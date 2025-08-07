2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Richly decorated christmas tree with lights, bows red, golden and blue ornaments, berries and garland with a wreath over the fireplace. Atmospheric mood and festive interior.
HRCENTRUM

Hivatalos, lehet népszavazás a december 24-i munkaszüneti napról: elkaszálták a panaszokat

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 13:10

Az Alkotmánybíróság elutasította a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazási kérdés hitelesítése elleni panaszokat. A döntéssel megnyílt az út az aláírásgyűjtés előtt. Ha összegyűlik legalább 200 ezer aláírás, kiírhatják a népszavazást az ünnep előtti nap munkaszüneti nappá tételéről.

Elutasította a jogi panaszokat az Alkotmánybíróság a december 24-ével kapcsolatos népszavazási kezdemeényezés kapcsán - derült ki egy friss határozatból. A testülethez két, tartalmilag hasonló indítvány érkezett. Az ügyben a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) a népszavazásra javasolt kérdés:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egyetért-e Ön azzal, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen?

Az NVB megállapította, hogy a kérdés megfelel az Alaptörvény és a népszavazási törvény előírásainak, ezért hitelesítette azt. E döntés ellen egy magánszemély és egy gazdasági társaság nyújtott be bírósági felülvizsgálati kérelmet, amelyben az NVB határozatának megváltoztatását és a kérdés hitelesítésének elutasítását kérték.

Jöhet a december 24-i munkaszüneti nap? Itt a szakszervezetek válasza, sokan járhatnak jól
EZ IS ÉRDEKELHET
Jöhet a december 24-i munkaszüneti nap? Itt a szakszervezetek válasza, sokan járhatnak jól
Nem valószínű, hogy megérezné a gazdaság teljesítménye, ha december 24-ét is munkaszüneti nappá nyilvánítanák - erről beszélt két szakszervezeti vezető lapunknak.

A Kúria korábban együttesen bírálta el a kérelmeket, és alaptalannak találta azokat, így helybenhagyta az NVB döntését.

Az indítványozók ezt követően alkotmányjogi panaszt nyújtottak be, arra hivatkozva, hogy a Kúria végzése sérti az Alaptörvény több rendelkezését, és külön kifogásolták, hogy nem vizsgálták a kérdés esetleges költségvetési hatásait. Az Alkotmánybíróság most azt vizsgálta, hogy a Kúria döntése megfelelt-e az Alaptörvénynek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Megállapította, hogy a Kúria eljárása és határozata összhangban áll az alaptörvényi előírásokkal és az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatával, ezért a panaszokat elutasította.

Ezzel megnyílt az út a népszavazási kezdeményezés előtt: a benyújtó megkezdheti az aláírásgyűjtést. Amennyiben legalább 200 ezer szignó összegyűlik, kiírhatják a népszavazást arról, legyen-e munkaszüneti nap december 24-e.

Az ügy régóta vita tárgyát képezi a közéletben, törvényjavaslatot is benyújtottak annak érdekében, hogy munkaszüneti nap legyen, de az nem ment át az Országgyűlésen.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #Alaptörvény #Kúria #Alkotmánybíróság #munkaszüneti nap #december #népszavazás #december 24 #nvb

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:13
13:10
13:00
12:41
HR BLOGGER
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
vezetoi-coaching  |  2025.08.05 09:47
Az emberekkel biztos hogy mindig jobb, egészségesebb, építőbb beszélgetni?
Durva kérdés, ugye? Ideteszek egy videó linket, amely a tradicionális választ adja: “mindig jobb, és...
laskainelli  |  2025.08.03 15:34
Kiút az érzelmileg kiüresedett kapcsolatból
Egy kliensem több, mint tíz éve élt együtt a férjével, és bár kívülről úgy tűnt, minden rendben van,...
hrdoktor  |  2025.08.01 12:16
Mit tehetünk, hogy ne hízzunk el a nyaralás alatt?
Sokan már a tavasz beköszöntével diétázni és sportolni kezdenek, hogy a strandszezonra formába lendü...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 7.
Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája
2025. augusztus 7.
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
2025. augusztus 7.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
2025. augusztus 7.
Benéztünk a számok mögé, sehogy sem jön ki a matek: sok magyar melós érezheti magát átverve?
2025. augusztus 7.
Hivatalos! 4 napos munkahetet vagy 6 órás munkaidőt kapnak a nyugdíj előtt álló dolgozók
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 7. csütörtök
Ibolya
32. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Végleg lelépett az országból: egy kanadai ruhaboltban dolgozik a legendás magyar énekes
2
3 napja
Bérükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyiért veszik el magyar melósok munkáját
3
1 hónapja
Ő maga mondta el: ezeket a munkákat veszi el elsőként a mesterséges intelligencia, pár év is elég
4
4 napja
Szokatlan helyen toboroz a Penny: 627 ezres fizetéssel keresnek embert, végzettség sem kell
5
1 hónapja
Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: megindult a lavina, a tömeges elbocsátás a kezdet
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 13:00
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 12:30
Hivatalos! 4 napos munkahetet vagy 6 órás munkaidőt kapnak a nyugdíj előtt álló dolgozók
Agrárszektor  |  2025. augusztus 7. 12:28
Tökéletes minősítést kapott egy magyar bor a legnagyobb borszakértőtől