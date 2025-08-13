Otthonról végezhető diákmunka 2025: milyen home office diákmunka, avagy online diákmunka lehetőségek vannak és mennyi a home office diákmunka órabér 2025-ben?
Több mint 38 ezer fiatal magyar számlájára kerül hamarosan pénz – itt vannak a részletek
Több mint 38 ezer fiatal részesül pályakezdési juttatásban, ami augusztus végéig minden szakképzésben végzett tanuló számlájára megérkezik - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szerdán az MTI-vel.
Közleményük szerint 2020-ban a szakképzés megújításával az ösztöndíjrendszer is átalakult: az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül.
A nappali képzésben tanulók később a tanulmányi eredményeik alapján maximum havi 59 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak, amit a duális képzésbe bekapcsolódva a munkabér válthat fel.
Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárt szerint a tanulók vizsgaeredménytől függően akár 300 ezer forintot egyszerre, a sikeres szakmai vizsgát követően kapnak meg. Mint mondta, idén több mint 38 ezer fiatal részesül támogatásban, összesen 9,8 milliárd forint értékben.
A magyar munkajog ismer olyan felmondási okokat, amikor a munkavállaló pereskedhet évekig, elmehet egészen a Kúriáig, ám nincs reális esélye a jogvita megnyerésére.
2024-től új szabályozás lépett életbe az egyszerűsített foglalkoztatás terén, amely érinti mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat. Melyek a legfontosabb változások? Nézzük is!
Miközben a balatoni szezonmunkák többsége 2 000–2 800 forintos nettó órabérrel kecsegtet, a horvátoknál ugyanazért a munkáért 1 000–1 400 eurós havi nettó fizetést is...
Az, hogy mennyit keres egy postás, függhet a munkakörétől, a munkavégzés helyétől, tapasztalattól is.
Az SK csoport több száz dolgozót helyez át első komáromi akkumulátorgyárából a második, szintén Komáromban található üzemébe.
A digitális korban szocializálódott Z-generáció belépése a munkaerőpiacra alapjaiban formálja át a vállalati elvárásrendszereket.
Az Alkotmánybíróság elutasította a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazási kérdés hitelesítése elleni panaszokat.
A változás értelmében azoknak rövidül a munkaidejük, akik közelebb vannak a nyugdíjkorhatár eléréséhez, januárban lép majd életbe.
Bár a statisztikai mutatók kedvezőek, a reálkeresetek csupán 3,2%-kal emelkedtek, így a vásárlóerő növekedése továbbra is visszafogott.
A legjobban kereső fizikai dolgozók az energetikai és bányászati ágazatokban dolgoznak, sokan közülük vidéki ipari központokban.
A mesterséges intelligencia által generált önéletrajzok és motivációs levelek egyre gyakoribbak, de a toborzók könnyen felismerik ezeket,
Rengeteg dolgozót küld el a magyar csúcsmilliárdos cége: a mesterséges intelligencia veszi át a helyüket
A lépést a cég azzal indokolta, hogy a jövőben még erőteljesebben támaszkodnak az automatizációra és a mesterséges intelligencia (AI) által kínált megoldásokra.
Magyarországon ma körülbelül 120 ezer külföldi dolgozik vendégmunkásként, és közülük mintegy 40 ezer fő ukrán állampolgár.
Nem mindennapi módon toboroz munkaerőt a Penny: egy biciklitárolóra kihelyezett táblán hirdeti, hogy áruösszekészítőt keres
Ősszel nemcsak az iskolakezdés, hanem a cégek toborzási hulláma is elindul, ilyenkor azonban megszaporodnak az állásinterjúk és velük együtt a stressz és szorongás is.
Gyenge júliusi adatok érkeztek az amerikai munkaerőpiacról: a vártnál jóval kevesebb új munkahely jött létre.
A fiatalabb generációk számára a vállalati kultúra és értékek legalább olyan fontosak, mint a fizetés.
A kormány 15 százalékos béremelést jelentett be a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők számára.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.