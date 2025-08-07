Hivatalos, lehet népszavazás a december 24-i munkaszüneti napról: elkaszálták a panaszokat

Az Alkotmánybíróság elutasította a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazási kérdés hitelesítése elleni panaszokat. A döntéssel megnyílt az út az aláírásgyűjtés előtt. Ha összegyűlik legalább 200 ezer aláírás, kiírhatják a népszavazást az ünnep előtti nap munkaszüneti nappá tételéről.

Elutasította a jogi panaszokat az Alkotmánybíróság a december 24-ével kapcsolatos népszavazási kezdemeényezés kapcsán - derült ki egy friss határozatból. A testülethez két, tartalmilag hasonló indítvány érkezett. Az ügyben a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) a népszavazásra javasolt kérdés:

Egyetért-e Ön azzal, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen?

Az NVB megállapította, hogy a kérdés megfelel az Alaptörvény és a népszavazási törvény előírásainak, ezért hitelesítette azt. E döntés ellen egy magánszemély és egy gazdasági társaság nyújtott be bírósági felülvizsgálati kérelmet, amelyben az NVB határozatának megváltoztatását és a kérdés hitelesítésének elutasítását kérték.

EZ IS ÉRDEKELHET Jöhet a december 24-i munkaszüneti nap? Itt a szakszervezetek válasza, sokan járhatnak jól Nem valószínű, hogy megérezné a gazdaság teljesítménye, ha december 24-ét is munkaszüneti nappá nyilvánítanák - erről beszélt két szakszervezeti vezető lapunknak.

A Kúria korábban együttesen bírálta el a kérelmeket, és alaptalannak találta azokat, így helybenhagyta az NVB döntését.

Az indítványozók ezt követően alkotmányjogi panaszt nyújtottak be, arra hivatkozva, hogy a Kúria végzése sérti az Alaptörvény több rendelkezését, és külön kifogásolták, hogy nem vizsgálták a kérdés esetleges költségvetési hatásait. Az Alkotmánybíróság most azt vizsgálta, hogy a Kúria döntése megfelelt-e az Alaptörvénynek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Megállapította, hogy a Kúria eljárása és határozata összhangban áll az alaptörvényi előírásokkal és az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatával, ezért a panaszokat elutasította.

Ezzel megnyílt az út a népszavazási kezdeményezés előtt: a benyújtó megkezdheti az aláírásgyűjtést. Amennyiben legalább 200 ezer szignó összegyűlik, kiírhatják a népszavazást arról, legyen-e munkaszüneti nap december 24-e.

Az ügy régóta vita tárgyát képezi a közéletben, törvényjavaslatot is benyújtottak annak érdekében, hogy munkaszüneti nap legyen, de az nem ment át az Országgyűlésen.