Eltörölnék a főszezont a Balatonnál? Ezzel az újítással csábítanák a vendéglátásban dolgozókat a térségbe

Regionális továbbképzésekkel szeretné támogatni az amúgy is hiányos balatoni munkaerő megtartását a most induló Balatoni Gasztroakadémia, amely három szakképzési centrum összefogásával alakult. A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum cukrász képzést indít, a Veszprémi Szakképzési Centrum vendégtéri szakemberek képzésére vállalkozott, a Siófoki Szakképzési Centrum pedig szakácsok képzését tűzte ki céljául, amivel várhatóan a pályaelhagyók számát is csökkenteni tudják majd a magyar tenger térségében.

A három szakképzési centrum összefogása már régóta vágyott célként fogalmazódott meg a balatoni régióban, aminek most egyértelmű bizonyítékát mutatja a Balatoni Gasztroakadémia. Ahogy arra a február 9-i sajtótájékoztatón a szakemberek rávilágítottak, elhivatott céljuk a Balaton turisztikai régió vendéglátásának és gasztronómiájának minőségi megújítása, az ágazatban dolgozó szakemberek szakmai ismereteinek bővítése, a régió helyben található minőségi alapanyagainak bemutatása, illetve népszerűsítése. Azt is szeretnék elérni, hogy a Balaton ne csak nyáron, hanem egész évben vonzó turisztikai célpont legyen - tehát főként ne csak szezonális munkákat kínáljon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Közös érdekünk, hogy a térség turisztikai és gasztronómiai kínálata olyan vendéglátó egységekkel, szálláshelyekkel és attrakciókkal tudna bővülni, amelyek széles kínálata, illetve magas színvonalú működése révén egész évben vonzó idegenforgalmi célponttá tenné a Balaton régiót. (...) Minőségi képzést nyújtunk, ráadásul több tekintetben úgymond balatonit, mert azt szeretnénk, ha a gasztroakadémián végzettek jelentős része helyben maradna a képzés elvégzése után – mondta a HelloVidék kérdésére Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja, mint a Balatoni Gasztroakadémia egyik fő kezdeményezője. Az akadémiára olyanokat várnak, akiknek legalább három éves tapasztalatuk van. A kiscsoportos, fizetős képzések tanúsítvánnyal zárulnak és az ígéretek szerint szinte mindent magukba foglalnak, ami ma a modern konyhát jellemzi. A teljes cikk a Balatoni Gasztroakadémián induló képzésekről, és jövőbeli tervekről a magyar tengernél a HelloVidék oldalán olvasható.

Címlapkép: Getty Images

