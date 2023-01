Rengeteg magyart csaphat arcon a valóság 2023-ban: 20 éve nem történt ilyen a fizetésekkel

A brutális infláció miatt már tavaly szeptemberben reálbércssökkenést tapasztalhattunk, azonban ez még csak a kezdet: idén akár 4%-kal is csökkenhet a magyar fizetések vásárlóereje – írja a Portfolio.

Ugyan elég messzinek tűnik már, de 2022 év eleje sokaknak nagyon komoly béremelésekkel indult, például a minimálbér 20%-al nőtt, azonban az év végére az infláció bőven meghaladta és el is vitte ezeknek az értékét. Arról már mi is írtunk korábban, hogy tíz éves trend dőlt tavaly szeptemberben, mikor a reálbérek csökkenésnek indult, azonban nagyon úgy tűnik, nincs megállás a fizetések romlásában. A kormány idénre 16%-os bruttó bérnövekedéssel számol, míg az infláció éves szinten 15% lesz, így jó esetben is 1%-kal nőhet a fizetések értéke.

A kormány előrejelzései optimistának mondhatók, ugyanis a jegybank prognózisa szerint a nemzetgazdasági bruttó átlagbér idén 10% körül nőhet, miközben a versenyszférában 12-13%-os béremelkedést várnak. Ehhez képest az éves szintű drágulást 15 és 19,5% közé jósolják, tehát a jegybank 4%-os bruttó reálbér-csökkenésre számít a versenyszférában, amire 2000 óta egyszer sem volt példa.