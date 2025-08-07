2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Idősebb házaspár ellenőrzi pénzügyeit nyugdíjasok
HRCENTRUM

Hivatalos! 4 napos munkahetet vagy 6 órás munkaidőt kapnak a nyugdíj előtt álló dolgozók

MTI
2025. augusztus 7. 12:30

A változás értelmében azoknak rövidül a munkaidejük, akik közelebb vannak a nyugdíjkorhatár eléréséhez, januárban lép majd életbe.

Rövidebb munkaidővel dolgozhatnak 2026-tól azok, akik közel járnak a nyugdíjkorhatárhoz Szlovéniában az új munkaügyi törvény értelmében - közölte az illetékes minisztérium.

A jövő év első napján lép életbe az a törvény, amely a várokozások szerint forradalmasítja a szlovén munkaerőpiacot. A tervek szerint növelik a munkanélküli segélyt, valamint a közmunkásoknak járó támogatásokat, illetve megkönnyítik a fiatalok, a hallgatók és a nyugdíjasok munkavállalását.

A legnagyobb változás azonban azokat érinti, akik közel járnak a nyugdíjkorhatárhoz. Szlovéniában 65 év a nyugdíjkorhatár, ám 60 évesen is nyugdíjba vonulhat az, akinek 40 év szolgálati ideje van. Az új törvény értelmében az 58 év felettiek, illetve azok, akiknek 35 szolgálati évük van, választhatnak, hogy szeretnék, ha a pénteki munkanapjuk szabad lenne, hosszúhétvégére vágynak, vagy inkább a hatórás munkanapot részesítik előnyben.

Az úgynevezett 80-90-100-as modell azt jelenti, hogy a munkaidő 80 százalékáért a fizetés 90 százalékát kapják a járulékok 100 százalékos befizetése mellett. A szlovén kormány a javaslat kidolgozásakor izlandi, ír és német példákat vett figyelembe, mert a tapasztalat azt mutatta, hogy a változások bevezetése után nőtt a dolgozók teljesítménye és hatékonysága, illetve csökkent a munkahelyi kimaradások aránya.

Egyes szlovén cégek már tesztelték a modellt, amely ott is hatékonynak bizonyult. A munkaügyi minisztérium tájékoztatása szerint, amennyiben a változások pozitív eredményeket hoznak, további módosításokra lehet számítani, például fizetéskiegészítést kapnának a szombaton dolgozók, kötelező karácsonyi bónusz járna mindenkinek, valamint a 38 órás munkahetet is bevezethetnék.
