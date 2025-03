Hibrid munkavégzés? Kevesebb betegszabadság, alacsonyabb stresszszint, jobb üzleti eredmények

Az International Workplace Group legújabb tanulmánya szerint a hibrid munkavégzés számos előnnyel jár mind a munkavállalók, mind a munkaadók számára. A munkavállalók 36%-a kevesebb betegszabadságot vesznek igénybe a hibrid modellnek köszönhetően. A hibrid munkavállalók 70%-a kevesebb stresszel kapcsolatos egészségügyi problémát tapasztalnak. A válaszadók 74%-a úgy véli, hogy a rugalmas munkavégzés lehetővé teszi a megelőző egészségügyi kezelések, például rendszeres szűrések és ellenőrzések elvégzését. A hibrid munkát végzők 80%-a jobb munka-magánélet egyensúlyról és alacsonyabb szorongásszintről számol be. A vezetők 75%-a szerint a hibrid munkavégzés javítja a munkahelyi termelékenységet.

Ezek az eredmények is alátámasztják, hogy a rugalmas munkarend nemcsak a dolgozók jólétét növeli, hanem a vállalatok hatékonyságát is javítja. A hibrid munkamegoldások piacának első számú szolgáltatója, amelyhez a Spaces és a Regus brandek is tartoznak – több mint 4000 hibrid munkavállaló bevonásával végzett tanulmánya kimutatta, hogy a munkavállalók több mint egyharmada (36%) kevesebb betegszabadságot vesz igénybe, amióta rugalmasabban dönthet arról, hogyan és hol dolgozik. A hibrid munkavállalók 74%-a szerint a rugalmas modell révén könnyebben tud időt szakítani a megelőző egészségügyi ellátásokra, például rendszeres szűrésre, ellenőrzésre, illetve könnyeben tud életmódot változtatni.

Egy friss kutatás szerint a hibrid munkavállalók kevesebb betegszabadságot vesznek igénybe, egészségesebbek és kevésbé stresszesek. A hibrid munkavégzés nagyobb rugalmasságot, jobb munka-magánélet egyensúlyt és jelentős pénzügyi megtakarítást kínál a munkavállalók és a vállalkozások számára, valamint fontos egészségügyi előnyökkel is jár.

A hibrid modellben a munkavállalók 70%-a tapasztal kevesebb stresszel kapcsolatos egészségügyi problémát, míg 72%-uk jobban tudja kezelni meglévő egészségi állapotát. Ezek biztató eredmények, hiszen a betegszabadságok évente milliárdokba kerülnek a cégeknek és a gazdaságnak, a hosszú távú betegszabadságok pedig közel 42 milliárd dollárral csökkenthetik a termelékenységet, amely az évtized végére akár megduplázódhat.

A hibrid munkavégzés nemcsak fizikai egészségügyi előnyökkel jár, hanem jelentősen csökkenti a stresszt, és hozzájárul a mentális jólét javulásához is. A hibrid munkavállalók 80%-a szerint a hosszú ingázási idő csökkenése kulcsszerepet játszik a stressz mérséklésében, ami hozzájárul a jobb munka-magánélet egyensúlyhoz és a szorongás csökkentéséhez. Ez közvetlenül befolyásolja a stresszhez köthető egészségügyi problémákat is: a munkavállalók 70%-a kevesebb olyan tünetet tapasztal, mint a súlyos fejfájás, emésztési zavarok vagy a feszültség okozta fájdalmak.

Dr. Sara Kayat, orvos hozzátette: „A kutatás egyértelműen rámutat arra, hogy a hibrid munkavégzési modellek nemcsak nagyobb rugalmasságot biztosítanak, hanem kézzelfogható egészségügyi előnyökkel is jár a munkavállalók számára. A napi ingázás fizikai és mentális terheinek csökkenése lehetővé teszi számukra, hogy jobban kezeljék meglévő egészségügyi állapotukat, könnyebben hozzáférjenek a megelőző ellátáshoz, és hatékonyabban csökkentsék a stresszt. Mindez nemcsak az általános jólétüket javítja, hanem a vállalatok számára is előnyös, hiszen segít mérsékelni a hiányzásból és a kiégésből adódó költségeket. "

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 616 989 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 141 676 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az orvos tanácsai azoknak a hibrid munkavállalóknak, akik hosszú távon optimalizálni szeretnék egészségüket:

1. Ütemezzenek "én-időt" a megelőző egészségügyi ellátásra: használják ki rugalmas időbeosztásukat, hogy időpontot foglaljanak a fontos egészségügyi ellenőrzésekre és szűrésekre. Így nem kell megvárniuk a betegséget és az egészség prioritást élvezhet. A most megtett kisebb lépések megelőzhetik a későbbi, nagyobb egészségügyi problémákat.

2. Csatlakozzanak helyi edzőcsoporthoz: egyre többen választják a testmozgást nemcsak az egészségük megőrzése, hanem a közösségi élmények és társas kapcsolatok építése miatt is. A helyi futócsoportok és közösségi edzések növekvő népszerűsége is ezt tükrözi. Ezek a programok nem csupán a mozgásról szólnak, hanem egy támogató közösségről, amely motivációt és inspirációt nyújt a mindennapokban.

3. Tápláló ételek az agy számára: a hibrid munkavégzés egyik legnagyobb előnye, hogy több idő jut kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag ételek elkészítésére, amelyek támogatják a mentális frissességet és az energiaszint fenntartását. Az olyan teljes értékű élelmiszerek, mint a leveles zöldségek, diófélék és teljes kiőrlésű gabonák, hozzájárulhatnak a jobb koncentrációhoz és fokozott vitalitáshoz. Érdemes kipróbálni például egy spenót-quinoa salátát vagy egy bogyós-mandulavajas smoothie-t, amelyek gyorsan elkészíthetők, és akár útközben is könnyedén fogyaszthatók.

Az egészségesebb és elégedettebb munkaerő közvetlenül hozzájárul a vállalati sikerhez. A vezetők 75%-a szerint a hibrid munkavégzés növeli a termelékenységet, míg 77%-uk úgy véli, hogy a rugalmas munkakörnyezet hatására a munkavállalók még inkább elkötelezetté válnak feladataik iránt.

Mark Dixon, az IWG vezérigazgatója: „A hibrid és rugalmas munkavégzés rendkívül előnyös mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára. Nemcsak népszerű a dolgozók körében – akik nagyobb elégedettségről és jobb munka-magánélet egyensúlyról számolnak be –, hanem csökkenti a betegszabadságok számát, segíti a stresszkezelést és támogatja az egészségesebb életmódot. Eközben a vállalatok számára ez magasabb termelékenységet és alacsonyabb működési költségeket eredményez, így minden érintett számára kedvező megoldást kínál.”