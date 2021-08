Új időszámítás kezdődik a magyar munkahelyeken: lassan mindenkinek be kell állni a sorba

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyes felmérések szerint a munkavállalók egy egészen jelentős része a járvány után is otthonról dolgozik majd, erre azonban nem csak a vállalatnak, de a kollégáknak is meg kell érniük, és nekik is tenniük kell azért, hogy működjön az új rendszer. Apró szokásaink megváltoztatása produktívabb, koncentráltabb és boldogabb élethez vezethet: azonban érdemes a legelején kezdeni a változtatást, és apró lépésekkel haladni a cél felé. Egy sikeres szakember most elárulja a titkát: ő hogy kezdte, milyen szokásokat vett fel, és miket hagyott el.

A következő két évben a munka frontján radikális változások várhatók, erre azonban nem csak a hr osztályoknak de azoknak a munkavállalóknak is fel kell készülniük, akik lépést akarnak tartani a folyamatosan változó trendekkel. Egyes felmérések szerint a kollégák egy egészen jelentős része, 39 százaléka a járvány után is otthonról dolgozik majd, erre azonban nem csak a vállalatnak, de a munkavállalónak is meg kell érnie. Ideje minden szereplőnek vállalni a felelősséget, kilépni passzív szemlélődő státuszából és tenni azért, hogy az új világban is megállják a helyüket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Apró kis szokásaink megváltoztatása valóban vezethet produktívabb, koncentráltabb és boldogabb élethez? A produktivitás nem csak egy elvont fogalom, és nem is új keletű mánia, gyakorlatilag azóta jelen van a társadalmakban, mióta a termelés létezik. És nem csak az üzleti életben számít meghatározó tényezőnek, de ma már a magánéletünk is nehezen menedzselhető nélküle. Persze minden az alapoknál kezdődik, a mindennapi apró szokásainkkal, hiszen tulajdonképpen ezek határozzák meg, mennyire leszünk hatékonyak és sikeresek aznap. Néhány egyszerű stratégia mentén már el tudjuk kötelezni magunkat azon szokások mellett, melyek elképesztő eredményeket hozhatnak számunkra. Kezd a "megfelelő" szokások kiválasztásával Legyen szó akár a fogselyemhasználat gyakoriságáról, arról, hogy kevesebbet pörgetjük az Insta-t, vagy elkezdünk végre diétázni: mindannyian tudjuk, hogy a szokások megváltoztatása nagy hatással lehet az egészségünkre, a családunkra és a karrierünkre egyaránt. De mi van akkor, ha fogalmunk sincs, mely szokásokra koncentráljunk? Kezd azzal, hogy kitalálod, szeretnél-e változást elérni: előléptetés, új állás saját vállalkozás? Vagy talán még nem is tudod, mit akarsz, unatkozol, megrekedtél vagy stagnálsz, és egyszerűen csak szeretnél változtatni valamin? Arra a kérdésre, hogy milyen új szokással kezdj, tulajdonképpen nincs helyes válasz, a lényeg csak annyi, hogy kezdj magaddal valamit. Bármit csinálni jobb, mint semmit sem csinálni. Próbálj fel valamit, nézd meg, hogy illik-e hozzád, és légy kész elengedni, ha nem szolgálja a céljaidat - javasolja Jeff Sanders író, vállalkozó. Ő például a reggel 5-ös ébredéssel kezdte. Nem volt konkrét célja, egyszerűen csak változásra volt szüksége. Elég hamar ráébredt, hogy ezzel az egyszerű változtatással a napirendjében talált időt arra, hogy edzeni tudjon, majd megtervezze és előkészítse a napját még reggel 9 óra előtt. Persze olyan szokásokat is kipróbált, amelyek nem feleltek meg neki. A meditáció, amiről mindannyian tudjuk, hogy "szükséges lenne", egyszerűen nem működött nála. De ahelyett, hogy a meditációra való képtelenségét személyes kudarcnak tekintette volna, egyszerűen csak úgy bélyegezte meg a meditációs szokást, hogy "nem nekem való", és továbblépett. A szokást támogató rutinok kialakítása Egy szokás kiválasztása és annak betartása nagyon nem ugyanaz. De akkor mégis hogyan keltsünk életre egy új szokást? Jeff számos olyan stratégiát ajánl, amely nála bevált. Íme a legfontosabbak: Kövesd a legkisebb ellenállás útját Amikor Jeff az első napon felébredt, hogy futni induljon, rájött, hogy ebben az álmos állapotában nagy erőfeszítésébe kerül felöltözni, megtölteni a vizes palackját, befűzni a tornacipőjét és bekapcsolni a zenét. Ezért a második napra készülve már előző este előkészítette a ruhákat, a vizet és az iPodot. Ezután már csak fel kellett kelnie és el kellett indulnia. Tedd olyan könnyűvé az igent, hogy a nem már egyenesen nevetségesnek tűnjön! Éljen a FBOT! A FBOTs Jeff rövidítése a Focused Blocks of Time (Fókuszált időblokkok) kifejezésre. Ez azt jelenti, hogy elkötelezed magad valaminek a megtételére, és időt is szakítasz a naptáradban. Azt hiszed, azért nem frissíted a LinkedIn-profilodat, mert nincs rá időd? Akkor iktass be erre egy időpontot! Ha ez sikerült, menj tovább, és iktass be heti egy órát a személyes márkád fejlesztésére: legyen szó a közösségi profilod ápolásáról, az önéletrajzod frissítéséről vagy a hálózatod bővítéséről. Ez egy kifejezetten hasznos szokás, amit azonnal elkezdhetsz. Ismerd meg minden önmagadat Amilyen büszke Jeff a reggel 5 órás változatára, olyan őszintén beszél arról, hogy az esti 9 órás időpont milyen nehézzé tudja tenni a dolgokat, amikor a szokások megváltoztatása iránti elkötelezettségéről van szó. A korai kelés ugyanis korai fekvést igényel, amihez azonban sokszor nincs kedve, szívesebben olvasna, vagy tévézne még egy kicsit. Nagy a kísértés, és ilyenkor minden egyes alkalommal meg kell győznie magát, hogy a reggeli futás és a produktív napindítás mennyire jó dolog az életében. Az esetek nagy részében megnyeri a csatát. Kapcsold össze az identitásaidat „Ne csak egy olyan ember légy, aki korán kel, hogy futni tudjon - légy futó, és légy büszke erre. Ahelyett, hogy olyasvalaki lennél, aki hetente egy cikket olvas el, élethosszig tartó tanulóként azonosítod magad. Nem olyasvalaki vagy, aki munkát keres, hanem egy ambiciózus, élethosszig tartó karriert építő céltudatos ember” – mondja a szakember.Lehet, hogy ez csupán szemantikának tűnik, de a szavak és a gondolkodásmód igenis számít. Csak addig tarts meg egy szokást, amíg az neked megfelel Jeff sikerének egyik titka, hogy folyamatosan újraértékeli, mit csinál és mire törekszik. A céljai idővel változhatnak, és így a szokásai is. Ez az állandó újraértékelés időbefektetést igényel, de ez a befektetés az évek során jelentős nyereséget hozott. Sokan közülünk "túlságosan elfoglaltak ahhoz, hogy produktívak legyenek" - mondja. Az igazán szervezett, tudatos emberek heti értékeléseket készítenek, amelynek során áttekintik a mögöttünk hagyott hetet, és megtervezik az előttük állót. Feltesznek magának néhány egyszerű kérdést: Milyen kötelezettségeket tartottam be? (Ezeket megünnepli)

Milyen új dolgokat próbáltam ki, amelyek jól működtek? (Ezeket megismétli a következő héten)

Mi nem működött jól? (Ezeket elengedi. Azok a szokások vagy cselekedetek egyszerűen nem neki valók voltak).

Milyen eredményeket szeretne elérni a következő héten?

Milyen szokások vagy cselekedetek mellett akar elköteleződni ezen eredmények szolgálatában?

Milyen meglévő szokások nem szolgálják már őt?

A folyamat egyszerű és hatékony, de segít megőrizni a tisztánlátást, a fókuszt és az örömöt a munkában és az életében. És ez már nagyon közel áll a siker definíciójához.

Címlapkép: Getty Images

