igénylő szintek esetén jellemző.

A dentál higiénikusok fizetése ennél jóval magasabb: egy friss elemzés szerint éves szinten akár 25 200 000 Ft bruttó is lehet – ez havi 2 100 000 Ft, heti 525 000 Ft, vagy óránként 13 125 Ft. Ez jelentős különbség, hiszen a dentál higiénikus képzettség speciálisabb, nagyobb keresletű szakterületekhez kapcsolódik. Illetve ez azzal is erősen összefüggésben lehet, hogy a magán fogászatokban jóval magasabb bért tudnak adni ebben a munkakörben, mint a kórházakban (tehát az állami szférában) és az átlag kiszámításakor ezek a magasabb bérek is beleszámolódnak.

Tehát fontos kiemelni, hogy nem minden dentál higiénikus keres ennyit, sokat számít maga a munkahely presztízse, a munkában eltöltött évek száma (tapasztalat) és a végzettség típusa is.

A KSH 2025. májusi adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazottak bruttó átlagkeresete 702 800 Ft, a nettó átlagkereset pedig 483 000 Ft volt, míg a reálkereset 3,2%-kal nőtt az előző évhez képest (ksh.hu). A mentálhigiénikus bruttó havi 375 947 Ft így jóval az országos átlag alatt van (~54 %), és a nettó kereset is (nagyjából 280–300 ezer Ft körül) jelentősen elmarad a 483 000 Ft-os átlagtól.

Tapasztalattal, szakmai kompetenciákkal és további képzésekkel (pl. klinikai pszichológia, szakirányú továbbképzés) a mentálhigiénikusok előreléphetnek szakpszichológus vagy csoportvezetői pozíciókba, melyekben a fizetés is közelebb kerülhet az átlaghoz vagy akár felül is múlhatja azt.

Tehát, ha gyorsan szeretnél bekerülni egy hasznos, segítő szakmába, a mentálhigiénikus képzés jó lehet átmeneti vagy pályamódosító választásként, de a kereseti lehetőségek az átlagnál szerényebbek. Ha viszont hosszabb távra tervezel, vagy magasabb jövedelmet szeretnél, és van lehetőséged akár dentál vagy más szakirányú képzésre – vagy később továbbképzésre –, az komolyabb anyagi elérést is kínál. Érdemes tehát sokoldalúan látni a lehetőségeket: egy mentálhigiénikus képzés számodra lehet stabil kiindulópont, de közben célszerű vizsgálni a magasabb kereseti perspektívákat is.