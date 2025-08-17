2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ann Arbor, MI, USA - november 8.: A Michigan Stadion (The Big House) 2020. november 8-án a Michigani Egyetemen, Ann Arborban, Michigan államban.
Sport

Rekordbírságot kapott a futballcsapat: ezért kaszálták el őket, ilyen még sose volt

Pénzcentrum
2025. augusztus 17. 15:37

Az NCAA súlyos pénzbüntetést szabott ki a Michigani Egyetemre egy illegális jellopási botrány miatt, de nem tiltotta el a csapatot a rájátszástól - jelentette a The Guardian.

A Michigani Egyetem több mint 20 millió dolláros büntetést kapott az NCAA-től egy illegális személyes megfigyelési és jellopási rendszer működtetése miatt. A pénteken bejelentett szankció a college football történetének egyik legnagyobb pénzügyi büntetése, de az egyetem továbbra is részt vehet a rájátszásban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A büntetés a 2025-ös és 2026-os szezonok utáni kifizetésekből származik, ami szakértők szerint meghaladhatja a 25 millió dollárt is. Emellett az egyetemet 50 ezer dollárra bírságolták, a futball költségvetésének 10%-át elvonják, és a 2025-26-os szezonra a sportösztöndíjak 10%-ának megfelelő összeget is elveszíti. További szankciók között szerepel a hivatalos látogatások 25%-os csökkentése, 14 hetes toborzási kommunikációs tilalom és négy év próbaidő.

A botrány 2023 elején robbant ki, amikor kiderült, hogy a Michigan futballprogramja titkos jellopási műveletet folytatott. Connor Stalions, az egyetem korábbi alkalmazottja egy kiterjedt megfigyelési rendszert működtetett a 2021, 2022 és 2023-as szezonokban. Az általa "KGB"-nek nevezett hálózat tagjai jegyeket vásároltak, hogy a lelátóról filmezhessék a jövőbeli ellenfelek jelzéseit. Csak 2022-ben közel 35 ezer dollárt költött jegyekre.

KATTINTS friss sporthírekért, élő eredményekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Az NCAA 56 megfigyelési esetet dokumentált, amely 52 mérkőzést és 13 jövőbeli ellenfelet érintett. A vizsgálat szerint a teljes kár "soha nem lesz ismert", mivel bizonyítékokat semmisítettek meg, többek között Stalions a telefonját egy tóba dobta.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A botrányban több vezető is érintett volt. Sherrone Moore jelenlegi vezetőedző törölte az 52 üzenetet tartalmazó szöveges beszélgetését Stalionsszal, miután a botrány nyilvánosságra került. Jim Harbaugh korábbi vezetőedző megtagadta a nyilvántartások átadását és az interjút a vizsgálat során.

Az NCAA a megfigyelési ügyeket és az együttműködés hiányát I. szintű szabálysértésnek minősítette, ami a legsúlyosabb kategória. Stalions nyolcéves eltiltást kapott, Harbaugh-t tízéves eltiltással sújtották 2028-tól kezdődően, míg Moore három mérkőzéses eltiltást kapott, amiből egyet 2026-ban kell letöltenie, miután Michigan önként vállalt kétmeccses eltiltást 2025-re.

Bár a Michigan "visszaeső szabálysértőnek" minősül, ami alapot adhatott volna többéves rájátszástól való eltiltásra, a bizottság inkább a pénzügyi büntetés mellett döntött, mondván, hogy az eltiltás igazságtalanul büntetné a jelenlegi játékosokat a korábbi edzők és személyzet tettei miatt.
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #illegális #büntetés #pénzügyek #sport #szankció #pénzbüntetés #amerikai futball #amerikai foci #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:37
15:05
14:32
14:15
14:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 17.
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
2025. augusztus 17.
Kiderült a magyar boltok sötét tiktka: így húzzák le észrevétlenül a vásárlókat, de ezzel nem számoltak
2025. augusztus 17.
Őszintén a meztelen strandolásról: 2025-ben ezek a legjobb naturista helyek Magyarországon
2025. augusztus 17.
Lehullott a lepel az 1 eurós olaszországi álomházakról: sokkoló, ami a szerencsevadász vevőkre vár
2025. augusztus 16.
Sokkoló paktum lebeg Putyin szeme előtt: ha ezt megkapja, véget vet az orosz-ukrán háborúnak
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 17. vasárnap
Jácint
33. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
2
2 hete
A Forma-1 sötét titkairól vallott Wéber Gábor: ezt kevesen sejtették a Magyar Nagydíjról
3
3 napja
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
4
3 hete
Nincs remény, nem élhette túl: meghalt az olimpiai bajnok, aki a hegyekben tűnt el
5
1 hete
Leteszed a hajad az orosz rúdugró formáitól: ezzel minden versenyt megnyerne!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Charge
olyan hitelkártya angol neve, amelynél az igénybe vett teljes összeget vissza kell fizetni a periódus zárásakor a türelmi időn belül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 17. 15:05
Kiderült a magyar boltok sötét tiktka: így húzzák le észrevétlenül a vásárlókat, de ezzel nem számoltak
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 17. 12:55
Őszintén a meztelen strandolásról: 2025-ben ezek a legjobb naturista helyek Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. augusztus 17. 15:31
A sárga arany nem tűnik el – a repce új esélye a technológiában rejlik