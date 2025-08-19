Az Őrség titkos patakjain táncolnak a fémkék Kisasszony-szitakötők – ebben a Facebook-videóban lélegzetelállító pillanatok bontakoznak ki a gyorsan áramló víz felett.
Eltűnhet Magyarország egyik legnagyobb folyója: megállíthatatlan folyamat pusztítja + Videó
Sokkoló a látvány: a Zagyva szolnoki medrének egyes szakaszain már alig látható víz, helyét a zöld növényzet vette át.
A Zagyva folyó az elmúlt években egyre súlyosabb vízhiánnyal küzd. A nyári időszakban a folyó vízhozama drasztikusan lecsökkent, aminek következményei most látványosan mutatkoznak meg Szolnokon. A mederben a megszokott vízfelület helyett gyékény, sás és más vízinövények zöldellnek, elborítva a felszínt – derül ki a szoljon.hu helyszíni riportjából.
A szakemberek szerint a folyó vízszintcsökkenésének több oka is van. Egyrészt a forrástól a torkolatig számos helyen történik vízkivétel, amely csökkenti a természetes hozamot. Másrészt a mezőgazdasági területekről bomló szerves anyagok kerülnek a Zagyvába, amelyek elősegítik a növényzet burjánzását.
Urbán Sándor, a Jászkun Természetvédelmi Szervezet elnöke a lapnak elmondta: „A szolnoki szakaszon lassan több a zöld, mint a szabad vízfelület. A tudomány ezt eutrofizációnak nevezi: a folyó feltöltődik, és állapota évről évre romlik.” Az eutrofizáció lényege, hogy a vízben elszaporodó növényzet elhal, majd korhadék formájában feltölti a medret. A sekélyebb víz pedig gyorsítja ezt a folyamatot.
Megállíthatatlan, de lassítható
A szolnoki szakaszon különösen nagy mennyiségben a széleslevelű gyékény terjedt el, amely a feltöltődés egyik jellegzetes faja. Elhervadó levelei tovább rontják a helyzetet, hiszen bomlásukkal még több szerves anyag kerül a vízbe. Ez a folyamat nem csupán esztétikai problémát jelent: a vízi élővilág komoly veszélybe kerül. A gyékény és más lápi növények burjánzása kiszorítja a víz oxigénigényes élőlényeit, így a halállomány is jelentősen károsodhat.
A szakértők szerint a folyamat teljes megállítására nincs lehetőség, legfeljebb lassítani lehet azt. Urbán Sándor szerint nem elképzelhetetlen, hogy a közeljövőben – akár a mi életünkben is – a Zagyva nyári időszakban teljesen kiszárad. A jelenség azonban nemcsak Szolnok lakói számára aggasztó, hanem szélesebb értelemben is figyelmeztető: a klímaváltozás, a vízgazdálkodás hiányosságai és az emberi tevékenység együtt idézik elő a hazai vizek drámai állapotát.
