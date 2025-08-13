Több mint 38 ezer fiatal magyar számlájára kerül hamarosan pénz – itt vannak a részletek

Több mint 38 ezer fiatal részesül pályakezdési juttatásban, ami augusztus végéig minden szakképzésben végzett tanuló számlájára megérkezik - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint 2020-ban a szakképzés megújításával az ösztöndíjrendszer is átalakult: az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül.

A nappali képzésben tanulók később a tanulmányi eredményeik alapján maximum havi 59 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak, amit a duális képzésbe bekapcsolódva a munkabér válthat fel.

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárt szerint a tanulók vizsgaeredménytől függően akár 300 ezer forintot egyszerre, a sikeres szakmai vizsgát követően kapnak meg. Mint mondta, idén több mint 38 ezer fiatal részesül támogatásban, összesen 9,8 milliárd forint értékben.