Érik a katasztrófa a magyar munkaerőpiacon: lassan morzsolódnak le az emberek

Hiába jósoltak technikai recessziót az elemzők, havi alapon még csökkenni is tudott az állástalanok aránya. Bár a következő év nehezebb lesz, de az elemzők és a szakszervezeti vezetők szerint nem kell hasonló helyzetre számítani, mint a 2008-as válság alatt.

A VG-nek nyilatkozó elemzők, és szakszervezeti vezetők nem látnak drámai változást a munkaerőpiacon októberben, pedig ekkora már technikai recessziót jósoltak. Ennek ellenére havi alapon még csökkenni is tudott az állástalanok aránya. Ez a válság nem a munkaerőpiac válsága lesz, azonban így sem ússzuk meg elbocsátások nélkül

A pénteki munkaerőpiaci adatok alapján három egymást követő hónap után októberben nem nőtt tovább, hanem mérséklődött az állástalanok aránya, számuk pedig 174 ezer fő volt, ami még mindig egy feszes munkaerőpiacra vall. Annak ellenére, hogy már egy ideje szűkül az aktivitás, és a harmadik negyedévben negyedéves bázison is visszaesett a GDP, sem a munkaerő iránti keresletben, sem magán a munkaerőpiacon nem látni drámai változást. Október már a negyedik negyedévre esik, amikorra a technikai recessziót jósolták az elemzők.

Virovácz Péter elmondta, hogy bár nem olyan drasztikus a helyzet, hogy egyik hónapról a másikra tízezrek, meg százezrek veszítenék el az állásukat, de egy finom, lassú lemorzsolódás már egyértelműen látszik. Az ING Bank vezető elemzője arra is rámutatott, hogy tavasz óta trendszerűen kúszik fel a hazai munkanélküliségi ráta, miközben csökken a foglalkoztatottság. Szerinte egy klasszikus válságról beszélhetünk, amikor szigorú monetáris és a politika hatására szépen lassan alkalmazkodnak a vállalatok a csökkenő kereslethez és az emelkedő költségekhez, a gazdaság lassulását pedig fél-egy évvel követi le a munkanélküliség.

Virovácz Péter várakozásai szerint mivel jövő év első negyedévében még recesszióban lesz a magyar gazdaság, a gyengébb aktivitás és azzal járó foglalkoztatottsági szándék miatt jövő év közepén érheti el a csúcsát a munkanélküliség,

arányuk 4,5 százalékra emelkedhet a mostani 3,6 százalékról, ez nagyságrendileg 210-220 ezer főt jelentene, tehát a mainál mintegy 40 ezer fővel nagyobb létszámot.



Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke elmondta, hogy a harmadik negyedévben is nagyobb volt a felvevő igénye a munkaerőpiacnak, mint a leépítések, ugyanakkor jövő évre már várnak létszámcsökkentést és gyárbezárást is. Kiemelte, hogy a nagyobb mértékű elbocsátások helyett inkább arra számít, hogy a munkaerőhiány folyamatosan enyhülni fog, ahogy szerinte az is látható, hogy már nem keresnek olyan nagy létszámban a foglalkoztatók, gyakorlatilag stagnálás figyelhető meg a kereslet terén.

Ráadásul arra már Virovácz Péter hívta fel a figyelmet, hogy a leépítések elsősorban azokat érinthetik, akik korábban inaktívak voltak, ők pedig csak addig maradnak a rendszerben, amíg a munkanélküli ellátást kapják, így ha nem találnak ismét állást, akkor a statisztikai adatokból is eltűnhetnek, tehát úgy csökkenhet a munkanélküliségi ráta, hogy eközben a foglalkoztatottság is mérséklődik. Ugyanakkor a jelenlegi álláskeresők sincsenek könnyű helyzetben, nekik biztosan nehezebb lesz elhelyezkedni a munkaerőpiacon, mint korábban.