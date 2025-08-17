Emma Raducanu megosztotta tapasztalatait a hírnévvel, a magánéletébe való folyamatos beavatkozással és a sportkarrierjét érintő kihívásokkal kapcsolatban
Rekordbírságot kapott a futballcsapat: ezért kaszálták el őket, ilyen még sose volt
Az NCAA súlyos pénzbüntetést szabott ki a Michigani Egyetemre egy illegális jellopási botrány miatt, de nem tiltotta el a csapatot a rájátszástól - jelentette a The Guardian.
A Michigani Egyetem több mint 20 millió dolláros büntetést kapott az NCAA-től egy illegális személyes megfigyelési és jellopási rendszer működtetése miatt. A pénteken bejelentett szankció a college football történetének egyik legnagyobb pénzügyi büntetése, de az egyetem továbbra is részt vehet a rájátszásban.
A büntetés a 2025-ös és 2026-os szezonok utáni kifizetésekből származik, ami szakértők szerint meghaladhatja a 25 millió dollárt is. Emellett az egyetemet 50 ezer dollárra bírságolták, a futball költségvetésének 10%-át elvonják, és a 2025-26-os szezonra a sportösztöndíjak 10%-ának megfelelő összeget is elveszíti. További szankciók között szerepel a hivatalos látogatások 25%-os csökkentése, 14 hetes toborzási kommunikációs tilalom és négy év próbaidő.
A botrány 2023 elején robbant ki, amikor kiderült, hogy a Michigan futballprogramja titkos jellopási műveletet folytatott. Connor Stalions, az egyetem korábbi alkalmazottja egy kiterjedt megfigyelési rendszert működtetett a 2021, 2022 és 2023-as szezonokban. Az általa "KGB"-nek nevezett hálózat tagjai jegyeket vásároltak, hogy a lelátóról filmezhessék a jövőbeli ellenfelek jelzéseit. Csak 2022-ben közel 35 ezer dollárt költött jegyekre.
Az NCAA 56 megfigyelési esetet dokumentált, amely 52 mérkőzést és 13 jövőbeli ellenfelet érintett. A vizsgálat szerint a teljes kár "soha nem lesz ismert", mivel bizonyítékokat semmisítettek meg, többek között Stalions a telefonját egy tóba dobta.
A botrányban több vezető is érintett volt. Sherrone Moore jelenlegi vezetőedző törölte az 52 üzenetet tartalmazó szöveges beszélgetését Stalionsszal, miután a botrány nyilvánosságra került. Jim Harbaugh korábbi vezetőedző megtagadta a nyilvántartások átadását és az interjút a vizsgálat során.
Az NCAA a megfigyelési ügyeket és az együttműködés hiányát I. szintű szabálysértésnek minősítette, ami a legsúlyosabb kategória. Stalions nyolcéves eltiltást kapott, Harbaugh-t tízéves eltiltással sújtották 2028-tól kezdődően, míg Moore három mérkőzéses eltiltást kapott, amiből egyet 2026-ban kell letöltenie, miután Michigan önként vállalt kétmeccses eltiltást 2025-re.
Bár a Michigan "visszaeső szabálysértőnek" minősül, ami alapot adhatott volna többéves rájátszástól való eltiltásra, a bizottság inkább a pénzügyi büntetés mellett döntött, mondván, hogy az eltiltás igazságtalanul büntetné a jelenlegi játékosokat a korábbi edzők és személyzet tettei miatt.
