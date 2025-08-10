Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: új szabályok, tudnivalók, változások egy helyen

2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) népszerű formája a rövid távú, alkalmi munkavégzésnek Magyarországon. Különösen a mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban és háztartási munkák esetén elterjedt foglalkoztatási forma, hiszen adminisztrációja viszonylag egyszerű, járulékterhei pedig alacsonyabbak, mint a hagyományos munkaviszonynak. A 2025-ös évre azonban számos változás lépett életbe, amely mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat érinti. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan működik jelenleg az egyszerűsített foglalkoztatás, és mi változott 2024-hez képest.

Mi az egyszerűsített foglalkoztatás?

Az egyszerűsített foglalkoztatás egy speciális munkaviszony, amely rövid távra jön létre, és három fő formája van:

  • Alkalmi munka – jellemzően nem folyamatos jellegű, legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, egy hónapon belül legfeljebb 15 napig, évente pedig maximum 90 napig végezhető ugyanannál a munkáltatónál.
  • Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka – szezonális, jellemzően 120 napig végezhető egy adott évben.
  • Filmipari statiszta munkája – külön szabályozással.

A munkáltatók bejelentési kötelezettségüket a legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson (ONYA) vagy telefonon teljesíthetik a NAV felé.

Egyszerűsített foglalkoztatás 2025-ben: így változnak a szabályok

2025-ben több ponton is módosult az egyszerűsített foglalkoztatás szabályozása. Az alábbiakban a legfontosabb újdonságokat emeljük ki:

1. Emelkedett a mentesített keretösszeg:

Az egyszerűsített foglalkoztatás mentesített keretösszeg a következőképp alakul. A munkavállalók számára az egyszerűsített foglalkoztatásból származó napi jövedelem addig adómentes, amíg nem haladja meg a napi minimálbér 2025 éves díjának a 130%-át. 2024-ben ez az összeg napi 18 200 Ft volt (a 2024-es 14 000 Ft-os minimálbér alapján), míg 2025-ben, a minimálbér emelkedésének megfelelően ez az érték 20 280 Ft-ra nőtt. A napi jövedelem meghatározásánál az összes naptári napi kifizetést össze kell számítani.

2. Változott a közterhek összege:

Az egyszerűsített foglalkoztatás közteher is megváltozott 2025-ben. 2024-hez képest nőtt az EFO 2025 utáni közteher mértéke, de még így is kedvezőbb, mint a teljes munkaidős alkalmazás esetén. Így tehát az egyszerűsített foglalkoztatás 2025 közteher emelkedett:  az alkalmi munka esetén a napi közteher 1 000 forintról 1 200 forintra nőtt, az idénymunka után fizetendő összeg pedig 500 forintról 600 forintra emelkedett. A filmipari statiszták esetében ugyanakkor a közteher összege változatlanul 3 000 forint maradt naponta. 

3. ONYA felület egyszerűsítése:

A NAV 2025-ben továbbfejlesztette az ONYA (Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás) felületét, így már automatikusan kiszámolja a mentesített összeg határát, figyelmeztet a túllépésre, és új sablonokat kínál visszatérő munkavállalók esetére.

4. EFO-ból kilépés és átjelentés egyszerűsítése: 

2025-től egy új szabályozás értelmében a munkáltató egyszerűbben válthat EFO-ról normál munkaviszonyra, ha a dolgozót hosszabb távon alkalmazná. Az új ONYA-felületen pár kattintással indítható az átjelentés.

Hogyan zajlik 2025-ben a napi bejelentés?

Az egyszerűsített foglalkoztatás 2024-ben is hasonlóképp zajlott, mint 2025-ben. Az egyszerűsített foglalkoztatás 2025 évre vonatkozó napi bejelentés továbbra is egyszerű és gyors eljárással történik, a munkáltató kötelezettségvállalásán keresztül. Az alkalmi munkavállalók bejelentése háromféle módon is elvégezhető:

  • Ügyfélkapun keresztül, a T1042E nyomtatvány elektronikus beküldésével,
  • a NAV telefonos ügyfélszolgálatán keresztül,
  • vagy a NAV SZJA mobilalkalmazásán keresztül, okostelefonról.

Kiemelten fontos, hogy a bejelentést minden esetben a munkavégzés megkezdése előtt kell megtenni. A visszamenőleges bejelentés nemcsak érvénytelen, hanem bírságot is vonhat maga után, ezért célszerű a munkáltatónak időben és pontosan eljárni.

Változások a munkáltatói közteher fizetés részleteiben

2025-ben az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő közteher összege a minimálbérhez igazodik, és év közben változik. A munkáltatónak a közteher mértékét az adott hónap első napján érvényben lévő minimálbér alapján kell kiszámítania.

Januárban a közteher mértéke:

  • Alkalmi munka esetén: a havi minimálbér 1%-a, ami 2025-ben 2 900 Ft/fő/nap,
  • Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén: a minimálbér 0,5%-a, vagyis 1 500 Ft/fő/nap.

Február 1-jétől azonban emelkedtek ezek az összegek:

  • Alkalmi munkánál: a közteher a minimálbér 1,5%-a, azaz 4 400 Ft/fő/nap,
  • Idénymunka esetén: a minimálbér 0,75%-a, vagyis 2 200 Ft/fő/nap.
  • A filmipari statiszta esetén pedig 8.700 Ft/nap lesz a fizetendő összeg.

A munkáltatónak a közterhet minden hónapban a tárgyhót követő hónap 12. napjáig kell befizetnie a NAV-nak. Ez a befizetés egyben teljesíti a munkáltató minden egyéb közteherfizetési kötelezettségét az EFO-val kapcsolatban. Fontos azonban, hogy a közteherfizetés csak akkor jogszerű, ha a munkáltató betartja a törvényben rögzített létszámra és foglalkoztatási időre vonatkozó korlátozásokat is.

Erről a jogszabály (Efo tv. 8.§ (2) bekezdése) a következőket mondja el: 

(2) *  Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg

  • a) *  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,
  • b) egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
  • c) hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
  • d) húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

Mennyi bért biztosít az egyszerűsített foglalkoztatás 2025-ben?

Az egyszerűsített foglalkoztatás 2025 bér keretében fizetendő díjnak meg kell felelnie bizonyos minimális előírásoknak, attól függően, hogy a munkakör igényel-e szakképzettséget. Ennek mentén az egyszerűsített foglalkoztatás bér a következőképp alakul:

  • Szakképzettséget nem igénylő munkakörben a munkáltatónak legalább a mindenkori minimálbér 85%-át kell kifizetnie alap- vagy teljesítménybérként.
  • Szakképzettséget igénylő munkakör esetén pedig minimum a garantált bérminimum 87%-a jár a munkavállalónak.

Fontos tudni, hogy amennyiben a munkavégzéshez bérpótlék is kapcsolódik – például éjszakai pótlék, hétvégi munkavégzés vagy túlóra díjazása –, akkor ezeket a pótlékokat az alapbéren felül szintén meg kell fizetni.

Alkalmi munka 2025-ben: milyen társadalombiztosítási ellátás jár?

2025-ben az alkalmi munka – azaz az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett rövid távú munkaviszony – speciális szabályozás alá esik a társadalombiztosítási (TB) ellátások szempontjából is. Bár a munkáltató kötelező közterhet fizet minden nap után, ez nem biztosít teljes körű TB-jogosultságot a munkavállaló számára.

Az alkalmi munkavállaló nem minősül biztosítottnak, azaz, nem jár neki: táppénz vagy betegszabadság, álláskeresési járadék (munkanélküli ellátás), baleseti ellátások, csed, gyed, táppénzes gyermekgondozás, nyugdíjjogviszony e napok után nem keletkezik.

Amire viszont jogosultságot szerezhet, az az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: a munkáltató által megfizetett napi közteher alapján az alkalmi munkás jogosult állami egészségügyi ellátásra (pl. orvosi rendelés, kórházi ellátás), azon a napon, amikor be van jelentve. Fontos: Ez a jogosultság csak a munkaviszonnyal lefedett napra vonatkozik, és nem terjed ki automatikusan a munkaviszonyt követő időszakra.
Címlapkép: Getty Images
#munkavállaló #foglalkoztatás #szerződés #munkáltató #munkavállalók #munkavállalás #munkaszerződés #egyszerűsített foglalkoztatás

