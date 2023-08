Érik a botrány a vidéki gyárban: rákkeltő anyagokat lélegeznek be a dolgozók, hiányos volt a védőfelszerelés is

A környéken mindenki tudta, hogy veszélyes a szeghalmi Csaba Metál Zrt. üzemében dolgozni. A hegesztők védőfelszerelése nem volt rendben az ellenőrzések során, és az üzem szellőztetése sem mindig megoldott. Ráadásul az üzemben rákkeltő anyagokkal is dolgoztak.

Égési sérüléseket szenvedett egy hegesztő és a fogai is tönkrementek a szeghalmi Csaba Metál Zrt.-nél - mesélte a Telexnek az érintett dolgozó felesége. Mint mondta, a környéken mindenki tudja, hogy egészségtelen a gyárban dolgozni, de biztos, hogy a férje nem fog erről nekünk semmit mondani. A férfi évtizedek óta dolgozik már a cégnél, csak két éve van nyugdíjig, nem akarja elveszíteni az állását.

A lap birtokába került kormányhivatali határozat szerint fokozottan mérgező, rákkeltő anyagokat lélegezhetnek be a dolgozók nap mint nap.

A hegesztőműhelyek frisslevegős utánpótlására, valamint a hegesztési tevékenység során keletkező füst elvezetésére a 8 méter belmagasságú hegesztőműhelyek tetőszerkezetén kialakított kupolák, valamint a hegesztőműhelyek bejáratai, és az ebből kialakuló huzathatás szolgál

- áll a dokumentumban. Ez azonban csak jó időben vezeti el a veszélyes anyagokat, az ellenőrzés napján viszont 10 fok sem volt odakint, ezért az ablakokat zárva tartották. Az ellenőrök erről ezt írták: „a hegesztési tevékenység során keletkező füst az emberi érzékszervekkel – tisztán láthatóan és szagolhatóan – érzékelhető volt.” Egy másik nő, aki csak kis ideig dolgozott az üzemben arról beszélt, folyamatosan fájt a feje, a fia a nagy füstöt emelte ki, szerinte volt, hogy egy méterre nem lehetett látni.

A vizsgálat szerint a védőfelszerelésekkel sem volt minden rendben: találtak olyan maszkot, ami nem nyújt minden káros anyag ellen védelmet, és olyat, ami bizonyos szűrővel alkalmas lenne, de a cég nem tudta igazolni, hogy pontosan milyen szűrőt használtak. Azt is kifogásolták, hogy a munkaállomások között nincsenek megfelelő térelválasztók, ami azért lenne fontos, mert a káros ívsugárzás nemcsak az adott munkavégzőre, hanem a környezetében dolgozó többi kollégára is veszélyes. Eáadásul a kormányhivatali határozat szerint a Csaba Metálnál használt több hegesztőanyag is tartalmazott krómot és nikkelt, amelyek rákkeltőek.