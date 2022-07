Több ezer magyar tett jó lóra: itt milliós fizetés várja őket, rengeteg embert keresnek

Idén gazdálkodás ás menedzsment szakra vették fel a legtöbb hallgatót Magyarországon, ezek a diákok pedig jól választottak, hiszen ha elvégzik az alapszakjukat, máris átlagosan legalább 400 ezer forintos kezdő fizetésre számíthatnak frissdiplomásként. Ennél is jobban járnak azok, akik informatikai pályára mennek, hiszen ott félmilliónál indulnak a kezdőfizetések. Megnéztük, idén melyik 10 szakra vették fel a legtöbb hallgatót, és milyen bruttó bérekre lehet számítani azoknak, akik ezeken a képzéseken szereznek diplomát.

Egy hete hirdették ki a felvételi ponthatárokat: idén a közel 100 ezer jelentkező közül összesen 73 805-en kezdhetik meg a felsőoktatási tanulmányaik állami ösztöndíjas vagy költségtérítéses formában. A legtöbb hallgatót a gazdálkodás és menedzsment képzésre vették fel, ide 3677-en kerültek be.

Most is népszerűek voltak az informatikus szakok: rögtön két ilyen képzés is szerepel a top 10 szak között. Az pedig szinte már köztudottnak számít, hogy informatikusból hiány van, így akik ezt a képzést választották, azok jó lóra tettek pénzügyileg. Most megnéztük, mely szakokra vették fel a legtöbb embert, és mekkora kezdő fizetés jár azoknak, akik ilyen diplomával szeretnének elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

A csúcsszakok a következők voltak sorrendben (felvettek száma szerint):

gazdálkodási és menedzsment ápolás és betegellátás mérnökinformatikus kereskedelem és marketing programtervező informatikus nemzetközi gazdálkodás pszichológia pénzügy és számvitel gyógypedagógia kommunikáció- és médiatudomány

Ha részletesen megnézzük az ezekre a szakokra vonatkozó adatokat, akkor kiderül, hogy ezek a képzések valóban népszerűek voltak, ugyanis nagyjából megegyeznek azokkal, ahová alapvetően a legtöbben is jelentkeztek. A sorrendekből viszont az is látszik, hogy nem mindenkit az elsőnek megjelölt helyre vettek fel. Vajon érdemes elvégezni azt a szakot, amit valaki a második, harmadik helyen írt be? Fizetés szempontjából mennyire éri majd meg nekik az alapképzésük elvégzése?

Ki kapja a legjobb kezdő fizetést?

Az Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése 2020-ból statisztikailag kiolvasható, hogy a 2017/18-ban végzettek mekkora kezdőbérekért tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Fontos megjegyezni, hogy itt kifejezetten csak azt vizsgálták, hogy az alapszak elvégzése után milyen fizetési kilátásai vannak azoknak a friss diplomásoknak, akik számszerűleg Magyarország legnépesebb alapszakjairól kerülnek ki. Jelenleg továbbra is a 2020-as fizetési adatok a legfrissebbek, ezért érdemes számolni azzal is, hogy azóta országos szinten nőttek a bérek.

A grafikonon alapvetően minden szakhoz két érték tartozik: az egyik a frissdiplomások által megkeresett kezdő bruttó átlagbér, intézménytől függetlenül, míg a másik azt mutatja, hogy mekkora kezdő bért kaptak a munkáltatók körében legnépszerűbb egyetemekről érkezők. A számokból pedig az derül ki, hogy ugyan a legtöbb embert gazdálkodási és menedzsment szakra vették fel, attól még továbbra is az informatikusok keresnek a legjobban. Ők akár fél milliós bruttó kezdő fizetést is kaphatnak.

Érdemes alaposan megnézni a második oszlopot is, ugyanis egyáltalán nem mindegy, ki melyik egyetemen végez. Például akik a Corvinuson szereznek gazdálkodás- és menedzsment vagy pénzügy- és számvitel alapképzésen diplomát, azoknak 100 ezer forinttal magasabb bér ütheti a markát az országos átlagénál. Ugyan a mérnökinformatikusok országos szinten jól jó átlagbért kapnak kezdőként, de aki a BME-n diplomázott, az már 600 ezer forint fölött kereshet. A legnagyobb különbséget a nemzetközi gazdálkodás szakon látjuk: itt az országos mediánértéknél 141 ezerrel kerestek többet kezdőként azok, akik a Miskolci Egyetemen végeztek. Az átlagos kezdőfizetéseknél egyébként érdemes arra is gondolni, hogy itt az országos átlagról van szó, tehát nagy eltérések lehetnek nem csak a képzési intézménytől, de a területtől függően is. Budapesten például általánosan magasabbak a fizetések a többi megyéhez képest, de ez elmondható Győr-Moson-Sopronról is.

A 10 legnépszerűbb szak között viszont nem csak jól fizető diplomák vannak. Például a 9. legnépszerűbb gyógypedagógus képzésen éppen, hogy csak meghaladta a 240 ezer forintot a bruttó kezdőfizetés 2020-ban, de a kommunikáció- és médiatudomány, illetve a pszichológia szakon végzettek bére is 300 ezer forint alatt volt. Ha ezt összevetjük az informatikusfizetésekkel, akkor nagyjából azoknak a felét viheti haza egy gyógypedagógus vagy egy pszichológus. Ezek ráadásul néhány éves adatok, ami azt is jelenti, hogy míg az informatikusok, fejlesztők fizetése biztosan emelkedett a versenyszférában, addig az alacsonyabb kezdőbérű szakmáké valószínűleg kevésbé.

Az is igaz, hogy az utóbbiak esetében nagyon kevesen állnak meg az alapszaknál, sokak célja ugyanis, hogy szakpszichológusok vagy specializálódott gyógypedagógusok legyenek, ehhez pedig a 3 éves alapképzés után még legalább 3-4 évet kell tanulni, de bárhogy is, maga az alapszak nem kecsegtet túl jó fizetéssel. Ezek után nem meglepő, hogy bölcsészszakok vagy akár a betegápolás területén magában a szakmában, alapszakos végzettként, pályakezdőként kevéssé lehetséges bankot robbantani.