Bár a statisztikai mutatók kedvezőek, a reálkeresetek csupán 3,2%-kal emelkedtek, így a vásárlóerő növekedése továbbra is visszafogott.
Hivatalos, lehet népszavazás a december 24-i munkaszüneti napról: elkaszálták a panaszokat
Az Alkotmánybíróság elutasította a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazási kérdés hitelesítése elleni panaszokat. A döntéssel megnyílt az út az aláírásgyűjtés előtt. Ha összegyűlik legalább 200 ezer aláírás, kiírhatják a népszavazást az ünnep előtti nap munkaszüneti nappá tételéről.
Elutasította a jogi panaszokat az Alkotmánybíróság a december 24-ével kapcsolatos népszavazási kezdemeényezés kapcsán - derült ki egy friss határozatból. A testülethez két, tartalmilag hasonló indítvány érkezett. Az ügyben a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) a népszavazásra javasolt kérdés:
Egyetért-e Ön azzal, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen?
Az NVB megállapította, hogy a kérdés megfelel az Alaptörvény és a népszavazási törvény előírásainak, ezért hitelesítette azt. E döntés ellen egy magánszemély és egy gazdasági társaság nyújtott be bírósági felülvizsgálati kérelmet, amelyben az NVB határozatának megváltoztatását és a kérdés hitelesítésének elutasítását kérték.
A Kúria korábban együttesen bírálta el a kérelmeket, és alaptalannak találta azokat, így helybenhagyta az NVB döntését.
Az indítványozók ezt követően alkotmányjogi panaszt nyújtottak be, arra hivatkozva, hogy a Kúria végzése sérti az Alaptörvény több rendelkezését, és külön kifogásolták, hogy nem vizsgálták a kérdés esetleges költségvetési hatásait. Az Alkotmánybíróság most azt vizsgálta, hogy a Kúria döntése megfelelt-e az Alaptörvénynek.
Megállapította, hogy a Kúria eljárása és határozata összhangban áll az alaptörvényi előírásokkal és az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatával, ezért a panaszokat elutasította.
Ezzel megnyílt az út a népszavazási kezdeményezés előtt: a benyújtó megkezdheti az aláírásgyűjtést. Amennyiben legalább 200 ezer szignó összegyűlik, kiírhatják a népszavazást arról, legyen-e munkaszüneti nap december 24-e.
Az ügy régóta vita tárgyát képezi a közéletben, törvényjavaslatot is benyújtottak annak érdekében, hogy munkaszüneti nap legyen, de az nem ment át az Országgyűlésen.
