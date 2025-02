Ez a COVID nagy találmánya a munkaerőpiacon: a hibrid munkavégzés fellendítette a gazdaságot

Az IWG új kutatása szerint, a nagyobb munkahelyi rugalmasságot kínáló vállalkozások jelentősen optimistábbak, pozitív várakozásokkal és erős meggyőződéssel tekintenek erre az évre. A rugalmas munkavégzést valamilyen formában támogató vállalatok háromnegyede (75%) optimistább az üzleti környezettel kapcsolatban, mint egy évvel ezelőtt. A rugalmas munkavégzést kínáló vállalatok 58%-a magabiztosabban tekint 2025-re, mint egy évvel ezelőtt, a hagyományos munkavégzést követő cégeknél ez az arány csupán 30%.

A kihívásokkal teli gazdasági környezetben a hibrid munkavégzés versenyelőnyt is jelenthet, hiszen ezek a vállalkozások könnyebben alkalmazkodnak a változó gazdasági helyzethez. A hibrid modell valamilyen formája pozitív hatással lehet a vállalatok üzleti kilátásaira, hiszen a rugalmas munkavégzés költségmegtakarítással, hatékonyság és termelékenység növekedéssel, valamint a tehetségek megtartásával jár.

A több mint 1 000 üzleti vezető körében végzett tanulmány megállapította, hogy a hibrid munkavégzést kínáló vállalkozások háromnegyede (75%) pozitívabb kilátásokkal tekint 2025-re, mint a hagyományos vállalatok (58%). A rugalmas munkavégzés – az irodai területek csökkentése és a rövid távú munkahelyi megoldások kihasználása – lehetővé teszi számos vállalkozás számára a rezsiköltségek csökkentését. A rugalmas vállalkozások több mint háromnegyede (79%) számolt be költségmegtakarításról, és hasonló arányban (75%) gondolják úgy, hogy a hibrid munkavégzés hasznos eszköze a közelgő gazdasági kihívások leküzdésének (például növekvő adók, megnövekedett vámok stb).

Az üzleti bizalomra egyre nagyobb figyelem irányul, a rugalmasságot előtérbe helyező vállalkozások jóval optimistábbak. A hibrid vállalkozások 63%-a számolt be arról, hogy pozitívabban ítéli meg a gazdasági környezetet, mint egy évvel ezelőtt, szemben a nem rugalmas vállalkozások mindössze 44%-ával.

A munkaerő termelékenysége kulcsfontosságú az optimistább kilátásokhoz

A hibrid munkavégzési modellek a termelékenységet és a tehetségek megtartását is elősegítik. A rugalmas munkavégzés javíthatja a dolgozók teljesítményét és elégedettségét, 72%-a számolt be ilyen jellegű javulásáról, és hasonló százalékban (71%) gondolják azt, hogy jobbak az esélyeik a jó munkaerő bevonzására és megtartására. Ezt támasztja alá Nicholas Bloom stanfordi professzor nemrégiben közzétett tanulmánya is, amely szerint a hibrid munkavégzés javította a munkahelyi elégedettséget, és harmadával (33%) csökkentette a felmondási arányt a termelékenység romlása nélkül.

Nagyobb a bizalom a növekedés és a munkaerő bővítése iránt

A rugalmas munkavégzést támogató vállalkozások nagyobb bizalmat éreznek a növekedés és a munkaerő bővítés iránt. A hibrid vállalkozások több mint kétharmada (67%) biztos abban, hogy vállalkozásuk 2025-ben növekedni fog, és közel a fele (48%) bízik abban, hogy bővíteni tudja munkaerő-állományát. A hagyományos, nem hibrid vállalkozások esetében ez az arány csak 51%, illetve 38%.

A hibrid munkavégzést kínáló vezetők számos további előnyt is említenek, mint például a megnövekedett munkavállalói elégedettséget (53%), a munkaerő megtartását (43%) és a termelékenység növekedését (46%).