Ezekben a szakmákban kezdőként is 650 ezres fizetés vár: rengeteg embert keresnek, óriási a hiány

Lassan egy hónapja jelentek meg a felvételi ponthatárok, és nemsokára itt az egyetemi, főiskolai beiratkozás ideje. Idén a legtöbb hallgatót gazdálkodási- és menedzsment szakképzésre vették fel, de népszerű volt még a pszichológia, az informatikai szakok, és a nemzetközi tnaulmányok is. Most annak járntunk utána, milyen pozíciót tölthetnek be azok, akik ilyen diplomát szereznek, illetve most milyen kezdő bérekre lehet számítani a munkaerőhiány és a bőven 10% feletti infláció mellett.

Több mint egy hónap telt el azóta, hogy kijöttek a felsőoktatási ponthatárok: 2022-ben a legtöbb hallgatót gazdálkodási és menedzsment szakra vették fel, de ott volt a top 10-ben az ápolás és betegellátás, a mérnökinformatikus képzés, valamint a pszichológia és a programtervező informatikus is. Korábban már megnéztük, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján milyen átlagos kezdőfizetésekkel számolhatnak azok a diplomások, azonban nem minden a bér.

Ahhoz, hogy valaki jó kezdőfizetést kapjon, munkát is kell találnia. Ugyan jelenleg itthon feszített munkaerőpiaccal számolhatunk, vagyis magas foglalkoztatottság mellett van munkaerőhiány, azonban magától értetődően nem minden területre keresnek ugyanannyi embert. Most szakértőket kérdeztünk meg arról, mennyire keresettek azok a szakok, ahová a legtöbb hallgatót vették fel, illetve az ő adataik alapján milyen bérekre számíthatnak a legnépszerűbb képzések frissdiplomásai.

Munkáltatói igények

A gazdasági és menedzsment képzésre idén majdnem 3 700 jelentkezőt vettek fel. Első hallásra viszont nem biztos, hogy az embernek azonnal eszébe jut, milyen pozíciót tölthet be valaki ilyen szakképzettséggel. Megkeresésünkre viszont Hamrák Viktor, a Trenkwalder Magyarország munkaerő-piaci szakértője elmondta, hogy szerinte nincs hiány ilyen szakemberekből, inkább azt látja a frissdiplomások problémájának, hogy ők sem biztosak abban, hol tudnak elhelyezkedni.

A gazdálkodási- és menedzsment szak alapvetően mindig is népszerű volt. Egy elég általános képzés, sok hasznos tudással, de semmiből nem ad komoly specializációt. Ennek ellenére alapvetően jól el lehet helyezkedni vele, SSC-kben kezdő pozíciókra általában alkalmas képesítés, de sok pénzintézet is felveszi ezeket a jelölteket. HR területen is el tudnak helyezkedni, illetve aki önszorgalomból a képzés mellett megtanul mondjuk elemző programokat használni, akkor egy kifejezetten piacképes tudást tud szerezni

– mondta el Hamrák Viktor, a Trenkwalder Magyarország szakértője a Pénzcentrumnak a gazdálkodási- és menedzsment szakon végzett diplomások munkaerőpiaci lehetőségeiről. Szerinte aki ilyen szakot választ magának, az már az egyetemi, főiskolai évek alatt is tud specializálódni, és ezzel növelni az esélyeit a sikeres elhelyezkedésre: előnyt élveznek azok, akik amellett, hogy alapos tudást szereztek a hallgatói éveik alatt, már rendelkeznek a szakmájukba vágó tapasztalattal is, amire rendszerint az egyetemi éveik alatt végzett gyakornoki, vagy szakmájukba vágó diákmunka során tehetnek szert.

A top 10 szak között volt még idén a mérnökinformatikus és a programtervező informatikus, ezeknél a képzéseknél viszonylag egyértelmű, hogy az IT-területén tudnak elhelyezkedni például rendszergazdaként vagy szoftverfejlesztőként. A legnépszerűbb képzések között volt a nemzetközi gazdálkodás, akik itt végeznek többek között pénzügyi vagy marketing asszisztensként dolgozhatnak, de például ilyen pozíciót tölthet be az is, aki kereskedelem és marketing diplomát szerzet. A szintén a top 10 felsőoktatási képzés közé tartozó pszichológia esetében a frissdiplomások nem csak pszichológusként dolgozhatnak, de a profession.hu adatai szerint ilyen képzettséggel elhelytelenkednek HR-generalistaként vagy területi képviselő munkakörben is.

Hiányszakmák

Ugyan munkaerőhiány van itthon, ez közel sem kiegyenlített, ha a különböző területeket nézzük. Továbbra is egyértelműen az informatika a legnagyobb hiányszakma, különösen fejlesztőkre lenne szükség, azonban ma már szinte minden szektor és szakmacsoport munkaerőhiánnyal küzd.

Úgy gondolom, hogy egy erős IT-s, mérnöki, vagy gazdasági végzettséggel kifejezetten jók lesznek a jövőben is az elhelyezkedési esélyek, de a nagyon népszerű marketinges, HR-es, turizmusos szakok ugyanúgy nem lesznek a legkelendőbbek. Nem csak az IT, de az ehhez tartozó alkalmazott matematika, és egyéb, mély elemzési képzések is egyre fontosabbá válnak

– mondta ezzel kapcsolatban Hamrák Viktor a Pénzcentrumnak. Bodor Fruzsina, a Prohuman munkaerő közvetítés üzletágának helyettes vezetője szerint ezen kívül a műszaki, ipari, gyártó területeken van a legnagyobb igény. Ezeken a területeken felsőfokú, de akár középfokú végzettséggel is jól lehet ma elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Azonban nem csak a hiányszakmákban beszélhetünk arról, hogy betöltetlen pozíciók vannak:

Mind a fehér-, mind a kékgallérosok körében munkaerőhiányról számolhatunk be. Ez a munkaerőhiány az elmúlt 5 éve már fent áll, illetve ez idő alatt kicsúcsosodott. Mára a szabad bölcsészen kívül minden hiányszakma

– emelte ki lapunknak Csizmadia Gábor, a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) elnöke. Ez a hiány ráadásul rosszabbodni fog a jövőben: az orvosoknál, illetve a tanároknál és óvodapedagógusoknál már most is nagyon sok a betöltetlen hely. Az utóbbiak ráadásul egyáltalán nem tartoznak a 10 legnépszerűbb felsőoktatási képzés közé, így a jövőben az idősödő háziorvosok és tanárok helye is tartósan megüresedett, ez pedig társadalmilag komoly problémát jelenthet.

Melyik diplomával lehet a legjobban keresni?

A munkaerőhiány és az idei általános béremelések hatásaként értelmezhetjük, hogy jelentősen növekedtek a kezdőbérek is. Ezen kívül idén januártól a 25 év alattiak adókedvezménye is emelte sok frissdiplomás fizetését. Elmondhatjuk, hogy továbbra is a mérnökök és az IT-szakemberek a legkeresettebbek, de a többi frissdiplomásnak sincsenek rossz kilátásai a fizetéseket illetően:

Idén országosan a pályakezdők bére 30%-kal növekedett, egy évvel ezelőttihez képest. Átlagosan 400 ezer-425 ezer forint között keresnek a diplomás pályakezdők. Az IT végzettségűek esetén, akár a 650 ezer forintot is kereshetnek kezdő bérként

– nyilatkozta Csizmadia Gábor, az MMOSZ elnöke a Pénzcentrumnak a frissplomás kezdőbérekkel kapcsolatban. Persze az sem mindegy, hol szerzi valaki a diplomáját: egy tavalyi kutatás szerint a Corvinuson szerzett gazdasági diplomával kb.egy hónap alatt el lehet helyezkedni, tette hozzá a szakértő.

Nem csak a diplomás bérek versenyképesek

Jelenleg nem csak a diplomásokból van hiány, hanem a szakmunkásokból is, így nem csak a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek vannak jó kilátásai a munkaerőpiacon. Általában műszaki területen, logisztikában lehet most jól elhelyezkedni, de például a szakértők elmondása szerint ingatlanértékesítők és a szakácsok megtalálhatják most a számításaikat a munkaerőpiacon. Csizmadia Gábor szerint egyébként a várható recesszió ebben változást hozhat, ugyanis előtérbe kerülhetnek a megújuló energiákhoz köthető szakmák az energiakrízis miatt ugyanúgy a szakembereknél, mint a gyártásban.

Itt is szintén béremelő tényező a 25 év alattiak adókedvezménye. Ha azt nézzük, milyen a különbség a kezdő diplomások és szakmunkások bére között, akkor Jelenleg a fehérgalléros és a kékgalléros munkák között 25-30%-os eltérésről beszélhetünk. A kékgalléros egy nagyon tág szegmens, kiemelkedően jók a lehetőségek logisztika, gépipar területén, illetve építőipar bizonyos szegmeseiben.

Nem tapasztalunk feszültséget, a 25 év alattiak kedvezménye miatt egymásra torlódó bérek okoztak némi fejtörést, illetve sok cég nem emelt kellő időben béreket, juttatásokat. Ezeknél előfordultak ilyen jellegű problémák. A munkavállaló most nem vár, lábbal szavaz

– részletezte Csizmadi Gábor (MMOSZ) a munkavállalók mostani helyzetét.

A szellemi munkakörökben összességében továbbra is magasabb fizetésre lehet számítani, mint a fizikai munkakörökben, azonban természetesen a szakmunkásoknál is vannak olyan területek ahol már pályakezdőként is kimagaslóan kereshetnek a szakemberek

– tudtuk meg ezzel kapcsolatban a profession.hu-tól. Az idén tapasztalt béremelkedések a kezdő fizetésekre is hatottak, ugyanúgy a diplomásoknál, ahogy a más szakképzettséget szerzőknél. Akik pedig 25 éves koruk alatt tudnak már felsőfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel a kezükben munkát keresni, azoknak az adókedvezmény miatt alapvetően emelkedett a bére. Az általános munkaerőhiány ugyanúgy kiterjed a fehérgalléros és a kékgalléros munkavállalókra, azonban továbbra is elmondható, hogy a legnagyobb hiány IT-szakemberekből van, és ők számíthatnak a legjobb kezdőfizetésre is. Azt viszont nehéz megmondani, hogy a különböző területeken mekkora volt ez a növekedés, és így a magas infláció mellett mely szakok diplomásai vannak igazán jó helyzetben.