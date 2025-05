Minden tizedik orvos 70 év felett van Magyarországon: időzített bombán ülünk, muszáj lépni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom elöregedése, friss adatok szerint ugyanis 2024-ben a még praktizálók 23,4 százaléka töltötte be a jelenlegi nyugdíjkorhatárt. A dolgozó 70 év feletti orvosok aránya is tovább emelkedett: 13,44 százalékát adták az összes dolgozó orvosnak. Egyes megyékben ennél jóval súlyosabb a helyzet: az orvosok több mint 30 százaléka is a nyugdíjaskorúak közé tartozik. Az életkor önmagában még nem lenne probléma, azonban minél nagyobb arány tesznek ki az idős orvosok a dolgozó orvosokon belül, annál nehezebb lesz pótolni őket, amikor nyugdíjba vonulnak. Mert utánpótlás nemigen van.

A KSH friss adatai szerint 2024-ben átlagosan 43 123 orvos dolgozott Magyarországon a fogorvosokkal együtt. Ez 2,5 százalékos növekedés a 2023-as adatokhoz képest és már második éve, hogy meghaladja az orvosszáma a - pandémia során visszaeső - 2019-es szintet. Ebből a 43 ezerből 10 ezren 65 év felettiek, ezen belül is 5 795 fő volt 70 év felett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A grafikonon látható, hogy a 40 év alatti orvosok állománya is nő, de me, olyan ütemben, mint az időseké. Ami szűkülni látszik, az a 40 és 65 év közötti korosztály aránya. A nők arányával kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy nagyjából azon a szinten, 58% körül stagnál, amire 2020 óta beállt. Ha megvizsgáljuk az orvosok életkori megoszlását megyénként is, akkor hatalmas különbségeket lehet látni egyes országrészek között. Amíg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 31,5 százalékot, Nógrádban pedig 36,5 százalékot tesznek ki a nyugdíjaskorú, de még praktizáló orvosok, addig Hajdú-Biharban mindössze 13,3-at. Amíg Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Somogy területén minden hatodik, Nógrádban minden ötödik orvos 70 év feletti. Időzített bombán ülünk? A WHO két éve tett közzé egy elemzést, mely szerint az általuk vizsgált 44 országból 13-ban az orvosok 40 százaléka 55 évesnél is idősebb. Ezt a szervezet úgy értelmezte, hogy „időzített bombán ülünk”, mert az idősödő szakembereket nem lesz kikkel pótolni. Az 55 év feletti orvosok aránya Magyarországon a KSH 2024-es adatai alapján 42% volt. A WHO szerint nemcsak az öregedés számít, hanem az a mutató is, hogy hány orvos jut 100 ezer főre. Az Eurostat adatai szerint hozzánk a legközelebb, Ausztriában a legjobb a helyzet, ott 100 ezer főre 540 praktizáló orvos jut. Hazánk sajnos a sor másik végén van. Magyarországon rosszabb a helyzet Horvátországnál, Romániánál is, csak a szerbeknél, franciáknál, belgáknál jut kevesebb praktizáló orvos 100 ezer lakosra. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Ahogy azt az Eurostat korábban jelezte: habár a világ többi részéhez mérve kiváló az ellátottság Európában az egészségügyi dolgozókat tekintve, a helyzet korántsem rózsás, főleg nem kiegyenlített, és a tendencia sem javuló. A WHO is időről időre felhívja a figyelmet az egészségügyi munkaerő hiányára, kiemelve, hogy egyre romlik a helyzet. A legutóbbi közlés szerint 2030-ra további tízmillióval csökkenhet az egészségügyben dolgozók száma, főleg természetesen a kis és közepes gazdasági erejű országokban, mint amilyen Magyarország is. A WHO a legfőbb problémát az alulfinanszírozottságba látja, amelyhez hozzájön a szakképzett munkaerő elvándorlása a fejlettebb infrastruktúrával rendelkező és természetesen jobban fizető területekre.

Címlapkép: Getty Images

