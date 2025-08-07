"Újlengyel semmi mást nem akar, mint békében, nyugodtan élni" - mondta a polgármester, amikor arról kérdezték, miért korlátozzák a beköltözést.
Hivatalos! 4 napos munkahetet vagy 6 órás munkaidőt kapnak a nyugdíj előtt álló dolgozók
A változás értelmében azoknak rövidül a munkaidejük, akik közelebb vannak a nyugdíjkorhatár eléréséhez, januárban lép majd életbe.
Rövidebb munkaidővel dolgozhatnak 2026-tól azok, akik közel járnak a nyugdíjkorhatárhoz Szlovéniában az új munkaügyi törvény értelmében - közölte az illetékes minisztérium.
A jövő év első napján lép életbe az a törvény, amely a várokozások szerint forradalmasítja a szlovén munkaerőpiacot. A tervek szerint növelik a munkanélküli segélyt, valamint a közmunkásoknak járó támogatásokat, illetve megkönnyítik a fiatalok, a hallgatók és a nyugdíjasok munkavállalását.
A legnagyobb változás azonban azokat érinti, akik közel járnak a nyugdíjkorhatárhoz. Szlovéniában 65 év a nyugdíjkorhatár, ám 60 évesen is nyugdíjba vonulhat az, akinek 40 év szolgálati ideje van. Az új törvény értelmében az 58 év felettiek, illetve azok, akiknek 35 szolgálati évük van, választhatnak, hogy szeretnék, ha a pénteki munkanapjuk szabad lenne, hosszúhétvégére vágynak, vagy inkább a hatórás munkanapot részesítik előnyben.
Az úgynevezett 80-90-100-as modell azt jelenti, hogy a munkaidő 80 százalékáért a fizetés 90 százalékát kapják a járulékok 100 százalékos befizetése mellett. A szlovén kormány a javaslat kidolgozásakor izlandi, ír és német példákat vett figyelembe, mert a tapasztalat azt mutatta, hogy a változások bevezetése után nőtt a dolgozók teljesítménye és hatékonysága, illetve csökkent a munkahelyi kimaradások aránya.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Egyes szlovén cégek már tesztelték a modellt, amely ott is hatékonynak bizonyult. A munkaügyi minisztérium tájékoztatása szerint, amennyiben a változások pozitív eredményeket hoznak, további módosításokra lehet számítani, például fizetéskiegészítést kapnának a szombaton dolgozók, kötelező karácsonyi bónusz járna mindenkinek, valamint a 38 órás munkahetet is bevezethetnék.
Az Alkotmánybíróság elutasította a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazási kérdés hitelesítése elleni panaszokat.
Bár a statisztikai mutatók kedvezőek, a reálkeresetek csupán 3,2%-kal emelkedtek, így a vásárlóerő növekedése továbbra is visszafogott.
A mesterséges intelligencia által generált önéletrajzok és motivációs levelek egyre gyakoribbak, de a toborzók könnyen felismerik ezeket,
Rengeteg dolgozót küld el a magyar csúcsmilliárdos cége: a mesterséges intelligencia veszi át a helyüket
A lépést a cég azzal indokolta, hogy a jövőben még erőteljesebben támaszkodnak az automatizációra és a mesterséges intelligencia (AI) által kínált megoldásokra.
Nem mindennapi módon toboroz munkaerőt a Penny: egy biciklitárolóra kihelyezett táblán hirdeti, hogy áruösszekészítőt keres
Ősszel nemcsak az iskolakezdés, hanem a cégek toborzási hulláma is elindul, ilyenkor azonban megszaporodnak az állásinterjúk és velük együtt a stressz és szorongás is.
Gyenge júliusi adatok érkeztek az amerikai munkaerőpiacról: a vártnál jóval kevesebb új munkahely jött létre.
A fiatalabb generációk számára a vállalati kultúra és értékek legalább olyan fontosak, mint a fizetés.
A kormány 15 százalékos béremelést jelentett be a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők számára.
A mentálhigiénikus képzés akár már 1–2 év alatt elvégezhető, és havi bruttó 375 947 forintos átlagfizetéssel lehet benne elhelyezkedni.
Az idei szezonban Budapesten havonta 126 órát, a vidéki egyetemi városokban 70-110 órát kell ledolgoznia egy átlagos diáknak egy albérlet összegének előteremtéséhez.
A magyarok egyre nagyobb részének kihívás, hogy kijöjjön a jövedelméből, a lakosság 27 százaléka egyáltalán nem képes megtakarítani.
A Pepco németországi leányvállalata fizetésképtelenné vált, ami akár több tucat üzlet bezárását és mintegy 500 munkavállaló elbocsátását eredményezheti.
A 2025 első negyedéves adatok alapján továbbra is drámai különbségek jellemzik a magyarországi fizetéseket.
Az intézkedés indoklásában a háborús veszélyhelyzetre és az állami feladatok megnövekedett mennyiségére hivatkoznak.
4 millió 679 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,3%.
A földrajzi bontást tartalmazó statisztikák azt mutatják, hogy immár csak két olyan régió van az országban, ahol a fizikai átlagórabér szintje nem éri el a...
Míg sok hivatás esetén köztudott a bérezés, egyes foglalkozások kapcsán viszont csak találgatni lehet, mennyit kereshetnek az adott területen dolgozók.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.